Vielfalt in jeglicher Hinsicht mit internationalem Flair in Pfullingen

PFULLINGEN. Als eine lebhafte Stadt der Kultur und Märkte machte sich am Wochenende Pfullingen einen Namen. Dieses Extra-Mix fand großen Anklang, machte Lust auf mehr. Ein Sonntag mit Kreativ- und Biosphärenmarkt samt geöffneten Geschäften gekoppelt mit einem dreitägigen Fest der Kulturen könnte abwechslungsreicher nicht sein. In der Innenstadt reihten sich die Marktstände und Buden der gut 70 Aussteller aneinander, machten Lust auf Kunsthandwerk und regionale Erzeugnisse ebenso wie auf Selbstgemachtes aus den unterschiedlichsten Materialien.

Es waren Kreativität und Fingerfertigkeit gefragt, das Umsetzen von Ideen. So wie bei Schneiderin Erika Mayer, für die das Nähen von Schürzen, Kissenbezügen, Topflappen und Läufern eine Kleinigkeit ist. »Ich habe schon ganz gut verkauft und ich bleibe auch weiterhin beim Kreativmarkt dabei.« Nicht zu vergessen die Feinheiten aus der Naturkosmetik oder Produkte für den Alltag. »Die Kunden schätzen es, mal Zeit zum Schauen und Fragen zu haben«, erzählte Sabine Schenk, Inhaberin des Reformhauses. »Das kommt gut an und ich bin sehr zufrieden.« »Wir sind ausgelastet. Das ist ein guter Platz hier«, formulierte es Ranger im Biosphärengebiet, Steffen Schretzmann. Sein Team beantwortete Fragen der Besucher, gab Tipps Wanderwege betreffend und führte oft lange Gespräche. Für Kinder gebe es ein Lebensraum-Puzzle, bei dem Tiere und Pflanzen ihren Lebensräumen zugeordnet werden. »Manchmal ist es ganz schön knifflig«, sagte der elfjährige Tim.

Internationale Küche mit schwäbischen Gaumenfreuden

Muskelkraft war gefragt und unentbehrlich bei der Herstellung von Süßmost an der Apfelpresse. »Sowas bekommt man nicht mehr so oft zu trinken, frisch von der Mostpresse«, freute sich Heiner Hermann über sein Versucherle. Direkt aus dem Holzofen Dinnete, Pizzen oder Backwaren aus Dinkelmehl zu essen, war der nächste Genuss. »Man weiß gar nicht, wofür man sich entscheiden soll. Hier gibt es so viel Leckeres zum Probieren«, bemerkte seine Frau Rosemarie.

Gaumenspezialitäten hielten auch die Akteure beim Fest der Kulturen bereit. Auf dem Platz vor dem Kulturhaus tummelten sich die Besucher bei Börek, Baklava, Maultaschen und Gözleme, genossen Speisen und Getränke aus Schwaben, der Türkei, Griechenland und Kroatien. Junge Kroatinnen animierten dazu, bei ihren Tänzen zu traditioneller Musik mitzumachen, zur Gaudi vieler Besucher. Ebenso begeisterten die Tänze der Kinder auf dem Vorplatz oder das Kinderprogramm rund um die Klosterkirche unter anderem mit Sprachspielen, Buttons herstellen und Glücksrad.

Tänze, Vorträge und Inszenierungen

Der Platz leerte sich blitzartig, wenn Tanzaufführungen und musikalische Beiträge im Kulturhaus begannen. Wie etwa bei den zehn Formationen der »Tanzgruppe Dialog« aus Reutlingen, dem ukrainischen Chor und verschiedenen Trommelgruppen. Eine davon ergänzte die Darbietungen der Wilhelm-Hauff-Realschule, deren Schüler der internationalen Vorbereitungsklasse mit einem Videobeitrag »Vielfalt und Heimat« und einer Inszenierung das Programm erweiterte. Ihre Lehrerin Aleme Burijaku hatte das Schauspiel »Hinter uns mein Land« über Erlebnisse zweier Flüchtlinge umgeschrieben und mit weiteren Eindrücken Geflüchteter ergänzt. Sie ist aus Kroatien nach Deutschland geflüchtet, hat somit Migrationshintergrund und weiß um deren Geschichten.

Spannend auch der Videobeitrag, in dem Schüler Rede und Antwort stehen und auch Bürgermeister Stefan Wörner und Rektor Jochen Wandel Stellung nehmen zu den Themen Heimat, Zuhause, Vielfalt, Respekt voreinander und miteinander leben. »Das ist alles sehr spannend und vielseitig. Von allen Seiten zeigt sich Offenheit, Transparenz und Toleranz. Und die Stimmung ist sehr gut«, waren sich die Besucherinnen Eveline Mollenkopf-Hild und Beate Scherer einig. (GEA)