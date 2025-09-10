Musik und Gaumenfreuden in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mit dem Fassanstich um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Stefan Wörner am Freitag, 12. September, das Pfullinger Schlösslesparkfest, veranstaltet von der Gemeinschaft musizierender Vereine (GMV). Anschließend sorgt die Coverband Raising Crown für Stimmung, die Vereine verwöhnen die Festbesucher mit allerhand Leckerem.

Am Samstag geht es zur Kaffeezeit ab 14 Uhr weiter, Kaffee und Kuchen werden im Zelt der Pfullinger Albvereins-Ortsgruppe angeboten. Ab 15 Uhr gibt es Musik mit Gery, ab 19 Uhr steht die Coverband fuenfkommanull auf der Bühne.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt des Albvereins beginnt das Fest am Sonntag, 14. September, um 9.30 Uhr. Auf Tante Friedas Jazzkränzchen können sich die Fans ab 11 Uhr beim Frühschoppen freuen. Die Jugendfeurwehr hat ein Programm für Kinder vorbereitet. Die Dirndln und Schuhplattler des Trachtenvereins Echaztaler werden sich um 14 Uhr auf der Bühne drehen, um 14.45 Uhr folgen Tanzvorführungen der Eleven von Bärbel Martinis Tanz-Zeit. Um 15.45 Uhr zeigen die Eldorado Phoenix Dancers ihr Können, das Fest endet gegen 17 Uhr.

An allen drei Tagen können die Festgäste von der lebendigen Partnerschaft zwischen Passy und Pfullingen profitieren. Wie das Pfullinger Partnerschaftskomitee mitteilt, werden die französischen Freunde aus Passy das kulinarische Angebot mit Amuse-Bouches aus der Region Savoyen bereichern, das sind französische Wurstwaren sowie regionale Käsespezialitäten »mit unvergleichlichem Geschmack«. Dazu passend gibt es französischen Wein. Und wer das Tartiflette im Juli – anlässlich des Partnerschaftsjubiläums – verpasst haben sollten, kann den Genuss nun auf dem Schlösslesparkfest nachholen. Der Stand des Partnerschaftskomitees im Schlösslespark ist von Freitag bis Sonntag geöffnet. (eg)