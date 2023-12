Mitarbeiter der Agentur für Arbeit beschenken Flüchtlingskinder in Eningen

Bescherung in der Flüchtlingsunterkunft des Landkreises in Eningen. FOTO: LANDRATSAMT

ENINGEN. Leuchtende Kinderaugen gab es gestern in der Flüchtlingsunterkunft des Landkreises Reutlingen in Eningen. Dort leben derzeit mehr als 60 Kinder aus der Ukraine, der Türkei, Syrien, Afghanistan, Iran, Nigeria und dem Irak. Sie konnten sich dank einer großzügigen Spende der Mitarbeitenden des Jobcenters und der Agentur für Arbeit in Reutlingen über Weihnachtsgeschenke freuen.

Weihnachten ist für viele Kinder etwas ganz Besonderes und über Geschenke ist die Freude sowieso groß. Eine unbeschwerte Weihnachtszeit lag für die meisten der Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft in den vergangenen Jahren in weiter Ferne. Stattdessen erlebten sie Krieg, Vertreibung und Flucht. Da kam eine Anfrage der Agentur für Arbeit an den Landkreis gerade recht: Man habe noch viele hübsch verpackte Geschenke, Spenden der Mitarbeitenden von Jobcenter und Agentur für Arbeit, und wolle diese gerne an die Kinder in einer Gemeinschaftsunterkunft spenden. Die Mitarbeitenden des Landkreises freuten sich sehr, über die Möglichkeit, Abwechslung in den Alltag der Bewohner der Unterkunft zu bringen und ihnen ein paar Weihnachtstraditionen näher zu bringen.

Sie bereiteten alles für die Weihnachtsfeier mit Bescherung vor: Festliche Dekoration, Kinderpunsch und auch deutsche Weihnachtsspezialitäten durften nicht fehlen. Ein Weihnachtsmann verteilte die gespendeten Geschenke an die Kinder und gemeinsam versuchte man sich an deutschen Weihnachtsliedern. Den Kindern und auch den Erwachsenen hat die Weihnachtsfeier sehr gut gefallen. (eg)