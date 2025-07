Pfullinger Grundschüler und Gymnasiasten singen für Frieden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Wie kann Frieden geschaffen werden?« Diese Frage stellten sich einige Schülerinnen und Schüler der Uhland-Grundschule und des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Ihre Antwort war so einfach, wie simpel: »Einfach machen! Sonst kommt er nie.« Um dem einen Schritt näherzukommen, sangen die Kinder am Donnerstagnachmittag auf der Bühne auf dem Pfullinger Marktplatz Lieder für den Frieden.

Auf die großen Ereignisse dieser Welt hätten sie keinen Einfluss, hieß es schon in der Einladung zu dem kurzweiligen Konzert, »aber wir alle können einen Beitrag leisten für ein friedliches Miteinander untereinander«. Egal ob in den Klassen, in der Schule und in der Gesellschaft. »Wir sind Kinder einer Welt«, sangen die jungen Menschen für ihr stetig wachsendes Publikum.

Gemeinsam in die Zukunft blicken

In den Liedern geht es darum, sich die Hand zu reichen, gemeinsam in die Zukunft zu blicken und friedlich miteinander umzugehen. Liederhefte wurden im Publikum verteilt und vereinzelt sang der eine oder andere mit. Zwischen den Stücken erläuterten die Kinder Hintergründe zu ihrem Gesang und wiesen auf die 40-jährige Städtepartnerschaft zwischen Pfullingen und dem französischen Passy hin - einem Geburtstag, der nur zustande gekommen ist, weil sich zwei Menschen einmal die Hand reichten und aufeinander zugegangen waren.

Viele Zuschauer lauschten den Liedern, die von Frieden, Gemeinschaft und Zusammenhalt handelten. Foto: Berya Yildiz Inci Viele Zuschauer lauschten den Liedern, die von Frieden, Gemeinschaft und Zusammenhalt handelten. Foto: Berya Yildiz Inci

Gegen Ende des Konzerts mischten sich die Musiker unter die Zuhörer, Kinder tanzten ausgelassen vor und auf der Bühne und das Publikum klatschte im Takt mit. Die beiden Schulen seien spontan zusammengekommen, berichtete Heidrun Schmid-Salzer, Leiterin der Uhland-Grundschule. Sie wollten, angesichts der weltpolitischen Lage, in der es viel Krieg gebe, ein Zeichen für den Frieden setzen. Oder wie die Kinder sangen: »Es ist höchste Zeit für Gemeinsamkeit.« (GEA)