Die neue Verbuchungstheke ist das sichtbare Zeichen für die Umbauarbeiten in der Pfullinger Stadtbücherei. Daran ist bald auch Selbst-Ausleihe möglich. Doch im Hintergrund ist noch viel mehr passiert. Am Dienstag öffnet sie nach vier Wochen wieder ihre Türen.

Die neue Verbuchungstheke bietet mehr Möglichkeiten für die Mitarbeiter wie auch für die Nutzer der Bücherei. Foto: Dieter Reisner Die neue Verbuchungstheke bietet mehr Möglichkeiten für die Mitarbeiter wie auch für die Nutzer der Bücherei. Foto: Dieter Reisner

