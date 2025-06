Pfullingens Bürgermeister möchte in vier Jahren wieder kandidieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Es ist Halbzeit für Stefan Wörner: Seit vier Jahren wirkt er als Bürgermeister in Pfullingen, ebenso viele liegen noch vor ihm und weiter acht könnten folgen. Denn beim gestrigen Bürgerempfang im Klostergarten kündigte das Stadtoberhaupt an, eine weitere Amtszeit dranhängen zu wollen: »Ich bewerbe mich für das schönste Amt im Landkreis Reutlingen«, teilte er mit, lang anhaltender Applaus folgte. »Ich werte das als Zuspruch«, meinte er lachend.

»Die Stadt Pfullingen und ich – wir passen ideal zusammen!«, habe ihn der GEA während des Wahlkampfs in einem Artikel zitiert. Das sehe er nach vier Jahren immer noch so, er fühle sich in Pfullingen wohl und sei angekommen. In diesen Jahren habe er in dieser Stadt sehr viele Menschen kennen und schätzen gelernt, viele Erlebnisse seien unvergesslich. Und deshalb verfolge er nach wie vor engagiert ein Ziel: Das Beste für Pfullingen und seine Bürger herauszuholen. Vieles sei in bester Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und engagierten Mitarbeitern in der Verwaltung angestoßen worden oder bereits umgesetzt, einige Themen seien auf die Zukunft angelegt und die könne er in vier Jahren nicht abschließen: »Das braucht Zeit«, und die werde er sich gerne nehmen – insofern die Pfullinger das wollen, so Stefan Wörner.

Das Interesse am Bürgerempfang, dem zweiten in seiner Amtszeit, sprach für sich: Der Klostergarten war voll und die Lücken in den für die offiziellen Vertreter der Stadtgesellschaft reservierten Reihen waren einzig und allein der Hitze geschuldet – die Gäste hatten sich Plätze im Schatten gesucht. Um sie bei annähernd 30 Grad nicht allzu sehr zu strapazieren, hatte Stefan Wörner seine Rede, die von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt wurde, spontan gekürzt. Beim Blick zurück wurde deutlich, dass sich in Pfullingen in den vergangenen vier Jahren viel getan hat und investiert wurde, vor allem städtebaulich – er erinnerte an die »Neue Mitte«, den Erneuerung des Klosters und die Sanierung der Pfullinger Hallen. Und es werde, so Wörner, weitergehen: Im kommenden Jahr soll das Sanierungsgebiet »westliche Innenstadt« ausgewiesen werden. Das ermögliche es, die von vielen Pfullingern lang ersehnte Sanierung des Schlosses anzugehen – Applaus brandete nach dieser Ankündigung auf. Bereits in die Wege geleitet sei der Ergänzungsbau des Rathauses. Damit würden die räumlichen Voraussetzungen geschaffen, dass die Dienstleistungen der Verwaltung zeitgemäß und bürgerfreundlich unter einem Dach gebündelt werden könnten. Dadurch schaffe die Stadt moderne Arbeitsplätze und steigere die Attraktivität als Arbeitgeber, gleichzeitig sorge das Rathaus auch für Frequenz in der Innenstadt.

Neben der Kultur sei auch der Sport wichtig für das Zusammenleben in der Stadt, es werde in den Vereinen Herausragendes geleistet. Deshalb habe der Gemeinderat den Einstieg in eine umfassende Sportentwicklungsplanung beschlossen. Die Kurt-App-Halle sei für 1.9 Millionen Euro saniert worden, in die Jahre gekommen seien aber auch die Uhlandhalle und die Burgweghalle. Man müsse sich die Frage stellen, ob die Stadt in deren Sanierung mehrere Millionen Euro stecke oder ob man nicht eine neue Sporthalle bauen solle – das sei vermutlich wirtschaftlicher. Immer wieder sei zu hören, dass die Stadt das Frei- und Hallenbad womöglich schließe. Fakt sei, das der Fachkräftemangel gepaart mit strengen Regularien die Stadt beim Betrieb der Bäder immer wieder vor großen Herausforderungen stelle. Sein klares Ziel sei jedoch, das Echazbad und das Schönbergbad langfristig zu erhalten. Er richtete eine dringende Bitte an die Politik, die Rahmenbedingungen zu verbessern und für einen Abbau der Bürokratie zu sorgen. Dass es so weit gekommen sei, liege auch an der Rundum-Sorglos-Mentalität vieler Bürger: »Wir alle sind mitverantwortlich für die überbordende Bürokratie.«

Die vergangenen vier Jahre seien für ihn rasend schnell vorbeigegangen und in dem Tempo werde es sicher weitergehen. Die Arbeit gehe nicht aus: Da müssen das Mobilitätskonzept und die Schulentwicklungsplanung umgesetzt werden, das Thema kommunale Wärmeplanung dränge ebenso wie der Wohnungsbau, in den die Stadt mit der Gründung des Eigenbetriebs Wohnbau Pfullingen eingestiegen sei. Klar, seien die geplanten Investitionen hoch, so Wörner, und das in vielerorts finanziell angespannten Zeiten. Pfullingen werde seine Projekte solide und verlässlich finanzieren: »Was wir tun, hat eine Strategie und es steckt ein Plan dahinter«, erklärte er, immerhin handele es sich um notwendige Investitionen in die Zukunft.

Mit seiner Rede und der Ankündigung, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, hat Stefan Wörner jedenfalls genug Gesprächsstoff für den gemütlichen Teil des Bürgerempfangs gegeben – bei kühlen Getränken und Gebäck wurde das Miteinander intensiv gepflegt.