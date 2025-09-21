Pfullinger Citysprint lockt Olympiateilnehmer in die Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Beim spätsommerlichen Hitze-Sonne-Hoch am Wochenende dachte wohl kaum jemand an die nahende kalte Jahreszeit – außer in Pfullingen, dort war der Winter in Form des nordischen Skisports in seinen sommerlichen Varianten ganz nah: Die Skiabteilung des VfL hatte am Samstag zum Skispringen an die drei Sprungschanzen eingeladen, am Sonntag folgte der Citysprint auf Inlinern und Rollerski in der Innenstadt. Zwei Megaevents mit jeder Menge Zugkraft und hochkarätig besetzt: Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten süddeutschen Raum.

Hinterzarten und Enzklösterle, Leutkirch und Isny: Angereist waren Sportler aus Gemeinden, die man seit jeher mit dem nordischen Skisport verbindet. Pfullingen wohl eher weniger, dabei wird das Skispringen, der Langlauf und die Nordische Kombination unter dem Dach des VfL seit 2003 wieder ausgiebig und vor allem erfolgreich bis hinauf auf Bundesebene gepflegt. Hemme Haydt hat den nordischen Skisport wieder belebt und ist bis heute Motivator: 30 Kinder und Jugendliche sind unter dem Dach der Young Flying Eagles aktiv. Sportliches Aushängeschild des VfL ist Springer Ben Bayer, 2004 geboren ist er Mitglied des B-Nationalkaders. Nachfolger sind in Sicht, in der offenen Klasse von der 30-Meter-Schanze landeten Pfullinger Springer ganz vorne: Den Sieg sicherte sich Ben Herrmann (Jahrgang 2014), gefolgt von Tom Weiß (Jahrgang 2021). Sie gehören in ihrem Jahrgang laut Jochen Stütz zur deutschen Spitze.

»Es ist toll für das Team, wenn sportliche Erfolge da sind«, erklärt der Pressesprecher der Skiabteilung. Was jedoch zähle sei die Gemeinschaft und den Spaß am Sport zu wecken und zu fördern. So gibt’s in Pfullingen eine kleine, mobile Sprungschanze, um Lust auf mehr zu machen – sie stand auch am Sonntag in der Neuen Mitte und war heiß begehrt. Die ist für manche schon zu Mini, die jüngsten im Kreis der Wettkampf-Springer auf der K8-Schanze sind 2020 geboren – die noch vierjährige Bambini-Starterin kommt von der Springertalentschmiede Degenfeld.

Gesprungen wurde am Samstag drei Mal (ein Probe- und zwei Wertungssprünge) von drei Schanzen, mit jeweils einem kritischen Punkt von acht, 15 oder 30 Metern. Das erlaubte eine Teilnahme von Sportlern bis etwa 13 Jahren: »Für ältere wäre ein Springen zu gefährlich«, erklärt Stütz. Entstanden sei das Sommerspringen auf Matten aus Trainingsgründen, inzwischen hat es sich längst mit eigenen Wettkämpfen etabliert. Das Manko: Es muss dieselbe Ausrüstung wie im Winter getragen werden. »In den Anzügen frieren die Sportler im Winter schon mal«, weiß der Pressesprecher. Am Samstag kamen sie dagegen mächtig ist Schwitzen, zumal die 45 Springer im Anzug und ausgestattet mit Helm und Handschuhe drei Mal zu Fuß zur Schanze hochlaufen mussten.

Schwitzen in der Winterkluft

Im sommerlichen Outfit konnten dagegen am gestrigen Sonntag bei besten Bedingungen die 178 Inline- und (ab der Schülerklasse) Rollerskifahrer in ihren Altersklassen an den Start gehen – da gab’s nach oben hin in Bezug aufs Alter keine Grenzen: Der älteste Teilnehmer ist Jahrgang 1968, gefolgt vom zehn Jahre jüngeren Jens Gaiser vom SV Mitteltal-Obertal: Der war immerhin 2006 bei den Olympischen Spielen in Turin Silbermedaillengewinner im Team in der Nordischen Kombination. Das unterstreicht die Bedeutung des Pfullinger Citysprints, der fester Bestandteil der SWB-Trophy und des SSV-Langlaufcups ist.

Auch junge Parasportler in Sitzrollern waren beim Citysprint am Start Foto: Kirsten Oechsner Auch junge Parasportler in Sitzrollern waren beim Citysprint am Start Foto: Kirsten Oechsner

Erstklassig also das Starterfeld, spannend die Läufe. Zunächst ging’s im Vorlauf einzeln über die 700 Meter lange Cityrunde, ab den U16-Jungs mussten 1,2 Kilometer gelaufen werden Später standen die Heats an, wobei in Gruppen gestartet wurde. Jeder Teilnehmer hatte einen zweiten Start, ob im B-Finale oder zu sechst im A-Finale. Und jeder hatte bis zum Letztplatzierten seinen großen Auftritt: Jeder Starter wurde namentlich genannt, mit Herzschlag-Sound wurde der Countdown eingeleitet und nach dem Startschuss ging’s unter Nebel auf den Rundkurs. Übrigens gab's auch eine Wertung in der Nordischen Kombination.

Früh übt sich, wer ein großer Langläufer werden will: Auch Baminis ab vier Jahren gingen auf den 700-Meter-Rundkurs. Foto: Kirsten Oechsner Früh übt sich, wer ein großer Langläufer werden will: Auch Baminis ab vier Jahren gingen auf den 700-Meter-Rundkurs. Foto: Kirsten Oechsner

Ein DJ-Team sorgte für passende Beats, das Moderatoren-Duo Jochen Stütz und Isa Fetzer spornten beim Citylauf die Teilnehmenden und das Publikum gleichermaßen an und ein Ehrenamtsteam von rund 70 Helfenden stemmten an zwei Tagen das Megaevent Nordic Trophy. Bürgermeister Stefan Wörner zollte Sportlern und Ehrenämtlern seinen Respekt: »Das ist ein Veranstaltungshighlight in Pfullingen.« Die Kulisse sei klasse, die Stimmung bestens und gerne habe die Stadt dem VfL unterstützt. Der nehme, so Stütz, an den beiden Tagen viel Geld in die Hand. Ohne Sponsoren sei die Durchführung eines solchen Events nicht realisierbar. (GEA)