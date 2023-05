Virtuell oder im Stadion des TSV Eningen Runden drehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Am Sonntag, 11. Juni, ist es wieder so weit: Im Rahmen des Stadionfests der Fußballabteilung des TSV Eningen findet der 23. Charitylauf der Aktion »Fußballkids helfen« statt. Das Event wird auch in diesem Jahr wieder hybrid veranstaltet. Das bedeutet, alle Teilnehmer können beim Stadionfest am 11. Juni live vor Ort laufen, aber schon drei Wochen vorher und danach virtuell mitmachen. Der virtuelle Charitylauf beginnt am Sonntag, 21. Mai, und endet am 7. Juli.

Wer »laufend etwas Gutes tun« möchte, kann seine Runden im Arbachtalstadion drehen, aber ebenso zu Hause im Garten oder auf einer der vorgeschlagenen Strecken – die Route kann selbst gewählt werden. Die Strecken-Vorschläge gibt’s wieder auf Flyern, sie können über einen QR-Code abgerufen werden. Zur Orientierung gilt: Eine Runde beim realen Charitylauf ist 480 Meter lang.

Pro gelaufene Runde 1 Euro auf Spendenkonto

Jeder Teilnehmer zählt die Runden, die er gelaufen ist, und überweist für jede gelaufene Runde 1 Euro auf das Spendenkonto. Natürlich können auch Sponsoren andere Läufer unterstützen und für deren erlaufene Runden einen Betrag überweisen. Wer will, kann natürlich auch einfach so spenden, ohne zu laufen – Mitglieder der Fußballjugend, Kindergartenkinder oder Schüler springen gerne als Läufer ein, um die gespendete Summe zu erlaufen.

Das Geld wird ohne Abzüge an verschiedene Initiativen und Vereine in der Region gespendet, betonen die Veranstalter. Unterstützt werden etwa der Förderkreis Hospiz Veronika, der Verein Frühchen Reutlingen, die Palliativstiftung Reutlingen, der Verein Sonnenstrahlen, das Kinder- und Jugendhospiz Reutlingen und »Wir können alles außer Muskeln« – ALS-Hilfe Neckar-Alb.

SPENDENKONTO Wer den Charitylauf mit einer Spende unterstützen möchte, kann diese unter dem Stichwort »Fußballkids helfen« auf das Konto des TSV Eningen einzahlen: IBAN: 60 64 05 00000100030853, SOLADES1REU. Eine Spendenbescheinigung wird ab einer Summe von 20 Euro ausgestellt. (eg)

Kindergartenkinder können Runden drehen

Wer in Präsenz am Charitylauf teilnehmen möchte, hat dazu beim Stadionfest am Sonntag, 11. Juni, die Möglichkeit. Um 9.30 Uhr gibt es einen Kindergottesdienst, ab 10 Uhr können Kindergartenkinder ihre Runden drehen. Dieses Jahr wird es einen Preis für den Kindergarten mit den meisten gelaufenen Runden geben. Erwachsene können von 11 bis 13 Uhr Charity-Runden drehen.

Vor dem Start richten die Organisatoren einen Apell an alle potenziellen Läufer: »Machen Sie mit, bleiben Sie fit. Helfen kann jeder, in dem er laufend Gutes tut.« Fragen rund um das Lauf-Event beantwortet Barbara Dürr. (pm)

barbara.duerr@ic.vkn.de