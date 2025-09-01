Pferde sind das Leben von Petra Höss in Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. »Pferde sind mein Leben«, sagt Petra Höss. Die 52-Jährige ist in Bad Urach geboren, in Dettingen aufgewachsen und betreibt seit 20 Jahren das Reitzentrum Lichtenstein. Mit dem Reitunterricht begonnen hat Petra Höss - wie so viele - als Zehnjährige auf einem Schulpferd im Reitverein in Bad Urach. Aber worin liegt die Faszination Pferd?

»Für Kinder sind die Pferde oder Ponys Freunde, um die sie sich gerne kümmern«, so Petra Höss. »Es macht einfach Spaß, Verantwortung zu übernehmen.« Und natürlich sei es herrlich, von so einem großen Tier beim Reiten getragen zu werden und beim Galopp im Gelände die absolute Freiheit zu genießen. Pferde seien ehrliche Charaktere und würden deutlich zeigen, ob sie etwas mögen oder eben nicht.

Im Haupt- und Landgestüt Marbach machte Petra Höss den Trainerschein C und kehrte nach dem Abitur und einer Lehre als Textildesignerin doch wieder zu den Pferden zurück. In einer Dettinger Pferdeklinik ließ sie sich als Tierarzthelferin ausbilden.

Spielerisch mit Puppen führt Petra Höss die Kinder ans Reiten heran. Foto: Gabriele Böhm

»Danach habe ich mich als wohl eine der ersten Ich-AGs in Reutlingen selbständig gemacht und war in der gesamten Region als mobile Pferdetrainerin unterwegs.« Sie arbeitete in mehreren Ställen als Bereiterin und bildete Pferde und Reiter aus. »Besonders gerne habe ich Kinder unterrichtet«, erzählt sie. »Kinder gehen unkompliziert und mit echter Liebe zum Tier auf Pferde zu.«

Dass viele Kinder kein eigenes Pferd oder Pony haben, aber trotzdem gerne reiten wollen, habe sie 2005 dazu gebracht, in Lichtenstein eine Reitschule für Sprösslinge ab vier Jahren zu gründen. »Damals war so etwas selten«, berichtet Petra Höss. Nach und nach schaffte sie Ponys an, heute 20 an der Zahl, die wie große Pferde ausgebildet werden. In der Reithalle, den Stallboxen, den Paddocks oder auf den Koppeln sind die Ponys - vom kleinen Shetty über Welsh und Dartmoor bis zum Deutschen Reitpony - zu sehen, die sich mit ihrem eher ruhigen Temperament für Kinder eignen.

»Ich liebe meinen Reitstall, obwohl es viel Arbeit ist, die jeden Tag von sechs Uhr morgens bis 23 Uhr dauert«, so Petra Höss. »Es ist anstrengend, aber es ist meine Lebensaufgabe.« Selbst eine lebensgefährliche Herzerkrankung vor zwei Jahren habe sie nicht stoppen können. »Ich war sechs Wochen im Krankenhaus und froh, dass sich mein Mann, eine Vollzeitkraft und auch die Eltern um den Stall kümmerten.« Das Reitzentrum sei klar ihre Motivation gewesen, wieder auf die Beine zu kommen.

Im Prinzip könne jede und jeder reiten lernen und auch in fast jedem Alter damit anfangen. Die Pferdegröße müsse eben zum Reiter passen und ein wenig Sportlichkeit sei nicht verkehrt. »Ich habe von mehreren Hundert Kindern auch noch kein einziges nach Hause geschickt.« Auch Kindern mit leichten Behinderungen gebe das Reiten und der Umgang mit den Ponys viel. Selbst unruhige Kinder profitierten. »Eltern berichten, dass sie anschließend zu Hause viel ausgeglichener sind.«

Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen Verantwortungsgefühl – das alles könnten Kinder bei den Pferden lernen. Auch gelte es, die Regeln im Reitbetrieb zu respektieren und sich auch mit Putzen, Füttern oder Ausmisten zu beteiligen. Nicht zuletzt bedeute Reiten auch Sport und Bewegung an frischer Luft. Schulungen und Ausflüge, beispielsweise zu einem Sattelmacher, ergänzen das Programm.

Turniere weckten den Ehrgeiz und machten stolz. »Unsere Kinder sind immer vorne mit dabei«, so Petra Höss. Der Erfolg gibt ihr Recht. Frühere Schülerinnen haben es weit gebracht. Die Reutlinger Dressurreiterin Annika-Berenike Dörr erhielt das Goldene Reitabzeichen, für das man zehnmal in der schwersten Turnierklasse S gewonnen haben muss, und ist erfolgreich bis zur Klasse S***. Lena Erkner war Baden-Württembergische Meisterin im Pony-Springen und ist bis zum Klasse M**-Springen erfolgreich. Jana Erkner war beim »Preis der Besten« und bei der Deutschen Meisterschaft dabei und platzierte sich mit Großpferden bis zu S*-Springen. Die ehemalige Schülerin Emilia Sondershaus reitet im Landeskader, Benedict Sondershaus ritt bis zur S-Dressur. Anna Riepl gewann mehrfach Dressurwettbewerbe der Klasse M. »Es ist ganz besonders wichtig, gleich von Beginn an auf Qualität und gute Ausbildung zu setzen«, betont Anna-Berenikes Mutter Sabine Dörr. (GEA)