»Piano Papa« aus Eningen veröffentlicht jetzt sein erstes Album

ENINGEN/REUTLINGEN. Vor zehn Jahren hat Markus Sosnowski sein erstes Kinderlied für seine Tochter geschrieben, seitdem schießen die Streamingzahlen des Kinderliedermachers von Monat zu Monat mehr durch die Decke. Unter dem Namen »Piano Papa« hat er etliche Songs veröffentlicht, am 3. Oktober folgt nun sein erstes Album, eine digitale Veröffentlichung auf allen gängigen Streaming-Plattformen. »Zwischen Fantasie & Wirklichkeit« lautet der Titel.

15 Songs hat der gebürtige Reutlinger, der in Eningen lebt, darauf gepackt. Er wolle, schreibt er, Kinder ab drei Jahren bis ins Grundschulalter mit seinen Liedern auf eine musikalische Reise voller Abenteuer, Bewegung und Gefühle einladen. In den Liedern vereint er Rock'n'Roll, aber auch Pop, Singer- und Songwriter-Einflüsse sowie Hip-Hop-Elemente. Mal wolle er zum Tanzen animieren, mal zum Nachdenken anregen, stets aber seien die Songs mit positiven Botschaften gefüllt, erklärt der Musiker.

Von sensibel bis quirlig

Bekannte Hits wie der »Monstertanz« – bereits 2022 veröffentlicht und mit über 2,3 Millionen Streams einer der erfolgreichsten Piano-Papa-Songs – erscheinen in neuem, modernem Sound. Auch der quirlige »Dino Patschino«, der statt schlafen zu gehen lieber Rock ’n’ Roll entdecken möchte, und der fröhliche »Pi Pa Papagei« sorgen für Bewegung, gute Laune und echte Ohrwürmer. Daneben widmen sich Lieder wie »Ich bin ein Monster« oder »Ich hab dich lieb« sensiblen Themen wie Anderssein, Freundschaft und Zuneigung.

Seit zehn Jahren ist der Musiker Markus Sosnowski als »Piano Papa« unterwegs. Foto: Privat

»Viele der Lieder sind über einen Zeitraum von fast drei Jahren entstanden«, erzählt Piano Papa. »Diesen Entwicklungsprozess hört man den Songs auch an.« Produziert wurde ein Großteil von Christian Menzel, für »Pi Pa Papagei« arbeitete Piano Papa mit Daniel Dorfkind zusammen, während »In meiner Fantasie« gemeinsam mit Andino entstand – eine musikalische Freundschaft, die seit 2012 besteht. Auch Sosnowskis Schwester ist als langjährige Wegbegleiterin unter ihrem Künstlernamen Mama Sandy mit dabei, und Tochter Lea steuert auf mehreren Songs ihre Stimme bei. Das handgezeichnete Albumcover stammt vom Zeichner Stefan Röhm. (GEA)