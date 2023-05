Streit in Eninger Flüchtlingsheim eskaliert: Polizei rückt zweimal aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Gleich zweimal mussten die Einsatzkräfte am Mittwoch zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Am Kappelbach ausrücken.

Kurz nach 18.30 Uhr war es vor der Unterkunft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Die zwei Bewohner im Alter von 35 und 32 Jahren sowie ein ebenfalls 32-jähriger Bekannter des Jüngeren sollen sich gegenseitig getreten und aufeinander eingeschlagen haben. Dabei kam offenbar auch eine Holzlatte zum Einsatz. Als die beiden 32-Jährigen anschließend mit einem Ford davonfahren wollten, soll der Ältere mit einem Gürtel durch die geöffnete Fensterscheibe nach dem Fahrer geschlagen haben.

Der Ford prallte daraufhin gegen zwei geparkte Pkw. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Beifahrer und den 35-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 32 Jahre alte Fahrer war unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr vor Ort.

Gegen 22.40 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei erneut alarmiert, nachdem es zwischen den 32 und 35 Jahre Bewohnern, die bereits zuvor aneinandergeraten waren, und zwei nicht in der Unterkunft wohnenden Männern im Alter von 36 und 39 Jahren erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Der 35-Jährige soll seinen 32 Jahre alten Mitbewohner dabei oberflächlich mit einem Messer verletzt haben.

Anschließend stieß einer der Beteiligten den 35-Jährigen offenbar eine Treppe hinunter, wo dieser geschlagen und getreten wurde. Sowohl der 35-Jährige als auch der 32-Jährige erlitten leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Ältere wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (pol)