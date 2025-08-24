Paul Jauchs Lieblingsplätze in Eningen: vorgestellt mit Liedern und Gedichten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Fünf Tafeln stehen bereits, eine sechste soll noch folgen: Bei der zweiten musikalischen Mundartwanderung des Albvereins Eningen wurden inoffiziell auch die Infotafeln eingeweiht, die an den Lieblingsplätzen des Eninger Zeichners Paul Jauch aufgestellt worden sind. Rund 30 Gäste nahmen teil und lauschten den Balladen von Matthias Flad und den Gedichten der Mundartgruppe.

Auch Matthias Flad, dem Jauchs Werk bisher nicht begegnet war, gefiel dessen Kunst ausnehmend gut. Geistig jedenfalls stehen sich Zeichner und Liedermacher sehr nahe. Flad, heute Musiklehrer an zwei Schulen und früher Förster und Entwicklungshelfer, liebt ebenfalls die Landschaft der Alb und am Albtrauf, er zeigte in seinen Balladen eine tiefe, einfühlsame Verbindung. Den amerikanischen Evergreen »What a wonderful world« dichtete er um in »Auf d'r Alb isch halt schee«, auch wenn einem dort manchmal der »Wend om d' Ohra« pfeife. Gerne sangen die Gäste den Refrain mit.

Info-Tafeln wie diese am Lindenplatz stehen an den Plätzen, die Jauch gern besuchte, um die Landschaft zu zeichnen. Foto: Gabriele Böhm

Humorvoll war Flads »Gedicht vom Äpfele«. Ein Schwabe hegte auf der Alb sein Bäumle mit Holzäpfeln, die jedoch hart, bitter und sauer und damit absolut ungenießbar waren. Doch kurzerhand verpflanzte es der Äbler ins milde Ermstal, hieb den Wald dort ab, um mehr Licht und Sonne zu schaffen, und erntete fortan süßes Obst. Das Ermstal, betonte Flad, habe Ähnlichkeit mit Eningen und sei auch sein gefühlsmäßiges Zuhause. Es gebe dort so viel Typisches wie den Moscht, die Abneigung gegen das Leihen und Verleihen und den Stolz auf die Knorpelkirsche, »au wenn's koine geit.« Das nächste Lied handelte vom Schicksal, mit drei älteren Schwestern aufzuwachsen. »G'schwister send halt wia se send«, meinte Flad. Auf jeden Fall prägend fürs Leben und »ohne isch au nix.«

Unterwegs berichtete Hermann Walz über das Leben Paul Jauchs, der, 1870 in Schwenningen geboren, durch die Umsiedlung seiner Mutter mit ihren vier Kindern in ihre Heimatgemeinde nach Eningen gekommen war. Jauch, ausgebildeter Dekorationsmaler und Autodidakt, wanderte gern durch die Landschaft und hielt mit dem Zeichenstift fest, was ihn faszinierte. Bis zu seinem Tod 1957 blieb der Künstler in Eningen.

Dagmar Hoffmann von der Mundartgruppe pries in ihrem Gedicht die »Achel« in ihrer Bedeutung als Zeugenberg der früheren Albkante und wegen in ihrer Schönheit dank ihres wohlgeformten Gipfels. Auch HAP Grieshaber lebte an der Achalm und bekam laut eigenem Text, verlesen von Walz, häufig zu hören, man habe es dort »aber schee«. Doch die Verbindung zum Berg sei viel tiefer gegangen: »Er war Heimat.« Auch die Kelten auf dem Rappenplatz kamen zur Sprache und schließlich die Wesensart der Schwaben, sich schnell aufzuregen. »Heb' mi, sonscht geits a Oglick«, hieß es in dem Gedicht. Doch nach ausgiebiger Schimpftirade legten sich die Wogen und folgte die Entspannung.

Mit dem Lied »Im Frühtau« machte sich die Gruppe am Schluss gut gelaunt noch auf den Weg zum Katzenbuckel, benannt nach dem »Katzengold« Pyrit und Teil des Schwäbischen Vulkans. Die Wanderung kam sehr gut an und wird bei einer Wiederholung sicherlich ihre Fans finden. (GEA)