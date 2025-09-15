»Turne bis zur Urne«: 50 Jahre Frauengymnastik in Honau

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HONAU. »Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, an der Stange hochklettern: Ach, früher haben wir das alles locker gemacht«, sagt Iris Feus und klingt dabei alles andere als melancholisch. Im Gegenteil: Die 69-Jährige leitet seit 50 Jahren die Frauengymnastikgruppe des TuS Honau und strahlt so viel Gelassenheit aus wie eine Handvoll tibetanischer Mönche. Dies ist die wunderbare Geschichte von mehr als einem Dutzend Honauer Gymnastik-Mädels, die seit einem halben Jahrhundert gemeinsam alt werden und jeden Montag viel Spaß miteinander haben.

Denn sie turnen noch immer regelmäßig, auch wenn sie jetzt schon 60 oder gar 85 Jahre alt sind. »Vieles lässt nach, nur nicht die Lust auf Bewegung. Man kann immer was tun.« Deshalb hat Iris Feus auch vor 50 Jahren Taten folgen lassen, als es die Frauen-Gymnastik in Honau bei der TuS noch gar nicht gab. Sie hat die Gruppe ins Leben gerufen und nicht nur das: Sie hat sie über diese lange Zeit auch am Leben gehalten. Mit ihren Ideen, mit ihrer Umgänglichkeit, ihrem Spaß an der Bewegung, an der Gemeinschaft und – ihrem Humor.

Sie kommen alle zum Fototermin – einheitlich gekleidet mit roten Trikots. »Das steht uns, gell«, scherzen sie. 15 Frauen im Alter von 60 bis 85 Jahren versammeln sich in der Echazhalle: fröhlich, neugierig und vor allem herzlich begrüßen sie sich. Die Freude am Wiedersehen ist spürbar. Alle sind schon eine halbe Ewigkeit mit dabei. Und trainieren immer noch zusammen, nach dem selbst erwählten Motto: »Turne bis zur Urne.« Zwar können sie nicht mehr alles nutzen, was da an Geräten in der Halle so herumsteht. Aber die Leiterin ist ja einfallsreich. Nicht nur, weil sie vom Fach ist.

An der Gluckerschule in Stuttgart hat sie die Ausbidlung zur Sport- und Gymnastiklehrerin gemacht. Da war sie 19 Jahre jung. Das war 1975, damals gab es schon eine Gymnastik-Gruppe in Honau. Sie traf sich im Schulhaus, hatte aber nichts mit dem TuS Honau zu tun. »Davon hab’ ich gehört und dann hab’ ich die Gruppe übernommen«, erzählt Feus. Und sie in den TuS eingegliedert. Fast zeitgleich wurde die Echazhalle fertig.

»Im Sommer ist es hier in der Halle so warm, da hält man es schier nicht aus«

Seit dem Frühjahr 1976 trainieren die Gymnastik-Mädels nun in der Echazhalle. Zwei sind seit den Anfängen dabei und immer noch aktiv: Anneliese Eidt und Gerda Bussmann, mit 85 Jahren die älteste. Die dritte im Bunde aus der Anfangszeit, Friedel Reiff, kann körperlich nicht mehr dabei sein, sie ist 99 Jahre alt. »Aber sie erkundigt sich immer, was wir so machen.« Training heißt bei Feus aber nicht, stur immer dieselben Gymnastik-Übungen abzuspulen. »Das wäre ja langweilig«, sagt die Leiterin. »Im Sommer ist es hier in der Halle so warm, da hält man es schier nicht aus.« Also geht es nach draußen.

Der positive Effekt: Abwechslung. Im Sommer steht dann auch schon mal ein Ausflug ins Honauer Freibad auf dem Programm, aber vor allem gehen sie walken. Doch nicht um die Echazhalle herum. »Das wäre ja langweilig.« Nein, die Mädels steigen ins Auto und laufen zum Beispiel eine Runde in Meidelstetten. Oder walken zum Schloss Lichtenstein hinauf oder nach Pfullingen hinunter. Ein Besuch im Maislabyrinth in Aichelau stand auch auf dem Plan. »Keine ging verloren. Wir sind alle wieder zurückgekommen«, scherzt Feus. Aus solchen geselligen Augenblicken schöpft sie ihre Kraft: aus der Gemeinschaft, dem Miteinander und der Aktivität. »Meinen Frauen zu vermitteln, dass Bewegung wichtig ist, weil der Gleichgewichtssinn nachlässt, weil die Kraft an sich im fortschreitenden Alter nachlässt, das treibt mich auch an.«

»55 Jahre, das schaffen wir noch«

Nach jeder Sportstunde geht’s ins Sportheim. Dort haben sie sogar schon mal beim Bewirten geholfen, als es eine Zeit lang keinen Wirt gegeben hat. Und jedes Jahr fahren sie in die große weite Welt hinaus. Wien, Salzburg, Luxemburg, Baden-Baden (»Wir haben im Casino nichts gewonnen«) oder sogar nach Dubai: Auf die arabische Halbinsel reisten fünf Mädels. Der Anlass: das 40-jährige Bestehen der Gymnastik-Gruppe. Vor Kurzem haben die fröhlichen Frauen den Schluchsee besucht und sind mit der Sauschwänzle-Bahn gefahren. Das war ein Geschenk des Vereins zum 50-Jahr-Jubiläum.

Also: Es wird ihnen nicht langweilig. Sie bleiben zusammen und machen weiter und weiter. Iris Feus hat ein Ziel: »55 Jahre, das schaffen wir noch«. Und denkt dann noch ein bisschen nach. »Vielleicht auch 60?« Dann lächelt sie wieder. »Wir wollen unsere Ansprüche nicht so hoch schrauben. Erst das eine, dann das andere«. (GEA)