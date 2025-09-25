Vergewaltigung im Kreis Reutlingen: 36-Jähriger vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Anfang Mai 2024 soll ein 36-Jähriger seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung im Kreis Reutlingen verletzt, bedroht und vergewaltigt haben. Der Fall wird nun am Reutlinger Amtsgericht verhandelt. Schon am ersten Verhandlungstag wurde deutlich, dass zur Klärung mehr Zeit eingeplant werden muss: Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft und die Aussage des Angeklagten unterschieden sich sehr.

Der 36-Jährige soll eine offene Beziehung mit seiner damaligen Ehefrau geführt und auch von einer intimen Beziehung seiner Partnerin zu ihrem Vorgesetzten gewusst haben, heißt es in der Anklageschrift. Anfang Mai 2024 soll er nachts deutlich angetrunken die Geschädigte im Zimmer ihres siebenjährigen Kindes aufgefordert haben, mit ihm zu schlafen, was sie klar abgelehnt habe. Sie seien ins Schlafzimmer gegangen und hätten dort weiterdiskutiert. Dort soll der Angeklagte seine damalige Frau geschlagen haben.

Mit Gewalt und Tod gedroht

Der gemeinsame Sohn soll wachgeworden sein, heißt es weiter in der Anklageschrift, und nach Aufforderung seines Vaters sich wieder schlafen gelegt haben. Der Angeklagte habe die Frau daraufhin aufgefordert, mit ihm ins Bad zu gehen, wo er die Wasserhähne aufgedreht, sie bedrängt und verletzt haben soll. Der 36-Jährige habe ihr zunächst damit gedroht, ihr Gesicht zu zerstören, damit kein anderer Mann sie mehr schön finde und später dann damit, sie zu töten. Trotz mehrerer klaren Verneinungen seitens der Frau soll der Angeklagte sie weiter bedrängt und schließlich vergewaltigt haben. Er habe vermutlich aus Eifersucht gehandelt, mutmaßte Staatsanwalt Yannick Grams.

Der Angeklagte sagte am ersten Verhandlungstag aus. Mittlerweile leben er und seine Ex-Frau geschieden und getrennt. Der gemeinsame Sohn ist bei ihr. Am Tag vor der Tat habe die Familie Besuch gehabt. Er sei abends noch mit zwei Kumpel los in eine Bar und eine Disco gezogen, sei aber mit beiden wieder heim gekommen, weil diese bei ihm übernachten wollten, sagte der Angeklagte. Er gab zu, etwas getrunken zu haben, sei aber nicht betrunken gewesen, als er seine damalige Frau im Kinderzimmer sah.

Offene Ehe nie gewollt

Er habe am vermeintlichen Tatabend das Gespräch mit ihr suchen wollen. Am Tag darauf hätten sie wieder Besuch bekommen und seine Frau sei beruflich wieder verreist gewesen, daher habe er die Gelegenheit nutzen wollen. Er habe nie eine offene Ehe führen wollen, habe dem Wunsch seiner Partnerin danach aber zugestimmt, um sie nicht zu verlieren. Er habe sie an diesem Abend vor die Wahl gestellt: Entweder sie trennt sich oder akzeptiert eine exklusive Ehe. Ja, ihr gemeinsamer Sohn sei wach geworden und ja, sie seien zum Sprechen ins Bad gegangen. Aber nur, weil das Gespräch immer hitziger wurde, Beleidigungen fielen und er habe nicht gewollte, dass sein Besuch etwas davon mitbekomme, erklärte er vor Gericht.

Seine damalige Frau habe ihn beschwichtigt, dass alles gut werde und in dem Wissen hätten sich dann alle schlafen gelegt. Am Morgen danach sei ein gemeinsames Grillen mit Freunden geplant gewesen. Nachdem die Geschädigte den Sohn zum Sport gebracht habe, sei sie aber nicht mehr aufgetaucht, schilderte der Angeklagte. Auf Anrufe habe sie nicht reagiert. Er hat später Besuch von der Polizei bekommen und so von der Anklage erfahren. Er sei aus allen Wolken gefallen und glaube, dass seine Ex-Frau den Vorwurf erfunden habe, um bei einer Scheidung das alleinige Sorgerecht des gemeinsamen Sohns zu erhalten und ihm keinen Unterhalt zahlen zu müssen. Sie habe mehr Geld verdient als er, sagte der Angeklagte vor Gericht mit Tränen in den Augen.

Anzeige als Mittel zum Zweck

In der Zeit zwischen der Tat und diesem ersten Verhandlungstag vor dem Reutlinger Amtsgericht hat sich die Frage um das Sorgerecht schon geklärt, erklärte der Verteidiger Manfred Zipper. Die Geschädigte habe dieses beantragt und nach Entscheidung des Familiengerichts auch erhalten, inklusive eines Umgangsausschlusses für den Angeklagten. Dieser darf demnach keinen Kontakt zu seinem Sohn haben. Begründet wurde das Urteil damit, dass eine Gewalttat vorgefallen sei. Auch Verteidiger Zipper geht wie sein Mandant davon aus, dass die Anzeige ein Mittel zum Zweck war, um diese Entscheidung zu erreichen.

In einer Nachricht ein paar Tage nach der vermeintlichen Tat habe sich, so sagte es die Anwältin der Geschädigten, Claudia Antunovic, der Angeklagte bei seiner damaligen Frau entschuldigt und versichert, alles wieder reparieren zu wollen. Auf ihre Frage, warum er sich entschuldigt habe, wenn er sich doch keiner Schuld bewusst sei, antwortete der Angeklagte, dass es doch üblich sei, sich bei Frauen zu entschuldigen, auch wenn man nichts getan habe. Sie als Frau müsse das doch wissen.

Im Frauenhaus untergekommen

Antunovic erklärte weiter, dass sich ihre Mandantin nach der Tat aufgemacht hatte, um räumlich von ihrem damaligen Mann so weit wie möglich getrennt zu sein. Sie sei in einem Frauenhaus untergekommen, in einigen Hotels und habe später dann im Hochtaunuskreis eine Bleibe gefunden. In Sachen Sorgerecht habe der Sohn eine Verfahrensbeiständin gehabt. In einem Gespräch mit ihr und dem Minderjährigen sei herausgekommen, dass dieser keinen Kontakt zu seinem Vater wolle.

Im Gerichtssaal Richter: Eberhard Hausch, Schöffen: Dr. Utz Wagner und Ankica Dragicevic, Verteidiger: Manfred Zipper, Staatsanwalt: Yannick Grams, Anwältin: Claudia Antunovic

Ein Polizist aus Giengen an der Brenz, bei dem die Geschädigte die Anzeige erstattet hatte, trat in den Zeugenstand. Er schilderte, wie die Frau und ihr Sohn auf dem Polizeirevier erschienen waren. Sie hätten einen zerstreuten und mitgenommen Eindruck gemachte. Er habe sie vernommen und es seien Fotos von ihren Verletzungen gemacht worden. Im Anschluss daran hat der Polizist sie an Kollegen übergeben, die mit ihr in eine Klinik gefahren sind und auf dem Polizeipräsidium Reutlingen angerufen, da die Kollegen dort den Fall übernehmen. Die Geschädigte habe Raum zwischen sich und den Angeklagten bringen wollen und sei daher so weit gefahren, erinnerte sich der Polizist. Sie habe außerdem gesagt, dass ihr Mann sie schon dreimal vergewaltigt haben soll.

Weitere Verhandlungstermine

Richter Hausch will einen Gerichtsmediziner einschalten, der die Fotografien der vermeintlichen Verletzungen, von denen der Angeklagte behauptet, dass seine Ex-Frau sich diese beim Klettern eingefangen hat, bewerten soll. Zudem möchte er die beiden Freunde des Angeklagten, die in der Tatnacht im Haus anwesend gewesen sein sollen, vernehmen. Dazu sollen neue Verhandlungstermine gefunden werden. (GEA)