Pfullinger Bürgerentscheid: Planungen aufgeschoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Ergebnis ist beeindruckend: 2.350 Pfullinger und Pfullingerinnen fordern einen Bürgerentscheid zur künftigen Trassenführung der Regional-Stadtbahn durch Pfullingen und damit die Aufhebung eines Gemeinderatsbeschlusses vom November (wir berichteten). Das Gremium hatte damals mit Mehrheit entschieden, dass die Tram-Trains über die Alte Bahntrasse fahren sollen. Dagegen macht die Interessengemeinschaft Innenstadttrasse mobil, sie sieht die Regional-Stadtbahn besser in der Mitte der Echazstadt aufgehoben. Und mit ihr die 2.350 Unterzeichner. Über die formale Zulässigkeit des Bürgerbegehrens muss jetzt der Gemeinderat entscheiden. Das soll in der März-Sitzung geschehen. Bis zum Bürgerentscheid könnte es dann Sommer werden. Was bedeuten die Verzögerungen für die weiteren Planungen des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb?

Die Pressesprecherin des Zweckverbands Andrea Müller weist auf die GEA-Nachfrage zuerst noch einmal auf den grundsätzlichen Ablauf hin: Bei der weiteren Planung des Streckenabschnitts durch Pfullingen soll diejenige Trasse aus der Vorplanung Berücksichtigung finden, die von der Stadt Pfullingen unter Beteiligung des Reutlinger Kreistags vorgeschlagen wird. Am Ende des Entscheidungsprozesses letztendlich beschlossen werde der Trassenverlauf aber erst in der Verbandsversammlung des Zweckverbands. Nach einer entsprechenden Festlegung dort könne die Planung mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung fortgeführt werden.

Neue Situation

Die Situation habe sich jetzt verändert: Denn nach der Gemeindeordnung würde ein erfolgreicher Bürgerentscheid den Gemeinderatsbeschluss von November 2025 zur Trassenwahl ersetzen. Das heißt, den weiteren Beratungen und Planungen beim Zweckverband würde dann die Innenstadttrasse zugrundeliegen. Andernfalls behält der im Pfullinger Gemeinderat getroffene Beschluss seine Gültigkeit.

Seit Dezember 2025 arbeiteten die beauftragten Ingenieurbüros auf Basis der Trassenfestlegungen aus den Gemeinderatsentscheidungen vom November (Pfullingen) und Dezember (Reutlingen) an der Fertigstellung der Vorplanungsunterlagen, um diese anschließend der Verbandsversammlung zum Beschluss vorlegen zu können. Der Abschluss dieser Arbeiten war im bisherigen Zeitplan für Ende März 2026 vorgesehen. Die Arbeiten wurden nun für den Abschnitt durch Pfullingen bis zur Klarheit über den Trassenverlauf – also höchstwahrscheinlich bis das Ergebnis des Bürgerentscheids feststeht – unterbrochen. Im Zweifel also bis Mitte des Jahres, denn nach der Entscheidung des Gemeinderats, dass das Bürgerbegehren formal zulässig ist, muss die Stadt den Bürgerentscheid innerhalb von vier Monaten terminieren.

Höhere Kosten wahrscheinlich

Müller macht deutlich, dass eine zeitliche Verzögerung unvermeidlich sei, weil die Vorplanung für den Abschnitt Pfullingen ohne endgültige Trassenfestlegung nicht abgeschlossen werden könne. Da die mit den beauftragten Ingenieurbüros abgeschlossenen Planungsverträge zudem im März enden, sei für später anfallende Arbeiten mit Nachträgen und damit verbundenen zusätzlichen Planungskosten zu rechnen.

Der Zweckverband prüfe derzeit verschiedene Möglichkeiten, wie der sich abzeichnende Zeitverzug in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung wieder aufgeholt werden kann, sodass das Planfeststellungsverfahren dennoch im vorgesehenen Zeitrahmen beginnen kann. Bisher ist dessen Beginn für das Jahr 2028 vorgesehen. Zuvor werden die Pläne für die Infrastruktur der Echaztalbahn im Detail ausgearbeitet. Die Strecke wird genau vermessen und es entstehen weitere Gutachten zu Umwelt-, Natur- und Lärmschutz. Begleitet wird diese Projektphase mit einer erneuten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Am Ende der Planfeststellung steht das Baurecht und damit auch der Baubeginn für eine der beiden Trassen.

Zeitverzug schmerzt

Professor Dr. Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbands, räumt ein: »Natürlich schmerzt uns der Zeitverzug, da werden wir aber Lösungen finden. Und andererseits: Dass sich so viele Pfullinger Bürgerinnen und Bürger aktiv für die Regional-Stadtbahn in ihrer Stadt einsetzen und sich eine möglichst stadtnahe Trasse wünschen, ist ein klares Signal für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Jetzt gilt es umso mehr, die Echaztalbahn so schnell wie möglich aufs Gleis zu setzen.« (GEA)