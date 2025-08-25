Mobilitätskonzept: Neue Wege durch Pfullingens Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Für Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner gibt das Mobilitätskonzept, das der Gemeinderat bei einer Gegenstimme im Frühjahr beschlossen hatte, den Rahmen für die verkehrliche Entwicklung der Stadt bis 2035 vor. Einige davon aufgelistete Maßnahmen sind schon oder werden demnächst umgesetzt. Etwa die kürzlich angekündigte Sperrung der Schlossbrücke für motorisierte Fahrzeuge. Sie ist Teil des Leitprojekts 1 mit dem Titel »Neue Verkehrsführung in der Innenstadt«.

Von der Sperrung der Schlossbrücke verspricht sich die Stadt in erster Linie mehr Sicherheit, insbesondere für die Schüler der umliegenden Schulen. Durch die geringe Breite der Brücke sowie der fehlenden Gehwege im Anschluss in Richtung der Wilhelm-Hauff-Realschule kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen. Zukünftig gehört die Schlossbrücke allein den Radfahrern und Fußgängern. Die Stadt hat angekündigt, das Verbot zu überwachen.

Mehr Sicherheit für alle

Ebenso zum Leitprojekt 1 gehören die Einbahnregelungen in der Großen und Kleinen Ziegelstraße, die bereits Ende April umgesetzt worden sind, und ebenfalls die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer verbessern sollen. Ausgenommen von der Einbahnregelung sind in der Großen Ziegelstraße die Radfahrer. Sie dürfen diese Verbindung weiterhin in beide Fahrtrichtungen nutzen.

Momentan für den Durchgangsverkehr gesperrt ist die Klemmenstraße. Das ist dem Neubau des Rathausergänzungsgebäudes geschuldet. Wenn es fertiggestellt sein wird, soll die Straße allerdings nicht mehr in beide Fahrtrichtungen geöffnet werden. Geplant ist, zunächst als Versuch, eine Einbahnregelung zu testen. In welche Richtung der Verkehr fließen soll, sobald das Rathausergänzungsgebäude steht, ist noch offen. Stadt und Verkehrsplaner versprechen sich davon einerseits eine Reduzierung des Verkehrs in der Innenstadt und auch an dieser Stelle mehr Sicherheit für alle, die dort unterwegs sind, angesichts des begrenzten Verkehrsraums.

Aufenthaltsqualität für Fußgänger verbessern

Aufgrund der für die kommenden Jahre im Bereich der Badstraße und Klosterstraße geplanten Leitungssanierungen besteht die Möglichkeit, den Straßenraum auch dort neu zu ordnen, heißt es im Konzept. Dazu wird die Verkehrsführung grundsätzlich neu gestaltet und so die Möglichkeit, den Straßenraum durch Bäume und Parkplätze neu zu ordnen und mehr Aufenthaltsqualität für den Fußgänger zu schaffen. So soll in Zukunft der Verkehr nur noch von Nord nach Süd - also in Richtung der Volkshochschule - fließen.

Durch die Einbahnstraßenregelung würde der regelmäßig auftretende und zu Konflikten führende Begegnungsverkehr zwischen den Bussen und mit Pkw - insbesondere im Kurvenbereich der Klosterstraße - unterbunden. Damit einhergehend wäre eine Verlegung der Buslinienführung in Richtung Norden erforderlich. Eine erste Abstimmung mit den betroffenen Verkehrsbetrieben ist bereits erfolgt. Abweichend von der bisherigen Gestaltung würde dann die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Norden in der Badstraße entfallen. Sie wird im Bereich der Großen Heerstraße neu gebaut, dadurch wird die Fahrtstrecke der Busse reduziert. Zusätzlich entfiele die Wartezeit beim Abbiegen in die Klosterstraße, was sich wiederum positiv auf die Fahrtzeit auswirke. Ein Bauvorhaben berücksichtigt bereits die Realisierung einer Bushaltestelle in der Großen Heerstraße.

Neugestaltung des Laiblinsplatzes

Neben den Einbahnstraßenregelungen soll in der Badstraße, der Klosterstraße und der Kirchstraße ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Kilometer pro Stunde eingerichtet werden. Mit Teil des Konzepts ist auch die Neugestaltung des Laiblinsplatzes. Dort ist angedacht, die Parkplätze - bis auf einen Stellplatz für mobilitätseingeschränkte Menschen - zu streichen.

Konkrete Pläne dazu für den gesamten Bereich gibt es aber noch nicht. Denn die Stadt will die Entscheidung über die künftige Trasse der Regional-Stadtbahn abwarten, bevor die Planungen anlaufen. Klar ist aber: Eine Verkehrsberuhigung soll kommen, egal auf welcher Trasse die Stadtbahn letztlich fahren wird. Vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt dem Vorhaben zu. Der hat zwar mit seiner Entscheidung im Frühjahr das Mobilitätskonzept grundsätzlich gutgeheißen, über jede einzelne Maßnahme muss das Gremium aber gesondert entscheiden. (GEA)