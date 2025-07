Neueinhalb Stunden Dienst an 365 Tagen im Jahr: Hauptversammlung des Eninger DRK

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Zahl der passiven Mitglieder der DRK-Ortsgruppe Eningen sinkt rapide, 2024 waren es nach den Worten des Vorsitzenden Timo Merz nur noch 601 – und damit fast 50 weniger als im Vorjahr. »Durch die zunehmende Alterung der Bevölkerung fallen uns wichtige Spenderinnen und Spender leider weg, wenige kommen nach«, betonte Merz am Samstagabend in der Hauptversammlung der Eninger DRK-Ortsgruppe.

Den Rotkreuzlern in der Achalmgemeinde bleibe nichts anderes übrig, als im Juli und August wieder auf Mitglieder-Werbung zu setzen, um neue finanzielle Unterstützer zu finden. Denn: Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung sei ein »wichtiger Baustein für die Finanzierung im Katastrophenschutz und für die Grundaufgaben des gesamten DRK-Kreisverbands«, so Merz. Dass diese Aufgaben der aktiven Rotkreuzler »unersetzlich sind«, wie auch Bürgermeister Eric Sindek hervorhob, liege mit daran, dass eine Vielzahl an Veranstaltungen in der Gemeinde gar nicht mehr genehmigungsfähig und möglich wären, ohne die Bereitstellung eines Sanitätsdienstes.

Insgesamt haben die 35 Aktiven der DRK-Ortsgruppe Eningen im vergangenen Jahr mehr als 3.500 Stunden ehrenamtlich erbracht – ohne dass sie dafür einen einzigen Cent von den Krankenkassen erhalten hätten. »Wenn wir die Stundenzahl auf 365 Tage eines Jahres aufteilen, dann sind wir bei 9,5 Stunden pro Tag«, betonte Bereitschaftsleiterin Tanja Ochs. »Das ist mehr als ein durchschnittlicher Arbeitstag – und das bei einer Sieben-Tage-Woche.«

Davon beeindruckt zeigte sich auch Martina Kaplan, Leiterin des Polizeireviers Pfullingen. »Ihr bekommt für eure Dienste kaum finanzielle Mittel, deshalb ist Wertschätzung für eure Arbeit umso wichtiger«, betonte sie. »Danke für euren Dienst, den ihr ehrenamtlich für die Gesellschaft leistet.« Ähnliches Lob kam von Thomas Födisch, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands: »9,5 Stunden jeden einzelnen Tag im Jahr – das ist schon Wahnsinn.«

Dass die Geehrten des Abends alle aus dem eigenen Nachwuchs hervorgegangen sind, hoben sowohl Födisch wie auch Kathrin Reiber hervor. »Kinder sind unser Potenzial«, betonte die DRK-Kreisjugendleiterin und lobte die Arbeit der Eninger DRK-Jugendleiterinnen Vanessa Kruse und Christiane Merz in den höchsten Tönen.

Reiber wurde im Übrigen an diesem Abend selbst für 30 Jahre Mitgliedschaft in der Ortsgruppe Eningen geehrt, ebenso wie Nadine Otto. 20 Jahre mit dabei sind Moritz Hittinger und Eric Sindek. In seiner Funktion als Bürgermeister mahnte und warnte er erneut (wie schon bei der Hauptversammlung der Eninger Feuerwehr) vor den Gefahren eines möglichen russischen Angriffs: »Wir befinden uns in einer Zeit der Destabilisierung.« Tägliche Sabotageakte, Hackerangriffe auf Krankenhäuser und Infrastruktureinrichtungen führten laut Sindek dazu, »dass wir verstärkt in Bevölkerungsschutz investieren müssen«. Sich nicht »auf einen solchen Fall vorzubereiten wäre grob fahrlässig«, so der Bürgermeister.

»Unser erster Einsatz war bereits um 2.19 Uhr in der Neujahrsnacht, als ein Teil der Bereitschaft für einen Rettungswagentransport alarmiert wurde«, berichtete der Vorsitzende Timo Merz in seinem Rückblick. Nur vier Stunden später war dann die gesamte Bereitschaft gefragt, sie wurde zu einem Wohnhausbrand in Eningen gerufen. Doch die Arbeit der DRK-Aktiven umfasste viel, viel mehr: 208 Mal waren die Helfer vor Ort gefragt, acht Mal die Schnelle-Einsatz-Gruppe (SEG). Hinzu kamen 31 Sanitätsdienste innerhalb von Eningen, dazu 24 im Landkreis und zehn in Stuttgart bei der Fußball-Europameisterschaft. »Als Teil des Bevölkerungsschutzes waren wir mit unseren Einsatzeinheiten mit für die Absicherung in Stuttgart verantwortlich«, betonte Merz. Auch im Jahr 2024 habe sich gezeigt: »Die Arbeit unserer Aktiven ist unersetzbar«, so Tanja Ochs. (GEA)