Aktuell Theater

Pfullinger Holzwerkstatt baut Papiertheater-Gehäuse für Hauffs Roman »Lichtenstein«

Derzeit arbeiten Reinhold Maier von der »Holzwerkstatt Kutscherhaus Stiftung Samariterstiftung« in Pfullingen und seine Mitstreiter an dem nostalgischen Gehäuse für ein Papiertheater. In der kommenden Zeit soll dort Hauffs Roman »Lichtenstein« gespielt werden.