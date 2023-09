Der Tag der offenen Tür anlässlich des 100-Jahr-Firmenjubiläums von Viavi Solutions stieß am Sonntag auf großes Interesse. Hunderte besuchten das Wandel & Goltermann-Museum in Pfullingen und die Firma Viavi in Eningen und nahmen dort für eine Führung auch längere Wartezeiten in Kauf.

Albrecht Wandel zeigt Firmenangehörigen aus den USA die Ausstellung. Foto: Gabriele Böhm

