Shows der Dance Kids des TSV Eningen: Tanzend die Welt entdecken

ENINGEN. Die Dance Kids des TSV Eningen hatten am Samstag zur Tanzshow in die HAP-Grieshaber-Halle geladen. Mit zwei identischen Vorführungen begeisterten sie das Publikum.

»Boah, meine Mutter nervt!« Dass es in der Inszenierung der Dance Kids des TSV Eningen um Tanz, Musik und bunte Kostüme geht, ist nach den ersten Minuten schwer vorstellbar. Denn die zwei schlecht gelaunten Teenager auf der Bühne in lässigen schwarzen Klamotten, die sich über ihre Eltern auslassen und sich untereinander streiten, interessieren sich für nichts anderes, als auf der Spielekonsole zu zocken. Doch der Schein trügt. Denn als die beiden Mädchen plötzlich durch ein Portal in eine andere Welt gezogen werden, finden sie sich in einer Tanzakademie wieder.

Tanzen ist nicht so einfach

»The Next Level: Tanzakademie« lautet das Stück, dass die vier Trainerinnen der Abteilung Tanzen mit ihren Dance Kids über Monate hinweg einstudiert hatten. Insgesamt 61 Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren standen bei den beiden identischen Aufführungen auf der Bühne der HAP-Grieshaber-Halle.

Nachdem die beiden Teenager sich vom ersten Schreck über die unerwartete Reise erholt haben, beobachten sie die tanzende Schulleiterin. »Das ist ja peinlich. Sie sieht aus wie eine zappelnde Gummipuppe«, finden die maulenden Mädchen. »Sowas können wir auch.« Schnell stellen sie fest, dass Tanzen aber doch nicht so einfach ist, und auch die Tanzlehrerin (gespielt von Trainerin Lea Mayer) attestiert: »Ihr seht nicht so aus, als könntet ihr tanzen.« Nichtsdestotrotz führt sie die Mädchen in ihrer Tanzakademie herum und zeigt ihnen die einzelnen Klassenzimmer.

Die Mädchen der Dance Kids 2 präsentierten Tanz mit Akrobatikeinlage: zu »He’s a Pirate« aus dem Film »Fluch der Karibik«. Foto: Sigrid Jenatschke Die Mädchen der Dance Kids 2 präsentierten Tanz mit Akrobatikeinlage: zu »He’s a Pirate« aus dem Film »Fluch der Karibik«. Foto: Sigrid Jenatschke

Passend zu den vier Themenbereichen »Tiere« , »Freundschaft und Liebe«, »Wasser« sowie »Film und Show« haben die verschiedenen Gruppen ein abwechslungsreiches Tanzprogramm auf die Beine gestellt – begonnen bei den Kleinsten in niedlichen Tierkostümen bis zu den ganz Großen in eleganten und glitzernden Kleidern. Alle Gruppen waren in die Entstehung der Show mit eingebunden worden. Das Spektrum der Lieder war breit gefächert: von Popsongs wie »Flowers« oder »Mermaid Party« bis zu weltbekannten Melodien aus dem Musical »Cats« und dem Film »Fluch der Karibik«.

Glücklich statt schlecht gelaunt

Entgegen ihrer offenkundigen Ablehnung scheinen sich die beiden Mädchen von der Begeisterung der Tanzenden in der Akademie anstecken zu lassen: Denn nach und nach glitzern immer mehr Bestandteile ihrer Bekleidung verdächtig in Gold und Silber. Als sie den Rundgang beendet haben, meint die Tanzschulleiterin: »Vielleicht habt ihr jetzt was übers Tanzen gelernt. Ihr könnt es ja mal ausprobieren.«

Und das tun sie: So wild und schnell, dass dem Publikum der Atem weg bleibt, fegen die beiden Mädchen über die Bühne – mit atemberaubenden Sprüngen, Radschlag, Salto und Hebefiguren. Aus zwei lässigen, schwarz gekleideten und schlecht gelaunten Teenagern sind zwei schillernde, glückliche Tänzerinnen geworden, die – als sie durch das Portal zurück in ihre Welt katapultiert werden – feststellen: »Irgendwie fühlt sich das ganz komisch an mit dem Kontroller in der Hand. Lass uns lieber was Neues kennenlernen wie Tanzen, Freunde treffen – oder die Welt.« (GEA)