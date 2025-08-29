Pfullingerin hilft jungen psychisch Erkrankten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Es ist kein einfaches Thema, mit dem sich Sandra Ebinger in ihrer Freizeit beschäftigt: Die Pfullingerin hilft Menschen mit psychischen Erkrankungen. Vor über 20 Jahren hat sie die Selbsthilfegruppe Lebenschance-Depressionen gegründet. Alle zwei Wochen kommen zehn bis zwölf Personen im Familienzentrum im Schlösslespark zusammen, um über ihre Erfahrungen mit Depressionen zu sprechen. Bisher sind es nur Erwachsene. Ebinger möchte sich in naher Zukunft auch für jüngere Betroffene einsetzen und ihnen Unterstützung anbieten.

»Es gibt viele Kinder, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben«, sagt Ebinger im GEA-Gespräch. Vor allem während der Corona-Zeit hätten sich einige besorgte Eltern bei ihr gemeldet und um Hilfe gebeten. »Es wird ja insgesamt wenig öffentlich über psychische Erkrankungen gesprochen, aber wenn Kinder sie haben, dann noch weniger.« Das möchte Sandra Ebinger ändern. Das Problem bei den jungen Menschen: »Die Symptome der Pubertät und die einer Depression können sich sehr ähneln.« Gerade deswegen sei es so wichtig, den ihnen aufzuzeigen, ab wann es gefährlich werden kann.

Sieben Monate in Klinik

Die 55-Jährige weiß, wovon sie spricht, hatte selbst schon mit schweren depressiven Phasen zu kämpfen. »Die erste hatte ich, als ich 26 Jahre alt war.« Damals habe sie nichts mehr gegessen oder getrunken und habe es nicht mehr aus dem Bett geschafft. »Das war so schlimm, dass ich sieben Monate in einer Klinik verbracht habe, um aus dieser Phase wieder herauszukommen«, erinnert sich Ebinger. Eine zweite schwere Phase folgte mit 30 Jahren. Heute fühlt sie sich relativ stabil, dank des Rückhalts in der Familie, ihrem verständnisvollen Ehemann und auch dank der Medikamente, die sie einnimmt.

Die Pfullingerin Sandra Ebinger vor dem Familienzentrum im Schlösslespark. Dort trifft sich die Selbsthilfegruppe Lebenschance-Depressionen für Erwachsene. Foto: Andreas Stephan Die Pfullingerin Sandra Ebinger vor dem Familienzentrum im Schlösslespark. Dort trifft sich die Selbsthilfegruppe Lebenschance-Depressionen für Erwachsene. Foto: Andreas Stephan

»Klar, manchmal kommen die depressiven Gedanken wieder und bleiben dann auch Tage lang, aber ich kann damit umgehen.« Damit andere das auch schaffen, gründete sie die Selbsthilfegruppe. Doch es dürfen nur Betroffene, die 18 Jahre und älter sind, daran teilnehmen. »Fördergelder bekommt man leider nur, wenn sich Erwachsene treffen«, sagt Ebinger. Sie kann daher auch keine Gruppe für Kinder und Jugendliche gründen, wie sie es eigentlich vorhatte. Eine andere Möglichkeit, um den jungen Betroffenen zu helfen, muss her.

Junge Menschen in Fokus rücken

Schon zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Selbsthilfegruppe im Oktober vergangenen Jahres hatte Ebinger den stellvertretenden Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen eingeladen, um die jungen, erkrankten Menschen langsam aber sicher in den Fokus zu rücken. »Er hatte einen Vortrag über Depressionen im Kindes- und Jugendalter gehalten.« Anfang dieses Jahres dann wurde Ebinger von einer Lehrerin am Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) eingeladen: »Ich sollte den Schulsanitätern einen Vortrag über psychische Erkrankungen halten.«

Sie erzählte von sich und ihren Erfahrungen, zeigte Lehrvideos und sprach mit den Schülerinnen und Schülern. »Die Rückmeldung war richtig positiv. Mein Vortrag kam gut an«, erinnert sich Sandra Ebinger zurück. Eine Idee nahm langsam aber sicher Gestalt an: Wenn die 55-Jährige schon keine eigene Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche gründen konnte, warum dann nicht direkt dort ansetzen, wo sich die jungen Menschen aufhalten? Nämlich in den Schulen.

Plan mit WHR entwickelt

»Ich hatte dann den Kontakt zur Wilhelm-Hauff-Realschule aufgenommen«, sagt Ebinger. Sie habe mit dem Schulleiter und den Schulsozialarbeiterinnen gesprochen und einen Plan entwickelt: Um die Kinder und Jugendlichen zu erreichen, soll sie an der WHR Vorträge in verschiedenen Klassen halten. »Inhaltlich sollen die an den Vortrag am FSG angelehnt sein. Ich erzähle von meinen Erfahrungen und kläre dann mithilfe von Lehrmaterial auf.«

Doch das Vorhaben liegt vorerst auf Eis: Die zuständige Schulsozialarbeiterin ist weggezogen, ihre Stelle aber noch nicht wieder besetzt. »Es ist aber nur aufgehoben und nicht aufgeschoben«, sagt Sandra Ebinger. »Mir wurde gesagt, dass die nachfolgende Kraft das Thema aufnehmen wird.« Sie möchte an der Sache dran bleiben und kann sich jetzt schon vorstellen, das Angebot bei Erfolg auch auf andere Schulen auszuweiten.

Appell an Bürgermeister

Ebinger hat auch schon an Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner einen Appell gerichtet: »Als Bürgermeister kann er sich nämlich darum bemühen, dass in den Schulen die Vorträge eingeführt und auch während des Unterrichtes laufen können.« Auch mit dem Wirtschaftsförderer Christian Jabot habe sie sich schon in Verbindung gesetzt. »Früher gab es in Pfullingen einen Gesundheitstag, bei dem unter anderem auch auf psychische Erkrankungen aufmerksam gemacht wurde. Den möchte ich gerne wieder einführen.« Jabot sei von der Idee angetan gewesen, wolle sich das Ganze mit Ebinger mal genauer anschauen, sagt sie.

»Mir liegt es wirklich am Herzen, den Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie nicht alleine sind und gesehen und gehört werden«, sagt Sandra Ebinger. Sie würde am liebsten alle unterstützen, die gleiche oder ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht haben. »Aber das kann ich leider nicht«, gesteht sich die 55-Jährige ihre Grenzen ein. Trotzdem werde sie so viel machen, wie nur geht: »Die Selbsthilfegruppe ist schon ein guter Selbstläufer und jetzt stehen Kinder und Jugendliche in meinem Fokus.« (GEA)