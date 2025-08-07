Von Franken nach Honau: Die wundersame Reise eines Ofens

Die Drei vor dem Ofen: Über den Kontakt mit Hans Gerstenmaier (links) kam die Sache ins Rollen. Ortsvorsteher Wilfried Schneider (Mitte) und Gemeinderat Philipp Stoll haben ihn in Franken abgeholt.

LICHTENSTEIN-HONAU. Ein Ofen ist ein Ofen ist ein Ofen. Oder doch nicht? Sein ureigener Sinn ist es, zu heizen, also Wärme zu spenden. Das ist auch bei dem Heizkörper so, von dem Honauer Hans Gerstenmaier von seinem alten Schulfreund und Ex-Nachbar Peter Munz erfuhr. Dieser Ofen allerdings hat es in sich - Pardon auf sich.

Man könnte wohl auch darauf kochen oder ihn einfach nur als dekoratives Element nutzen. Denn er ist nicht nur aus Eisenplatten, sondern protzt förmlich mit Kunstschmiede-Arbeit vom Deckel bis zum Sockel sowie einem Bild, das Schloss Lichtenstein zeigt. Es handelt sich nach Auskunft des Deutschen Eisenofenmuseums in Neu-Ulm um einen Kohledauerbrandofen, der 1886 gegründeten Ofenfabrik Esch & Co. in Mannheim. Als relativ sicher gilt der Produktionszeitraum zwischen 1900 und 1910, schreibt Wilfried Schrem vom Museum.

Bild von Schloss Lichtenstein auf dem Emailleplatten

»Typisch für diese Zeitspanne waren mit Streich-Emailleplatten geschmückte Ofenwandungen mit Landschafts- und Städtemotiven, Loreley, Frankfurt, Pfalz und so weiter.« Ergo ist es etwas Rares. So ein Ofen schafft nämlich nicht nur Wärme, sondern eben auch Heimat, eine wohlige Atmosphäre. Weil er mit einem Bild geschmückt ist, dessen Originalmotiv direkt vom Fenster aus zu sehen ist, dann ist der Heizkörper nicht mehr nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern einzigartig.

Schön und filigran verziert: das Seitenteil vom Lichtensteinofen. Foto: Dieter Reisner Schön und filigran verziert: das Seitenteil vom Lichtensteinofen. Foto: Dieter Reisner

Die Geschichte wie der Ofen in die Heimat kam, ist durchaus verblüffend: Hans Gerstenmaier staunte zweimal. Erstens, dass sich sein alter Schulfreund und ehemaliger Nachbar Peter Munz bei ihm nach Jahren wieder gemeldet hatte und zweitens über dessen Anliegen. Munz lebt in Düsseldorf, dessen Studienfreund Dr. Wolfgang Benkel, den Gerstenmaier bis dato nicht gekannt hatte, in der Gemeinde Happurg in Franken. Benkel wiederum hatte beim Aufräumen eines alten Bauernhofes den Ofen entdeckt, den das Bild von Schloss Lichtenstein ziert. Der Ofen war dort überflüssig und Benkel erinnerte sich daran, dass Munz in Honau aufgewachsen ist.

Relikt gehört in die Gemeinde

Also erzählte er Munz davon. Dieser wiederum rief flugs im Schwabenland an, und in Gerstenmaier erwachte der Ofenretter. Denn so ein Relikt gehört in die Gemeinde, dachte sich der Rentner und setzte alle Hebel in Bewegung, um ihn in die Gemeinde Lichtenstein respektive Honau, Gerstenmaiers Wohnort, zu holen. Aber nicht für sich, sondern für den Ort und für die Gemeinde. Bei Ortsvorsteher Wilfried Schneider sowie Gemeinderat Philipp Stoll zündeten die engagierten Worte von Gerstenmaier.

Auch die Abdeckung ist eine besonders feine Kunstschmiedearbeit. Foto: Dieter Reisner Auch die Abdeckung ist eine besonders feine Kunstschmiedearbeit. Foto: Dieter Reisner

Sie stiegen ins Auto und fuhren ins fränkische Happurg, um den Ofen zu holen. Auf eigene Kosten im Übrigen und erlebten dabei unvergessliches. Sie schwärmen noch heute von der Gastfreundschaft und von den hervorragenden Nürnberger Bratwürsten mit Sauerkraut, die Erika Benkel servierte. So gestärkt ging’s wieder heim nach Honau. Dort also, in Angesicht zu Angesicht von Schloss Lichtenstein als Bild auf dem Ofen zu Schloss Lichtenstein hoch droben auf dem Fels, steht der Ofen nun im noch einzurichtenden »Lichtenstein-Raum« im Ortsamt. Einen kleinen Haken hatte die Sache.

Eine Spende für Nepal-Projekt erbeten

Die Benkels verlangten zwar kein Geld für den schmucken Heizkörper. Doch das Doktoren-Ehepaar hat ein Projekt zur Ultraschallausbildung für Ärzte sowie für Hebammen im Dhulikel-Krankenhaus in Nepal begonnen. Dafür erbaten die beiden um eine Spende. Die Gemeinde Lichtenstein sowie der samstägliche »Honemer Schlossschenke-Schtammtisch« haben das Projekt mit einem ansehnlichen Betrag unterstützt. Hans Gerstenmaier freut sich über diese wundersame Geschichte und an dem Ofen, der ohne den Einsatz wohl nicht »am richtigen Ort«, wie der Rentner knitz sagte, gelandet wäre. Es zeigt sich halt doch: Alte Seilschaften sind von Dauer und der Lichtensteinofen ist jetzt dort, wo er hingehört »ge Hona«, sagte Gerstenmaier und lachte zufrieden. (GEA)