Verkehrsminister wandert auf der Honauer Stadtbahntrasse

LICHTENSTEIN. Das wird viele Zweiradfahrer freuen: Die Planer der Regional-Stadtbahn (RSB) bekommen auf der alten Zahnradbahntrasse Schienenfahrzeuge und Radfahrer gemeinsam unter. »Wir gehen davon aus, dass wir das konfliktfrei bauen können«, sagte der Geschäftsführer des Zweckverbands Regional-Stadtbahn, Professor Dr. Tobias Bernecker. Damit beantwortete er auf der Trassenwanderung mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann gleich zu Beginn eine der wenigen offenen Fragen, die sich im Streckenverlauf des Infrastrukturprojekts auf Lichtensteiner Gemarkung stellen. Der Verkehrsminister hat mit dem Teilstück vom Traifelberg zum Bahnhof Honau praktisch die Trasse durch die Echazgemeinde komplett abgelaufen. Im vergangenen Jahr war er, ebenfalls auf Einladung der grünen Landtagsabgeordneten Cindy Holmberg, von Pfullingen nach Lichtenstein gewandert. Damals hatte es übrigens auch geregnet.

Was man jetzt aber nicht als schlechtes Omen für die Regional-Stadtbahn deuten sollte. Die beim Land »fest eingepreist ist«, wie der Minister gleich zu Beginn beim Parkplatz am Traifelberg betone, und auch auf Bundesebene habe man das Projekt auf dem Schirm. Die Bedingungen für die Umsetzung seien im Moment günstig, sagte er mit Blick auf das Programm zur Stärkung der Infrastruktur. Und die Regional-Stadtbahn könne vor der großen Welle an anderen Projekten starten. Er hat keine Zweifel, dass das Konzept aufgeht: »Andere haben schon eine Stadtbahn und leben gut damit.«

Straße und Schiene dürfen sich nicht blockieren

Apropos gut leben: Lichtensteins Bürgermeister Peter Nußbaum, der ebenso wie sein Engstinger Amtskollege Mario Storz schon vor der öffentlichen Wanderung im Rathaus in Unterhausen ein Vorgespräch mit dem Minister, Cindy Holmberg, ihrem Landtagskollegen Thomas Poreski und Bernecker geführt hatte, brachte auch den Albaufstieg der B 312 ins Gespräch. »Wir brauchen beides«, betonte Nußbaum. Hintergrund ist, dass das Regierungspräsidium für alle Beteiligten überraschend seit vergangenem Jahr nicht mehr auf die bisher wahrscheinlichste Trassenlösung für die Straße setzt. Und damit auch die gemeinsame Planung mit dem Zweckverband Regional-Stadtbahn quasi auf Eis liegt. Dass die B 312 nicht in der Lage ist, den Verkehr aufzunehmen, zeige sich besonders momentan aufgrund der Sperrung der Holzelfinger Steige. »Wir brauchen ein Signal, wie es weitergeht«, so der Bürgermeister. »Wir haben ein Interesse daran, dass es eine gemeinsame Lösung gibt«, erklärte der Minister, der keinesfalls will, dass das eine Projekt das andere ausbremst oder gar verhindert.

Bürgermeister Peter Nußbaum (links) und der Geschäftsführer des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Tobias Bernecker sind mit Verkehrsminister Winfried Hermann auf der alten Zahnradbahntrasse in Honau unterwegs. Die Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg hatte dazu eingeladen. Foto: Sautter

Doch zurück zur Stadtbahn. »Das ist das technisch anspruchsvollste Stück«, erklärte Bernecker, nach dem die kleine Gruppe am zukünftigen Park+Ride-Platz am Traifelberg aufgebrochen war. Denn nicht der Anstieg stellt die Planer vor die größte Herausforderung, sondern die Talfahrt - »und unten zum Stehen zu kommen.« Etwas leichter hatten es da in früheren Zeiten die alten Zahnradbahnloks. Und die Freunde der Zahnradbahn Honau-Lichtenstein würden mit ihren aufwändig restaurierten historischen Gefährt gern auch auf der Trasse fahren. Fans einer Museumsbahn sind auch die Mitglieder des Fördervereins Honauer Bahnhof. Für beide hat Bernecker ein vorsichtiges »möglich« im Gepäck. »Aber da steht auch eine Zahl darunter«, machte der Geschäftsführer deutlich, dass diese Möglichkeit nicht umsonst zu haben sein wird. Im Vordergrund stehe aber klar der Bau eines modernen Verkehrssystems.

Zeithorizont abgesteckt

Und das soll spätestens 2039 zur Bundesgartenschau fahren, gab Bernecker den Zeithorizont, auf Nachfrage vor, er rechnet aber damit, dass es schon in gut zehn Jahren so weit sein könnte. Im kommenden Herbst stehen in den Gemeinderäten in Pfullingen, Lichtenstein und Engstingen die Entscheidungen zum Trassenverlauf an. Wobei es vor allem in Pfullingen darüber, zumindest bisher, größere Diskussion gegeben hat. In Engstingen geht es mehr oder weniger nur darum, ob die Gemeinde zwei oder drei Haltestellen bekommt. Knackpunkte in Lichtenstein ist die Querung der B 312 in der Ortsmitte in Unterhausen und die Linienführung im Bereich des Bauhofs. Denn der ursprüngliche Schienenstrang führt durchs Bauhof-Gelände. An dieser Stelle angekommen, merkte der Verkehrsminister in der Diskussion mit einem Schmunzeln an: »Die paar Maschinen kann man sicher auch woanders unterbringen.« Letztlich gehe es ja, vor allem mit dem Blick auf eine Museumsbahn, auch um das Bild, das sich bei der Einfahrt in den Honauer Bahnhof ergebe.

Apropos Bahnhof: Der - und damit auch die Haltestelle für die Honauer - liegt für Ortsvorsteher Wilfried Schneider deutlich zu weit vom kleinsten Lichtensteiner Teilort entfernt. Er bat Bernecker nachdrücklich darum, eventuell doch noch eine Haltestelle auf Höhe Honaus möglich zu machen. Das scheitere an den Vorgaben. Denn eine barrierefreie Haltestelle dürfe nur maximal einen Neigungswinkel von rund drei Prozent haben. Zwar wäre der Bau möglich, das hätte aber zu Folge, dass vor oder nach der Haltestelle die Steigung über zehn Prozent läge und damit nicht mehr von den Tram-Trains zu schaffen wäre. Auf den Einwurf, die Stuttgarter Straßenbahn schaffe das ja auch, machte Bernecker deutlich, dass die maximale Steigung der Gleise in der Landeshauptstadt bei 8,5 Prozent liege.

Zukunftsmut eingefordert

»Wir bauen eine Bahn, um etwas zu ändern«, hielt der Verkehrsminister den Zahlen entgegen, die ein Honauer ins Spiel gebracht hatte. Demnach steige das Verkehrsaufkommen in Lichtenstein in Zukunft weiter, nämlich um rund 1.100 Fahrzeuge täglich. So stehe es in der Verkehrsprognose für die Gemeinde. Für Herrmann, das machte er in einem kurzen Gespräch am Ende der Wanderung deutlich, ist das Geld für die Regional-Stadtbahn auf lange Perspektive gut angelegt: Die RSB mache die Region zukunftssicher, hielt er den Kritikern entgegen und fordert alle auf, nicht nur die Probleme zu sehen: »Jetzt braucht's etwas Zukunftsmut.« (GEA)