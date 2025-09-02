Pfullinger Kinder schmieden ihren eigenen Silberschmuck in der Mitmachwerkstatt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN.. Kreativ tätig werden und eigenen Silberschmuck herstellen, das konnten acht Pfullinger Kinder beim Silberschmieden am Dienstag. Im Rahmen des Sommerferienprogramms leitete Michael Uhlig die Kids beim Schleifen, Biegen und Fertigstellen ihrer Schmuckstücke an.

Einige hatten genaue Vorstellungen, wie ihr Ring oder Armreif verziert sein soll: Für Mama ein Herz, für such selbst ein Totenkopf oder ein Friedenszeichen, oder aber der Name samt Datum, innen eine Gravur, jeder gestaltete nach seinem Gusto. »Es gibt verschiedene Motive zur Auswahl, passend zu den Silberstreifen in den unterschiedlichsten Breiten und Stärken«, weist sie der Gold- und Silberschmiedemeister ein. Von Pferden und Einhörnern über Fußball und Sterne bis hin zu den Glücksbringern Kleeblatt und Hufeisen, die Kinder hatten die Wahl.

»Ich hatte meinen ersten Goldschmiedetisch schon mit vier Jahren und seitdem lässt es mich nicht mehr los«, schildert Uhlig. Das Kunsthandwerk liege in der Familie, erklärt er, er betreibe die Gold- und Silberschmiede schon in der vierten Generation. In Tübingen hat er eine Mitmachwerkstatt aufgebaut, er gibt Kurse für Kids, für Erwachsene, Firmen, Paare oder als Geburtstags-Event. Oder eben als Sommerferienprogramm in der Region wie im Werkraum der Pfullinger Schloss-Schule.

Mit Mundschutz und Schutzbrille

Jedes Kind hatte seinen eigenen Arbeitsplatz mit einem kleinen Amboss, auf dem ordentlich gehämmert wurde. An der Schleifmaschine waren Schutzbrille, Mundschutz und Kopfhörer erforderlich, was den Kindern aber nicht den Spaß nahm. Lily probierte es als Erste aus und war erstaunt, wie einfach es ging. »Ich bin mit meiner Freundin hier und wir wollen ausprobieren, wie es geht, unseren eigenen Schmuck zu machen«, erzählt die Elfjährige. Zwei Ringe, für ihre Mama und für sich selbst, hat sie sich vorgenommen.

Praktisch ist dabei, dass die Ringe und Armreife leicht verstellbar sind und so dem Wachstum entsprechend angepasst werden können. »Das ist ein bleibendes Andenken für die Zukunft. Es ist etwas ganz Besonderes, einen Ring in jungen Jahren zu schmieden«, versichert Uhlig. Die Erinnerung daran bleibe ein Leben lang und das Schmuckstück erinnere immer an die Zeit, in der es geschmiedet wurde, also an die Jugendzeit. »Einfach ein unschätzbarer individueller Wert für das Leben«, so sieht er es.

»Ich mache das zum ersten Mal und will es ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende aussieht«, meint der 13-jährige Felix. Auch Valentina ist eifrig bei der Sache, hat sich etwas für ihre Mama ausgedacht und will sie damit überraschen. Diese war es auch, die sie auf diesen Kurs im Sommerferienprogramm aufmerksam gemacht hat. Die Kinder waren sich einig: »Das ist mal was ganz anderes und macht zudem richtig Spaß.« (GEA)