Mobile Bäume sorgen für Grün und Schatten in der Pfullinger Mitte

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mehr Schattenplätze und mehr Grün, das sind zwei der meistgenannten Wünsche, die viele Pfullingerinnen und Pfullinger an ihre Neue Mitte – auch deren Fans – gerade an heißen Sonnetagen immer wieder äußern. Auf dem Platz selbst Bäume einzupflanzen, ist allerdings nicht möglich, der Platz soll offen und die Hauptwege frei bleiben. Dazu kommen die Tiefgarage und die Leitungsinfrastruktur direkt unter dem Platz, die sich mit dem Wurzelwerk der Bäume nicht vertragen würden. Die Lösung: große bewegliche Kübel, aber nicht mit Blumen als Inhalt, sondern mit Bäumen.

Konzipiert und umgesetzt hat das der städtische Bauhof in Eigenregie. Die Bäume stammen aus dem Bestand des ehemaligen Hortense – auf dem Pfullinger Marktplatz finden sie nun mit ihrer sogenannten »Dachform« den idealen Einsatzort als mobile Schattenspender. Auch Stefan Wörner gefällt’s: »Ich danke dem engagierten Team vom Bauhof sehr für diese gleichzeitig kreative und praktische Maßnahme. Den beiden Bäumen geben wir nun Zeit zum Wachsen und Ausbreiten– und falls es sich bewährt, dürften bald noch weitere folgen«, blickt der Bürgermeister voraus.

Aktuell steht einer der beiden Kübel-Bäume am Rande des Passy-Platzes, der zweite steht an der Südseite der Martinskirche. Noch sieht man ihnen ihr vergleichsweise junges Alter von etwa 20 Jahren an, potentiell könnten sie eines Tages über vier Meter im Durchmesser haben und somit einen guten Beitrag zur Beschattung, Begrünung und nicht zuletzt auch zur Abkühlung des Marktplatzes leisten. (pm)