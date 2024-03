Vernissage: Skulptur von Karl Ulrich Nuss schmückt E-Punkt vor dem Eninger Rathaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Eine Skulptur des Künstlers Karl Ulrich Nuss wird von Freitag, 22. März, an den E-Punkt vor dem Eninger Rathaus schmücken. Der Förderverein Eninger Kunstwege, die Gemeinde und der Künstler laden aus diesem Anlass um 18.30 Uhr zu Stehempfang, Künstlergespräch und Austausch ein.

Nicht nur die Weinberge, sondern vor allem der Skulpturenpfad von Karl Ulrich Nuss zieht jährlich viele Besucher in das Örtchen Strümpfelbach im Rems-Murr Kreis. Bereits im Ortskern werden die Besucher von den beeindruckenden Bronze-Arbeiten des Künstlers begrüßt und von ihnen in die Weinberge geleitet. Genau dort hat bereits sein Vater Fritz Nuss die Ausblicke für seine Arbeit genutzt und den Weinberg in eine Outdoor Galerie verwandelt. Karl Ulrich Nuss setzt dieses Werk fort. Lebensgroße Figuren, meist Paare, zeigen sich dort in unterschiedlichsten Situationen.

Plausch am Feierabend

Die Figuren scheinen eins gemein zu haben: Alle sind mit sich beschäftigt und nicht dem Betrachter zugewandt. Der Betrachter wird Zeuge von Alltagssituationen, »Beziehungskisten« und anderen scheinbar willkürlich gewählten Szenen.

Am Freitag wird der inzwischen zum Ehrenprofessor des Landes ernannte Künstler eine Leihgabe nach Eningen auf den E-Punkt vor dem Rathaus bringen. Die Wahl des Fördervereins Eninger Kunstwege fiel nach einem zweiten Atelierbesuch nun doch nicht, wie zunächst angekündigt, auf die Frau mit Spiegel, sondern auf eine lebensgroße Figur mit zwei Köpfen, die ihre Blicke in entgegengesetzte Richtungen wenden. Sie stellt sie sich scheinbar eine Frage.

Gedanken darüber, was die Figur vielleicht mitteilen möchte, wird MarEl Schaefer vom Förderverein beisteuern. Der Eintritt ist frei und jeder ist willkommen zu einem gemütlichen Künstlerplausch nach Feierabend auf dem Rathausvorplatz, bei starkem Regen findet die Veranstaltung im Foyer des Rathauses 1 statt. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Band Southern Ways, vier Musiker um Martin Gehring. (eg)