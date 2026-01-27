Probleme in Eninger Kindergarten: Leitung freigestellt, Trägerschaft abgegeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Kinder wollten nicht mehr in den Kindergarten gehen, das Arbeitsklima hat sich verschlechtert und Fachkräfte krank gemacht: Es sind schwere Vorwürfe, die einige Eltern und auch ehemalige Beschäftigte gegen die Leiterin des Katholischen Kindergartens St. Raphael in Eningen und die Katholische Kirchengemeinde geäußert haben. Ende des vergangenen Jahres wurde die Leiterin freigestellt. Mitte Januar fasste der katholische Kirchengemeinderat den Entschluss, die Trägerschaft an die Gemeindeverwaltung abzugeben. Zu den Faktoren, die zu dieser Entscheidung geführt haben, äußerten sich die Beteiligten am Dienstagnachmittag öffentlich nicht. Nun soll die Trägerschaft des Kindergartens zum 1. September an die Gemeinde Eningen übertragen werden. Das teilte die Gemeindeverwaltung in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Katholischen Kirchengemeinde und dem Katholischen Verwaltungszentrum Böblingen mit. Damit wird es künftig sechs kommunale und keine kirchliche Kindertageseinrichtung in der Gemeinde geben.

Um die Lage zu verstehen, muss ein kurzer Blick in die Vergangenheit geworfen werden: Über sieben Jahre lang war der Kindergarten St. Raphael übergangsweise im evangelischen Johanneshaus untergebracht. Grund war ein gravierender Schimmelbefall des ehemaligen Kindergarten-Gebäudes in der Bruckbergstraße, das daraufhin geschlossen und 2023 abgerissen wurde. Ein Neubau musste her. Im September 2025 konnten die Kids dann samt Betreuungspersonal in den modernen, lichtdurchfluteten und größeren Neubau ziehen.

Ehemalige Leiterin kündigte

»Unserer damaligen Leiterin war der neue Kindergarten zu groß und sie kündigte«, sagte eine ehemalige Mitarbeiterin im GEA-Gespräch. Sie möchte anonym bleiben, ihr Name liegt der Redaktion aber vor. Nachdem interimsmäßig eine Kollegin die Leitung übernommen hatte, wurde kurze Zeit später die neue Kindergartenleiterin eingestellt. »Sie wurde uns, ohne einen Tag bei uns hospitiert zu haben, als neue Leiterin während eines Elternabends vorgestellt.«

Das Arbeitsklima habe sich rapide verschlechtert. Es sei so schlimm geworden, dass einige Kindergärtnerinnen davon krank geworden seien und schließlich gekündigt hätten. »Von neun Fachkräften, die mit in das neue Gebäude gezogen sind, waren nach ein paar Monaten nur noch vier übrig«, sagte die ehemalige Mitarbeiterin. Auch sie kündigte, weil sie so nicht mehr arbeiten wollte. Ihnen sei klar gewesen, dass ein neues Gebäude und eine neue Leiterin auch neue Arbeitsweisen mit sich bringen. Doch so, wie fortan gearbeitet wurde, fühlten sie sich hintergangen und ungewollt. Mehr ins Detail wollte die ehemalige Mitarbeiterin nicht gehen, sie dürfe und wolle keine Interna weitergeben.

Fachpersonal hat sich alleingelassen gefühlt

Alleingelassen habe sich das Fachpersonal auch vom Katholischen Kirchengemeinderat aus Eningen und der Kirchenverwaltung in Reutlingen gefühlt: »Wir haben einige Male versucht, Kontakt zu ihnen aufzunehmen, um die Sache zu klären.« Ein paar Gespräche habe es auch gegeben, doch keiner der Verantwortlichen sei in ihren Augen wirklich aktiv geworden. »Die allgemeine Aussage war: Die Leiterin bleibt.«

Die Probleme hätten sich so weit zugespitzt, dass sie sich auf Kinder auswirkten und bis zu einigen Eltern vordrangen. »Mein Sohn wollte nicht mehr in den Kindergarten gehen, weil er sich dort nicht mehr wohlgefühlt hat«, sagte eine Mutter dem GEA. Auch sie möchte zum Schutz ihres Kindes anonym bleiben. Ihr Name liegt der Redaktion aber vor. Drei weitere Mütter meldeten sich in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung Mitte Dezember zu Wort und forderten die Gemeindeverwaltung, der das Kindergarten-Gebäude gehört, dazu auf, endlich auch mal aktiv zu werden. »Unsere Kinder sollen psychisch unversehrt aus dem Kindergarten kommen«, so das Credo der drei Mütter.

Übertragung offiziell gestartet

Noch in derselben Woche sei die Kindergartenleiterin dann freigestellt worden, erklärte Martin Brauße, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, im GEA-Gespräch. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung wurde nach einer Lösung für das Problem gesucht und nun auch gefunden. In einer ersten Sitzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Katholischen Kirche, der Gemeindeverwaltung sowie den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats, wurde der Prozess der Übertragung bereits offiziell gestartet, heißt es weiter in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Sowohl die Eltern als auch das Fachpersonal seien schon informiert worden.

Der Eninger Gemeinderat wird sich in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 5. Februar, mit dem Thema befassen und den erforderlichen Grundsatzbeschluss fassen. Im Anschluss daran übernimmt die Gemeinde die Betriebsführung der Einrichtung. Unabhängig vom formalen Beschluss ist die Gemeinde bereits ab sofort – vertreten durch das Hauptamt und die zuständige Fachabteilung – federführend in das Tagesgeschäft eingebunden, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Kirche befindet sich in tiefgreifendem Reformprozess

Aus Sicht der Beteiligten haben mehrere Faktoren dazu beigetragen, dass die Situation im Kinderhaus St. Raphael für die Kirchengemeinde nicht mehr beherrschbar war. Parallel dazu befinde sich die Kirche selbst in einem tiefgreifenden Reformprozess: Im Zuge der Kirchenreform der Diözese Rottenburg-Stuttgart bis 2030 werden Verwaltungsstrukturen grundlegend neu geordnet, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. »Wir müssen unsere Kräfte bündeln, um kirchliches Handeln auch künftig verantwortungsvoll sicherzustellen«, erklärte Philipp Koch vom Katholischen Verwaltungszentrum Böblingen. Zum Jahresende wurde in diesem Zusammenhang das Verwaltungszentrum Reutlingen aufgelöst, die Zuständigkeiten gehen an die Verwaltungszentren Böblingen, Ehingen und Riedlingen über.

»Gemeinsames Ziel der Beteiligten ist es nun, eine gute, verlässliche und fördernde Betreuung für die Kinder sicherzustellen und das Vertrauen der Eltern in die Einrichtung nachhaltig zu stärken«, heißt es in der Mitteilung. Eningens Bürgermeister Eric Sindek zeigte sich trotz der Herausforderungen zuversichtlich: »Das Wohl der Kinder im Kinderhaus St. Raphael hat für uns oberste Priorität. Wir werden alles daransetzen, einen reibungslosen Übergang sicherzustellen und den Familien schnell wieder Verlässlichkeit zu geben. Ich bin überzeugt, dass wir diesen Schritt gemeinsam gut meistern.«

Entschuldigende Worte seitens der Katholischen Kirche

Auch Martin Brauße unterstrich den Schulterschluss aller Beteiligten und sagte zu, dass die Kirchengemeinde über den Zeitpunkt des Trägerwechsels hinaus den finanziellen Verpflichtungen für das gesamte Kalenderjahr vollumfänglich nachkommen wird. Zugleich richtete die Katholische Kirche entschuldigende Worte an Eltern und Kinder. »Die Unannehmlichkeiten und Einschränkungen der vergangenen Zeit werden ausdrücklich bedauert und die Abgabe der Trägerschaft nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit schmerzt, aber die Einrichtung ist langfristig bei der Gemeinde besser verortet.« (GEA)