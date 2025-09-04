Nach tödlichem Unfall: Lichtensteiner ist Opfer falscher Verdächtigungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. »Den sollte man auch umfahren. Der steht lachend im Geschäft und tut so, als ob nichts wäre.« Nikolaus F. (Name von der Redaktion geändert) wusste Mitte Juni zuerst nicht so recht, was da los ist, als er diese Aussagen über sich hört. Seither ist der 28-jährige Lichtensteiner nicht mehr zur Ruhe gekommen, denn er wird immer wieder für einen Verkehrsunfall verantwortlich gemacht, bei dem Anfang Juni eine Jugendliche starb. Nikolaus F. ist aber definitiv nicht der Unfallverursacher, das bestätigt auch die Polizei.

Wobei es dazu die Polizei eigentlich gar nicht braucht. Denn der Unfallverursacher ist 24 Jahre alt, fuhr einen Audi A4. Nikolaus F. ist 28 und hat kein eigenes Auto, fährt im Jahr vielleicht 2.000 bis 3.000 Kilometer und das mit einem Firmenwagen, der übrigens auch kein Audi ist. Was die beiden gemeinsam haben, ist der Nachname und dass sie in derselben Gemeinde wohnen. Sonst nichts. Auch deshalb kann es Nikolaus F. am Anfang gar nicht so richtig ernst nehmen, als die ersten Freunde oder Kunden bei der Arbeit nachfragen: Was er denn für ein Auto fahre? Manche rufen extra an. »Das hat mich gar nicht so tangiert, ich wusste ja, dass ich es nicht gewesen bin.«

Die Gerüchteküche kocht

Etwa eine Woche nach dem Unfall kocht die Gerüchteküche hoch. Ein Fußballkamerad fragt ihn: »Bist du das gewesen?« Mit dem habe er lange gespielt, eigentlich hätte der wissen müssen, dass er nicht 24 Jahre alt ist. »Du weißt schon, dass sie dir in den Sozialen Medien drohen?« Spätestens an diesem Punkt ist dem 28-Jährigen klar, dass die Sache völlig aus dem Ruder läuft. Seine Freundin und deren Kinder bekommen Angst. Verständlich ob der drastischen Wortwahl in den Chats, von denen ihm berichtet wird. Er selbst hat davon keinen zu Gesicht bekommen. Alles läuft in internen Gruppen ab. »Und alle reden davon, dass du das warst.« Seither fühlt sich Nikolaus F. unbehaglich, wenn er unterwegs ist: »Schaut die Kassiererin an der Kasse dich so an, weil sie freundlich ist, dich kennt, oder denkt sie, dass du ein Mädchen totgefahren hast.« Dann fragt er sich: »Bin ich paranoid?«

Die Gerüchte hören nicht auf, obwohl F. oft mehrmals am Tag klarstellt, dass er es nicht war. Das müsste sich doch auch herumsprechen, sagt der junge Mann, der Zeit seines Lebens noch keine Probleme mit der Polizei gehabt hat, der immer darauf geachtet hat, dass er sich ordentlich verhält. Nicht zuletzt, weil seine Familie ein Geschäft betreibt, in dem er mitarbeitet. Aber aller Widerspruch schafft es nicht, die Verleumdung zu stoppen: »Der hat keine Skrupel, der steht im Laden, ist fröhlich, wie wenn nichts wäre. Dabei hat er ein Mädchen auf dem Gewissen.«

Ziemlich mitgenommen

Dem ruhigen jungen Mann auf dem Stuhl in dem kleinen Büro sieht man an, dass ihn das Ganze mitnimmt: »Es ist krass, wie schnell sich die Leute anstecken lassen«, sagt er und fragt sich, warum ausgerechnet ihm die Menschen so etwas zutrauen. »Warum denken die das von mir?« Wobei es durchaus Menschen gibt, die ihn verteidigen, die sagen, dass er es nicht war. Auch die Familie des Unfallopfers weiß, dass Nikolaus F. mit dem Unfall nichts zu tun hat.

Aber es geht immer weiter. Im Fitnessclub: »Ich hab gehört, dass du das warst.« Nicht mal mehr beim Sport hat er seine Ruhe. Zu diesem Zeitpunkt machen auch seine Eltern klar: Dagegen muss man etwas unternehmen. Auch weil es um den guten Namen geht, den sich die Familie über Jahre erworben hat. Aber was tun? Nikolaus F. wendet sich an die Polizei. Und ist etwas enttäuscht, dass von dort keine Unterstützung kommt, zumindest nicht so, wie er und seine Familie das erhoffen. Eine Art Klarstellung haben sie sich gewünscht - natürlich ohne Namen zu nennen. Aber so, dass die Menschen letztlich genauer darüber nachdenken, wen sie beschuldigen.

Keine Klarstellung

»Wir wollen uns nicht an Spekulationen beteiligen«, erklärt Lutz Jakschke, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Polizei achte in ihrer Berichterstattung darauf, dass die Persönlichkeitsrechte der Unfallbeteiligten gewahrt blieben. So auch bei dem Unfall im Juni. In der Meldung sei nur das Alter des unfallverursachenden Fahrers und die Marke des Fahrzeugs erwähnt worden. Es komme aber vor, dass Leser der Polizeimeldungen die darin enthaltenen Angaben mit persönlichem Wissen oder Informationen verbinden und so Rückschlüsse auf die Identität von beteiligen Personen ziehen. Das könne aber nicht der Polizei angelastet werden, sagt er. Und das könne die Polizei auch nicht klarstellen.

Aufgabe der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit sei es, über relevante Sachverhalte zu berichten, um so dem Informationsanspruch der Medien und den Bedürfnissen der Öffentlichkeit nach Informationen nachzukommen. Die polizeiliche Pressearbeit könne aber kein Kanal »für Beteiligte oder gar Unbeteiligte sein, um sich an die Presse oder die Öffentlichkeit zu wenden«. Das hat auch praktische Gründe: 2024 hat das Polizeipräsidium Reutlingen beinahe 34.000 Unfälle und über 52.000 Straftaten bearbeitet. »Zu einer Vielzahl der Fälle mag es im Internet Gerüchte gegeben haben, die Polizei kann jedoch nicht auf alle regieren und ist nicht für deren Klarstellung verantwortlich«, erklärt Jakschke.

Mehr erschreckt als enttäuscht

Anders liegt der Fall, wenn eine Straftat vorliegt. Bei strafbaren Inhalten etwa im Netz oder entsprechenden Äußerungen, wenn die Polizei ermittelt. Aber wie gesagt: Nikolaus F. hat nichts in der Hand, keine Screenshots, keine Briefe. Nur die Berichte darüber, was in den Sozialen Medien läuft. Er hofft, dass viele seine Geschichte im GEA lesen. Und dass die Verdächtigungen und Beschuldigungen endlich aufhören. Ist er enttäuscht von den Menschen nach diesen wochenlangen Verleumdungen? Nein, viele hätten sich auch hinter ihn gestellt. »Aber ich bin erschreckt darüber, dass so viele auf der Basis von so wenigen Informationen jemanden verdächtigen«, sagt er am Ende des Gesprächs. (GEA)