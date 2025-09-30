Pfullinger Fest der Kulturen: Ausstellung von Rasha Deeb

»Salma« heißt nicht nur das 120 x 90 Zentimeter große Gemälde im Hintergrund (Wert: 2.800 Euro), sondern auch das Lied, mit welchem Rasha Deeb und ihr langjähriger Freund aus Tübingen, Ahmad Almir, die Ausstellung eröffnet haben. FOTO: JENATSCHKE

PFULLINGEN. Die Stadt Pfullingen hatte am Wochenende zum Fest der Kulturen ins Kulturhaus Klosterkirche eingeladen. Besondere Attraktion des dreitägigen internationalen Kulturprogramms war die Eröffnung der Ausstellung »Aus dem Rahmen fallen« in der Klosterkirche.

Zu sehen sind Porträts der syrischen Künstlerin Rasha Deeb, die in Damaskus geboren wurde und dort Angewandte Kunst mit Schwerpunkt Skulptur studierte. 2015 kam sie als Flüchtling nach Tübingen, wo sie noch heute mit ihrem Ehemann Hasan Alali lebt. Durch ihre Beschäftigung beim Sozialdienst des Landratsamts kam sie mit dem Pfullinger Verein Initiative für ein Kulturhaus (i’kuh) in Kontakt.

Stadt hat eine Skulptur gekauft

»Kunst zeigt uns oft neue Wege, die Welt zu sehen«, so die Meinung der Künstlerin. In vielen ihrer Porträts gibt es kleine schwarze Quadrate. Sie sollen zeigen, dass Menschen ihre Mitmenschen oft in feste Rahmen stecken, sich Meinungen über andere bilden und Vorurteile haben, die oft gar nicht zutreffen. »Aber wenn man genau hinsieht, merkt man trotz äußerlicher Unterschiede, dass wir uns sehr ähnlich sind.« Mit ihrer Ausstellung möchte Deeb einladen, diese Grenzen zu öffnen und die Menschlichkeit in jedem Menschen zu sehen. Rasha Deeb ist nicht nur Malerin, sondern auch Bildhauerin. Eine ihrer Skulpturen hat die Stadt Pfullingen gekauft. Im Rahmen des Fests der Kulturen wurde sie im Klostergarten enthüllt. Das hölzerne Kunstwerk stellt den arabischen Buchstaben »Waw« dar, der auf Deutsch »und« bedeutet. Er verbindet Wörter, ohne dass sie ihre eigene Bedeutung verlieren.

Genau so hat es die Künstlerin in ihrer Skulptur verarbeitet: Kleine und große Holzstücke, die alle anders aussehen, aber zusammen ein Bild ergeben. »So ist es auch mit uns Menschen. Wir unterscheiden uns in Hautfarbe, Herkunft oder Aussehen«, sagte die Künstlerin aus Syrien. »Aber in unseren Gefühlen und Erfahrungen sind wir uns sehr ähnlich. Das ›Waw‹ erinnert uns daran: Das, was uns menschlich macht, verbindet uns alle.«

Die Ausstellungseröffnung am Freitag war nur einer von vielen Programmpunkten. Zwei Stunden zuvor hatte Oni Edeko mit afrikanischem Tanz und Trommeln das Festwochenende eröffnet. Auch verschiedene Ensembles der Musikschule Pfullingen stellten ihr Können unter Beweis.

Leute, die sonst nie kämen

Am Samstag gab es neben Folkloretänzen aus verschiedenen Ländern unter anderem auch einen Tanz-Workshop mit Lilufar-Lilly aus Usbekistan sowie eine Lesung mit der irakischen Autorin Badeeah Hassan Achmed, begleitet am Piano von Lev Skrypnyk aus der Ukraine.

Am Sonntag stand unter anderem ein Vortrag von Jürgen Strohmaier auf dem Programm mit dem Titel »Sind wir zuhause auch daheim?«, in dem es um Flucht, Vertreibung, Ankommen und die Sehnsucht nach Heimat in der Fremde ging.

Mit dem bunt gemischten Kulturprogramm, das selbstverständlich auch internationale kulinarische Spezialitäten bereithielt, wollten die Verantwortlichen besonders jene ansprechen, über die bei Integrationsfragen viel gesprochen wird, die aber oft nicht direkt mit eingebunden werden. »Über die drei Tage hinweg waren viele Leute da, die sonst nie zu so einer Veranstaltung kommen«, freute sich Sieger Maier, zweiter Vorsitzender des Kulturvereins i’kuh und Beirat im Förderverein Kulturhaus Klosterkirche (KUK).

Und er ergänzte: »Sie haben gesehen, was es hier alles gibt – wie etwa die Musikschule – und dass in Pfullingen auch ihre Kulturen vertreten sind. Mit dem Fest wollten wir viele verschiedene Menschen und Kulturen in diesem Haus versammeln und für sie Gemeinschaft erlebbar machen.« (jen)