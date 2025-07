Stadtkapelle Pfullingen und Realschul-Bläserkreis punkten mit ihrer Musik

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Publikum strömte nur so, die Neue Mitte war vollständig belegt, alle genossen die warme Atmosphäre eines Sommerabends. Der Musikverein Stadtkapelle Pfullingen hatte zum Open-Air-Sommerabendkonzert geladen und als Gäste die Bläserklasse der Wilhelm-Hauff-Realschule in Kooperation mit dem Friedrich-Schiller-Gymnasium und der Städtischen Musikschule dazugebeten. Das Programm von traditionellen Stücken bis zu modernen Arrangements kam sehr gut an. Perfekt wurde das Event durch die Getränkewagen und Eiswaffeln.

Mit einem vielversprechenden und schwungvollen »So schön ist Blasmusik« begann die Stadtkapelle, geleitet von Alfred Hepp und unter der Moderation von Isabell Gruber. Für die bravouröse Leistung der Bläserinnen und Bläser gab es langen Beifall, Pfiffe und Bravorufe. Weiter ging's mit dem Medley »Hands up«, das solche Hits wie »YMCA« oder »Is this the way to Amarillo« vereinte. Sehr gut kamen von der britischen Pop-Rock-Band Coldplay auch »Lost« und »Viva La Vida« an. Viel Beifall gab es auch für das melodische »Nessaja« aus Peter Maffays Musical »Tabaluga« und das 60er-Jahre-Medley mit Evergreens wie »Country Roads«, »San Francisco« aus der Flower-Power-Zeit und »I'm a believer«. Die Stadtkapelle bewies einmal mehr, dass sie den richtigen Draht zum Publikum hat, das begeistert mitklatschte.

»Dees send aber viele!«, war eine Zuhörerin schwer beeindruckt, als die Jugendlichen Platz nahmen. Dabei waren es nicht mal alle. »Wir sind mit einer kleinen Besetzung da. Normalerweise sind wir rund 25 Leute mehr«, sagte Dirigent Johannes Falk. Die jungen Bläserinnen und Bläser starteten mit »Call me Maybe«, einem der größten Hits von 2012. Ebenso lebendig erklangen »Accidentally in love« aus dem Film »Shrek 2«, »Like a prayer« von Madonna und von ABBA »Lay all your love on me« von 1988. Akzente setzte die Tuba, die von der Stadtkapelle »ausgeliehen« worden war.

»Wir haben es nicht zusammen geprobt und hoffen, es klappt trotzdem«, sagte Falk. Als absolute Premiere spielten Stadtkapelle und Bläserklasse ein 80er-Jahre-Medley mit Michael Jacksons »Thriller«, »Time after time« von Cyndi Lauper, dem Titelsong »Eye of the Tiger« von »Rocky III« oder »You Give Love a Bad Name« von Bon Jovi. Natürlich verstanden sich beide Orchester prächtig. An diesem Abend passte von der Musik und der Stimmung bis zum Wetter einfach alles. (GEA)