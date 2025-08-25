Schlechtwetter: Wenig Besucher beim Flutlichtschwimmen in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. An der Organisation des städtischen Bäderteams lag es nicht, dass das groß angelegte Pfullinger Flutlichtschwimmen mit Musik, Drinks und Spielen zwar nicht sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist, aber anders ausfiel, als ge-dacht: Es litt unter den kühlen Temperaturen, bei denen sich am Samstag maximal 400 Gäste ins Schönbergbad wagten.

Schon um 9 Uhr in der Früh standen Weißwürste zum Verzehr bereit, die zumindest den Magen wärmten, doch so richtig verlockend war das nicht. »Wir hatten uns den Tag natürlich anders vorgestellt«, sagte Bürgermeister Stefan Wörner, »aber das Wetter kann man nicht planen.« Er war jedoch sehr zufrieden mit dem Engagement des Bäderteams, allen voran Selina Mollenkopf, Annette Chebili und Sascha Lulei. Erfolgreich gestartet ist seinen Worten zufolge auch das Team Reum, das den Kiosk in dieser Saison erstmals bewirtschaftet. Temperaturen um die 16 Grad am Vormittag gegen 11 Uhr ließen die Gäste eher schaudern, dennoch blieb das Bäderteam bei seinem Programm. Am Nachmittag war dreierlei Wassergymnastik geboten, erzählt Sascha Lulei, es gab ein Wettrutschen an der Wasserrutsche und natürlich das Highlight: der Arschbomben-Contest vom Drei-Meter-Turm. Die meisten Spritzer und den größten Splash verursachte Michael Kopp vor Noah Schmidt und dem Clever fit-Team. »Die Jury haben wir aus unseren Stammgästen ausgewählt«, berichtete Selina Mollenkopf, Leiterin der Bädereinrichtung. »Alle hatten ihren Spaß, auch wenn wir uns mehr Teilnehmer gewünscht hätten.«

Grünes Licht für freien Eintritt

Um den Besucherzustrom am Nachmittag noch einmal zu steigern, hatte Bürgermeister Wörner grünes Licht für freien Eintritt gegeben. Doch die Höchsttemperatur stieg nicht über 18 Grad Celsius und so waren es letztlich nur um die 400 Gäste, die das Schönbergbad bevölkerten, wo es an richtig heißen Tagen schon mal die zehnfache Zahl ist. Die Jüngsten erfreuten sich daher eher auf dem Trockenen, auf der Spielwiese war Sackhüpfen angesagt, oder sie tobten sich in der Hüpfburg nach Herzenslust aus.

»Der Bäderbetrieb im Sommer ist nun mal ein wetterabhängiges Geschäft«, betonte Stefan Wörner, der bekennt selbst kein großer Schwimmer zu sein. »Die Saison ist ziemlich durchwachsen«, zieht Selina Mollenkopf eine vorläufige Bilanz. »Nach einem guten Start im Juni war der Juli zu nass, der August ist bisher akzeptabel.«

Wer auf einen Wetterumschwung am Abend gehofft hatte, wurde enttäuscht, die Temperaturen blieben unter der 20-Grad-Marke und so leuchteten die LED-Fackeln und schwimmenden Lichterkugeln auf wie unter dem Wasser nur für wenige. DJ Jens sorgte wenigstens für heiße Rhythmen, während an der Cocktailbar eher die eisgekühlt gemixten Getränke gefragt waren. Auch hungrig musste keiner das Bad verlassen, denn nachmittags gab es schon Kaffee und Kuchen, abends leckere Crêpes, vegane Burger oder die klassische Rote Wurst.

Pfullinger schätzen ihr Freibad

Das Schönbergbad bringt laut Selina Mollenkopf alles mit, was ein Freibad braucht, um wirtschaftlich bestehen zu können: moderne Becken mit verschiedenen Bereichen, eine Rutsche, einen Kiosk und eine große Liegewiese, alten Baumbestand und über allem thront das Pfullinger Wahrzeichen »D’Onderhos« – der Schönbergturm.

Ein wenig unter Zuschauermangel litt der Arschbomben-Contest vom Drei-Meter-Turm. Teilnehmer und Publikum hatten aber viel Spaß dabei. FOTO: PRIVAT

Eröffnet wurde das Freibad im Jahr 1953, 2009 folgte nach Aussage des Bürgermeisters die Generalsanierung. Sie kostete die Stadt damals 3,5 Millionen Euro. Gut angelegtes Geld, denn die Pfullinger schätzen ihr Freibad – selbst aus den Nachbarorten kommen die Besucher. Und so will sich das Bäderteam auch nicht entmutigen lassen und auf jeden Fall im nächsten Jahr einen zweiten Anlauf für die große Freibadsause nehmen. (GEA)