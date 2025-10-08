Pfullingen hat sich für Trassenentscheidung Zeit gelassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Wir haben uns viel Zeit genommen«, betonte Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner. 2004 ist das Thema Regional-Stadtbahn zum ersten Mal aufgeschlagen und beschäftigte das Gremium fortan in vielen Sitzungen. Einige davon ließ Wörner am Dienstagabend im Kulturhaus Klosterkirche kurz Revue passieren, er verwies auf Info-Veranstaltungen, Bürgergespräche und Trassenspaziergänge sowie die umfangreichen Informationen auf der Homepage des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Sein Schluss: »Jeder, der Interesse hat, konnte sich informieren.« Und kann es weiter. Am kommenden Montag gibt es eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung um 18.30 Uhr im Kulturhaus Klosterkirche zu den beiden möglichen Trassen der Regional-Stadtbahn. Die neuesten Planungen dazu stellte Professor Dr. Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbands, dem Gemeinderat vor, Das Gremium wird voraussichtlich am 18. November über die Trassenführung entscheiden. Grundsätzliches hat sich an beiden Trassen aber nicht geändert.

»Die Stadt ist nicht tot, wenn die Bahn da ist«, versicherte Wörner den Kritikern der Stadtbahn und der Trassenvarianten. Wohl wissend, dass das Projekt das Gesicht Pfullingens für viele Jahrzehnte prägen wird. Der Bürgermeister sieht das auch als Chance, viele Stadtbereiche aufzuwerten. Dass der Zweckverband gleich zwei Trassen für Pfullingen untersucht habe, findet er hervorragend. Jetzt liege es am Gemeinderat, eine Entscheidung zu treffen, und der Zweckverband habe zugesagt, die Entscheidung zu akzeptieren. Wörner war es wichtig zu betonen, dass die Stadtbahn vom Zweckverband gebaut wird: »Wir sind nicht der Bauherr.« Deshalb habe der Gemeinderat in der Vergangenheit auch keinen Baubeschluss fassen müssen.

Baukosten liegen bei mindestens 287 Millionen Euro

Rund 50 Minuten nahm sich Bernecker Zeit, das Projekt ausführlich vorzustellen, von der standardisierten Bewertung bis zur Förderung. Und die ist enorm: 95 Prozent der Baukosten tragen Bund und Land. Bei den Betriebskosten übernimmt das Land je nach Trasse zwischen 83,5 und 89,4 Prozent. Um die Regional-Stadtbahn umzusetzen, muss richtig viel Geld in die Hand genommen werden. Der Bau der Echaztalbahn bis Engstingen kostet auf der Innenstadttrasse 287, 4 Millionen Euro, fährt die Regionalstadtbahn über die alte Bahntrasse, sind es rund 35 Millionen Euro mehr. Die Mehrausgaben sind die Folge davon, dass auf letzterer Strecke sämtliche Brücken erneuert werden müssten. Dafür punktet die alte Bahntrasse bei den Betriebskosten.

Der Geschäftsführer ging ausführlich auf das Verkehrsgutachten für die Innenstadttrasse ein. Das letztlich zum Ergebnis kommt, dass im Schnitt eine Fahrt durch Pfullingen mit dem Auto 66 Sekunden länger dauert, wenn auch die Stadtbahn unterwegs ist (wir berichteten). Das führe zu Ausweichverkehr, der gelenkt werden müsse. Kein Problem sieht das Gutachten für den Fall einer Schließung des Ursulabergtunnels. Letztlich passiere das selten und dann vor allem in der Nacht außerhalb der Betriebszeiten der Stadtbahn.

Deutlich teurer

Bernecker erklärte auch, warum die Baukosten seit den Berechnungen in der Machbarkeitsstudie von 2022 um rund 90 Millionen Euro gestiegen sind: 35 Millionen sind der Preissteigerung geschuldet, 15 Millionen kostet die Verlängerung der Trasse in Engstingen, um 10 Millionen verteuerte der Wegfall einer gemeinsamen Planung mit dem Albaufstieg der B 312 das Projekt und 32 Millionen ergaben sich aus der genaueren Planung.

Jetzt liegt die Entscheidung beim Gemeinderat, betonte der Bürgermeister, der sich schon länger für die Innenstadttrasse ausgesprochen hat. (GEA)