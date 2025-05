Rege Beteiligung am Sportabzeichen im Sportkreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Sie haben eine Vorbildfunktion«, lobte Manuel Hailfinger MdL, der Vorsitzende des Sportkreises Reutlingen, alle Sportler, die 2024 das Deutsche Sportabzeichen abgelegt hatten. Viele von ihnen im Sportkreis, die es schon besonders oft absolviert haben, sowie besonders aktive Vereine wurden am Dienstagabend in der Höhengaststätte Jahnhaus geehrt. »Es war ein sehr gutes Jahr«, so Hailfinger. »Wir haben ein Plus von elf Prozent und liegen im Württembergischen Landessportbund auf dem achten Platz.« Darauf sei man sehr stolz. Hailfinger dankte auch allen Verantwortlichen und Organisatoren.

Beim Sportabzeichen geht es um Ausdauer (mit Sportarten wie Laufen, Schwimmen, Radfahren über längere Distanzen), Kraft (Schlagball, Weitsprung oder Geräteturnen), Schnelligkeit und Koordination (Hoch- und Weitsprung, Schleuderball oder Seilspringen). »Man will einfach lebenslang fit bleiben«, so Hailfinger. Viele nehmen bis ins höhere Alter die Herausforderung an und legen jährlich das Sportabzeichen ab. »Es ist auch wichtig, Kinder in Bewegung zu bringen.« Immerhin gehörten in Baden-Württemberg 38 Prozent der Kinder einem Sportverein an. Seit der Coronazeit gebe es eine deutliche Zunahme an abgelegten Sportabzeichen. 2024 waren es 1.572 Jugendliche und 557 Erwachsene, mithin insgesamt 2.129 Personen, 210 mehr als im Vorjahr.

Bedeutung der Vereine

Für das Deutsche Sportabzeichen ist die Mitgliedschaft in einem Verein nicht Bedingung, doch die Trainer und Übungsleiter dort haben die fachliche Kompetenz, um Anwärter optimal vorzubereiten. Auch verfügen Vereine über Geräte und Sportanlagen. Das Heft »Prüfungswegweiser inklusive Prüfungsbestimmungen für Menschen mit Behinderung« nennt die Bestimmungen sowie alle Leistungen, die, nach Altersstufen gestaffelt, für das Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze erbracht werden müssen. Die Prüfungsabnahme bieten die zuständigen Landes- beziehungsweise Kreis- und Stadtsportbünde an.

Auch Stefanie Wezel, Referentin für das Deutsche Sportabzeichen, sprach für das Engagement 2024 ein großes Lob aus. Sie hoffe auch auf rege Beteiligung im Kalenderjahr 2025. Im Anschluss nahmen Hailfinger, Sportkreisjugendleiter Christopher Ott, Sportkreisbeirat Markus Werthmann und Beisitzerin Alexandra Fleck die Ehrungen vor. »Klasse Leistung!«, betonte Hailfinger bei den Schulen, die oft im Verhältnis zur Schülerzahl sehr viele Sportabzeichen geschafft hatten. (GEA)