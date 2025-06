Sommerfest am Honauer Kulturdenkmal

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HONAU. Der 1892 im Schweizer Chaletstil gebaute Honauer Bahnhof hat seinen ganz eigenen Charme und Historie, das umliegende Gelände und die darauf zu findenden nostalgischen Eisenbahnfahrzeuge oder einstmals rauchenden Dampfrösser sind ein besonderer Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Weil am Wochenende das Bahnhofsfest stattfand, konnte sich der Förderverein Bahnhof Honau über zahlreiche Besucher freuen. Zum 22. Mal schon hatten die Mitglieder des 2002 gegründeten Vereins die zweitägige Veranstaltung auf die Beine gestellt. »Wir finanzieren mit solchen Terminen die Instandhaltung dieses Kulturdenkmals«, erklärte Peter Beck in Urlaubsabwesenheit des Vorsitzenden Klaus Beck. In den nächsten Monaten wollten sie etwa die Außenanlage weiter verschönern oder zwei Wohnungen in den oberen Stockwerken realisieren, auch müsse das inzwischen 133 Jahre alte Haus dauerhaft instand gehalten werden. Derzeit würden Fensterläden reproduziert, die vor allem im oberen Stockwerk noch fehlen.

Knappe Kasse

Allerdings könnten sie wegen des leider eher kleinen Budgets nur eine größere Maßnahme pro Jahr zum Erhalt der Anlage stemmen. So hatte der Verein im vergangenen Jahr eine Bahnsteigverlängerung, Pflasterarbeiten oder den Neuanstrich des Gebäudes umgesetzt. »Das ist halt unser Vereinsleben«, sagte Beck schmunzelnd. »Seit Vereinsgründung a bissle Festle macha, dass a bissle Geld in d’Kasse kommt und dann Projekte starten, damit das, was vor über 20 Jahren begonnen wurde, weitergeführt werden kann«.

Am Wochenende gab es für die Besucher einiges zu sehen oder zu hören. So etwa am Samstagabend die Gruppe »3rd floor & phil« um den Pfullinger Nico Haydt, die mit Eigenkompositionen des Echazstädters oder flotten Coversongs die Gäste begeisterte. Am Sonntag unterhielt in schon gewohnter Weise Gebhard Alber mit seinen Enkeln Tim und Tobias mit volkstümlicher Musik. Den Charakter eines Frühschoppens bekamen diese Stunden auch durch ein zünftiges Weißwurstfrühstück.

Imposanter Waffenbock

Nach der Premiere im vergangenen Jahr hatte sich die Söldnerrotte »Fraternitas Libertatis«, eine Bruderschaft der Freiheit aus dem 13. Jahrhundert, erneut in einem Heerlager niedergelassen. Mehrere Zelte, eines davon mit einer Schlafstatt eingerichtet, eine von einem Wind- und Sonnenschutzsegel umrahmte Kochstelle, ein riesiger Tisch samt Bank sowie ein imposanter Waffenbock und allerlei bizarres Zubehör zeigten das Lagerleben im Mittelalter.

Genauso ungewöhnlich waren diese Menschen auch gewandet. Etwa mit Lederschuhen, die es heute in keinem normalen Schuhgeschäft zu kaufen gibt oder seltsamen Beinkleidern, die nicht nach der üblichen Jeans aussahen.

Alwin Tritschler von dieser Söldnerrotte sei die Verbindungsperson, erzählte Beck. Neben dessen Hobby Mittelalter stelle er auch immer Dioramen in der Modelleisenbahnausstellung aus. »Das ist natürlich so was wie ein Eyecatcher für uns«, betonte Beck. Denn damit das Bahnhofsfest nicht irgendwann im Sande verlaufe, wollen sie immer wieder etwas Neues anbieten. »Man darf nicht immer das Gleiche im Programm haben, sondern muss ab und zu aus einem Trott ausbrechen«.

Gyros-Angebot verworfen

Fast dreißig Helfer sorgten dafür, dass es den Besuchern an nichts fehlte. Neben Grillspezialitäten wie Rote Würste, Curry-Würste oder Steaks wurden Pommes oder samstagabends zusätzlich Käsesnacks serviert, außerdem gab es Kaffee und Kuchen zum Schmausen. Leider habe das erstmalige Angebot von selbst hergestelltem Gyros als Köstlichkeit wieder verworfen werden müssen. »Wir haben einen Drehspieß herstellen lassen, mussten aber bei Testversuchen feststellen, dass wir das Ganze wohl etwas unterschätzt haben«, offenbarte Beck bedauernd. So hänge das Ergebnis von diversen Faktoren wie Drehgeschwindigkeit, Temperaturen und der Anbringung des Fleisches ab.

»Aber wir hatten das Gyrosangebot mal ganz am Anfang unseres Bahnhofsfestes schon mal, allerdings mit griechischen Landsmännern, und wollten einfach daran erinnern«. Jetzt müsse dieses Angebot bei kleineren Festen noch einmal gründlich ausprobiert werden, bevor es dann tatsächlich wieder ins Programm aufgenommen werden könne, so Beck weiter: »Wir schauen einfach, was die Zukunft bringt.« (GEA)

www.bahnhof-honau.de