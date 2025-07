Schülerforschungszentrum in Eningen öffnet seine Türen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Funktionsweise eines Elektronenmikroskops bleibt für die meisten Menschen ein böhmisches Dorf, einfach nicht vorstellbar. So ein Hightechgerät dann auch noch selber bauen? Vollkommen unmöglich. Für junge Menschen im Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg mit Sitz in Eningen nicht. Derzeit basteln sie mit Hilfe von Wilfried Nisch an genau so einem Gerät, wie es der Physiker Ernst Ruska 1931 erstmals entwickelt hat und bauen es mit handelsüblichen Materialien nach.

Die Augen des ehrenamtlichen Projektbetreuers strahlen, als er vor dem kleinen Gerät steht, das in der Röhre lila und am Ende grün leuchtet. Seine Augen strahlen auch dann von Glück, wenn er dem Besucher den neuesten Versuch darstellt. Dabei geht es um Quantentechnik. Zwei Pfullinger Schüler simulieren im SFZ den Doppelspaltversuch, den der Tübinger Physiker Claus Jönsson 1961 mit Elektronen ausgeführt hat. Das Doppelspalt-Interferenz-Experiment mit Elektronenstrahlen sei ein direkter Nachweis für die Gültigkeit der Quantenmechanik. Es wurde 2003 als schönstes physikalisches Experiment aller Zeiten bewertet. »Und jetzt machen wir das. Ich freue mich jeden Tag an diesen Dingen.« Und nicht nur daran.

Wissenschaftler durch und durch

Der Physiker ist Wissenschaftler durch und durch. Seit seiner Pensionierung unterstützt er mit seinem Wissen die jungen Menschen und fasziniert sich selbst für deren Projekte. Im SFZ beschäftigen sich junge Menschen mit solchen Themen. Was sie sonst noch alles alltägliche und für Normalbürger unvorstellbare hinterfragen und durchleuchten, zeigt das SFZ am Samstag von 11 bis 15 Uhr beim Tag der offenen Tür. Dann sind Schüler, Eltern, Großeltern und alle Interessierten eingeladen, sich die Räumlichkeiten im Eninger Mühleweg 5 anzuschauen. Es gibt viel zu sehen.

In dem Edelstahl wird Weltraumatmosphäre simuliert. Beim Experiment geht es um »ein gepulstes Plasmatriebwerk«. Foto: Dieter Reisner In dem Edelstahl wird Weltraumatmosphäre simuliert. Beim Experiment geht es um »ein gepulstes Plasmatriebwerk«. Foto: Dieter Reisner

Im ersten Stock warten auf die Besucher vier verschiedene Labore und zwei Kursräume, in denen jede Menge Technik steht, und wo mächtig viel Hirnschmalz fließt. Die jungen Forscher stellen ihre Projekte direkt vor Ort vor. Dabei geht es um die kleinen Fragen, etwa wie man anhand von Fischertechnik ein Förderband mit Material befüllt oder eben auch um die ganz großen: Quantenphysik.

Dritter Platz beim Landeswettbewerb

Mit der »Entwicklung und Untersuchung eines gepulsten Plasmatriebwerks« befasste sich Tim Weber aus Münsingen und errang damit den dritten Platz beim Landeswettbewerb »Jugend forscht«. »Für die Versuchsanordnung haben wir hier die Möglichkeit, ein künstliches Vakuum wie im Weltall zu erzeugen«, sagt Nisch und deutet auf ein anderthalb Meter großes Stahlrohr. In diesem Jahr waren es insgesamt vier Projekte, die teilgenommen haben. Eben das gepulste Plasmatriebwerk, das vereinfacht gesagt für Cube-Sats eingesetzt wird und sie steuerbar macht. Cube-Sats sind kleine Satelliten mit einer Größe von 30 auf 30 Zentimeter. Man kann sie mit solchen Impulsen steuern.

Dann beschäftigt sich ein weiteres mit der Suche nach Rehkitzen durch Drohnen. »Das gibt es ja schon, aber in unserem Projekt wird Künstliche Intelligenz eingesetzt, womit man das Gebiet automatisch absuchen lassen kann«, so der 77-Jährige. Ein weiteres Forschungsobjekt ist eine neuartige Steuerung einer Magnetschwebebahn und ein digitales Bezahlsystem, das Schüler des Pfullinger Friedrich-Schiller-Gymnasiums programmiert haben.

Junge Forscher toben sich aus

An diesen Beispielen wird deutlich, welche Möglichkeiten das SFZ den neugierigen Menschen bietet. In der Regel kommen die Schüler freitags ins Haus. Geöffnet ist es von 13 bis 19 Uhr, dann können sich die jungen Forscher austoben. »Aber wir sind auch schon erst um 20 Uhr hier herausgegangen«, sagt Nisch. Von Anfang an ist der pensionierte Physiker, der einstmals am Naturwissenschaftlichen und Medizinischem Institut (NMI) in Reutlingen gearbeitet hat, beim SFZ dabei und kann immer noch nicht genug bekommen. Vor allem bekommt er und sein Kollege Joachim Groß, der ebenfalls ehrenamtlich hilft sowie sechs weitere Betreuer, darunter drei Studenten, viel zurück von den derzeit 30 Schülern aus der Klasse 6 bis 12. »Man bleibt jung und kommt aus dem Staunen nicht heraus, was sie so alles an Ideen haben.«

Diese können umgesetzt werden, weil »viele unserer Projekte durch die Baden-Württemberg-Stiftung gefördert werden«. Für ein einjähriges Projekt könne das SFZ dort im Förderprogramm »MikroMakroMint« Förderanträge stellen und nach Begutachtung bis zu 2.500 Euro pro Projekt bekommen. »Damit können wir Materialien und Geräte für das Projekt beschaffen.« Im Moment werden am SFZ Eningen fünf Projekte von der BW Stiftung gefördert.

Elektronenmikroskop für Schulen

Eigentlich sind die Projekte ja nur für Lehrzwecke oder zur Teilnahme an Wettbewerben gedacht. In Sachen Elektronenmikroskop jedoch, das derzeit in Arbeit ist, denkt Nisch weiter. Sie wollen es für Schulen entwickeln. »Wir denken darüber nach, eine Firma zu gründen und einen Schulverlag zu suchen, der das vertreibt«. Damit es im ganzen Land verwendet werden kann. Physik ist eben ganz pragmatisch. (GEA)