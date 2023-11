Viele der Wohngebäude im Besitz der Stadt Pfullingen sind in einem schlechten Zustand. Das bestätigt nun auch eine Untersuchung eines vom Gemeinderat beauftragten Planungsbüros. Die Frage, mit der sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag beschäftigte, lautete jetzt: Sanieren, abreißen oder verkaufen?

Schmuckstück mit Sanierungspotenzial: Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus in der Klemmenstraße 3 ist eines der Gebäude, das die Stadt möglicherweise verkaufen will. Foto: Weber Schmuckstück mit Sanierungspotenzial: Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus in der Klemmenstraße 3 ist eines der Gebäude, das die Stadt möglicherweise verkaufen will. Foto: Weber

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.