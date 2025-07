Schüler der WHR und des Albgymnasiums tanzen auf der Neue-Mitte-Bühne in Pfullingen

Die Schülerinnen der Wilhelm-Hauff-Realschule kommen aus verschiedenen Klassenstufen. Gemeinsam präsentierten sie, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten.

PFULLINGEN. Zwischen Lavendelduft und buntem Markttreiben versammelten sich am Freitagvormittag zahlreiche Eltern und Schaulustige an der Neue-Mitte-Bühne in Pfullingen. Anlass war ein besonderer Auftritt zweier Tanzgruppen, die mit viel Schwung und Herzblut einstudierte Choreografien präsentierten.

Den Auftakt machten 13 Schülerinnen verschiedener Klassen der Pfullinger Wilhelm-Hauff-Realschule (WHR). In fließenden Übergängen tanzten sie zwei moderne Stücke, zeigten ausdrucksstarke Bewegungen, schlugen Räder und sprangen mit beeindruckender Energie über die Bühne. Die monatelange Vorbereitung zahlte sich sichtbar aus – nicht nur für die stolzen Eltern, sondern auch für zahlreiche Marktbesucher, die stehen blieben und sich begeistern ließen. Im Anschluss betraten vier Schülerinnen und ein Schüler des Sonnenbühler Albgymnasiums die Bühne. Mit farbenfrohen Bändern und tänzerischer Leichtfüßigkeit führten sie zunächst eine verspielte Choreografie mit turnerischen Elementen auf. Danach folgte ein rhythmischer Linedance, der das Publikum spürbar mitriss.

Die Schüler der fünften Klasse des Albgymnasiums tanzen leichtfüßig mit bunten Bändern auf der Neue-Mitte-Bühne. Foto: Berya Yildiz Inci Die Schüler der fünften Klasse des Albgymnasiums tanzen leichtfüßig mit bunten Bändern auf der Neue-Mitte-Bühne. Foto: Berya Yildiz Inci

Für einen gelungenen Abschluss sorgte eine spontane Aktion: Die fünf Gymnasiastinnen und Gymnasiasten luden jeweils eine Person aus dem Publikum auf die Bühne ein – gemeinsam tanzten sie noch einmal den Linedance, begleitet vom kräftigen Taktklatschen der Zuschauer. (GEA)