Nach Brand: Lagerhalle in Honau vollständig zerstört

LICHTENSTEIN. Ob’s Rauch ist oder nur das in der Sonne verdampfende Löschwasser vom Einsatz in der Nacht, lässt sich nicht klären. Sicher ist aber: Von der Lagerhalle im Gewerbegebiet Geren ist nicht viel übrig. »Die war nicht zu retten«, sagt Lichtensteins Feuerwehrkommandant Andreas Daum am Tag danach mit Blick auf die Unglücksstelle. Als der Kommandant kurz vor 1 Uhr nachts am Donnerstag dort eintraf, stand die rund 10 mal 20 Meter große Halle bereits in Flammen. Schnell war klar, die Feuerwehr musste verhindern, dass das Feuer auf die angrenzenden Wohnhäuser übergreift. »Das war ein hartes Stück Arbeit«, so Daum.

»Zum Glück kam niemand zu Schaden«, sagt Andreas Zinser von Camperkraftwerk. Das Reutlinger Unternehmen hatte die Hälfte der Halle seit dem 1. Januar gemietet, sie sollte das Standbein für den Online-Shop des Händlers werden, der gerade dabei war, sich dort einzurichten, Regale aufzustellen, Ware einzulagern. Jetzt ist alles nur noch ein Häufchen Asche. Klar, dass die Stimmung bei ihm nicht gut ist. Vor einer Woche hatte Zinser zwei Überwachungskameras für außen und innen gekauft, sie aber noch nicht installiert. Den Brand verhindert hätten sie nicht, vielleicht den Schaden etwas eingrenzt, spekuliert er. Aber – wer weiß.

Zumindest die Polizei weiß noch nicht viel. Sie hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Doch für erste Ergebnisse war es am Donnerstag noch zu früh. Den Schaden schätzt sie auf 500.000 Euro.

Kurz vor 1 Uhr war die Brandmeldung bei der Feuerwehr eingegangen. B4 lautet das Stichwort oder umgangssprachlich: größere Schadenlage mit erhöhtem Kräftebedarf. Aufgrund der unmittelbaren Gefahr für umliegende Gebäude alarmierte Daum schnell weitere Kräfte nach.

Neben Einheiten aus Pfullingen wurden auch Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Reutlingen und Pfullingen zur Einsatzstelle beordert. Auch deshalb, weil die Versorgung durch das Kanalnetz den Löschwasserbedarf nicht decken konnte. Deshalb entnahm die Feuerwehr auch Wasser aus der Echaz, vor allem um die umstehenden Wohnhäuser zu schützen. Dank des massierten Einsatzes aller Kräfte gelang es, das Feuer relativ schnell einzudämmen.

Drei Familien evakuiert

Die betroffenen Anwohner aus dem Gefahrenbereich wurden vorsorglich evakuiert und zunächst im kommunalen Bauhof nebenan untergebracht. Zwischenzeitlich konnten die drei Familien jedoch bei Verwandten unterkommen, berichtet Lichtensteins Bürgermeister Peter Nußbaum. Die insgesamt zehn Personen bekamen dann gegen 9 Uhr am Donnerstag die erlösende Nachricht, dass sie wieder in die Wohnhäuser zurückkehren können. Nußbaum lobte die Rettungskräfte für ihren schnellen Einsatz, auch wenn die Halle nicht zu retten war: »Die ist in sich zusammengeschmolzen.«

Zur Bekämpfung verbliebener Glutnester wurde im Verlauf der Löscharbeiten ein Bagger eingesetzt, um die Brandstelle aufzureißen und gezielt ablöschen zu können. Eine größere Gefahrstofflage bestand nach Angaben des Einsatzleiters nicht – es befanden sich keine größeren Heizölmengen oder Öltanks in der Halle, lediglich handelsübliche Sprühdosen und vergleichbare Materialien.

Besonders herausfordernd waren die winterlichen Temperaturen mit Minusgraden, weshalb sowohl der Winterdienst des Bauhofs als auch die Straßenmeisterei zur Absicherung und Bekämpfung von Glätte in Aktion waren.

Zur Lageerkundung aus der Luft wurde frühzeitig eine Drohne der Werksfeuerwehr Bosch alarmiert, die im Landkreis jederzeit abrufbar ist. Zusätzlich war in der ersten Einsatzphase auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der automatisch verständigt wurde und rasch Lagebilder aus der Luft lieferte. Zeitweise waren bis zu 105 Einsatzkräfte vor Ort.

Der Einsatz, der bis gegen 7 Uhr andauerte, ging anschließend in die Nachbereitung über – mit Aufräumarbeiten, Rückbau und dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft. Die beteiligten Feuerwehrkräfte wurden vom DRK versorgt. (GEA)