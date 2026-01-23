Mehr Einbahnstraßen und sichere Schulwege: Strategien des Pfullinger Mobilitätskonzepts

Die Schlossbrücke in Pfullingen darf nicht mehr befahren werden. Einfahrtsverbotsschilder zeigen es auf beiden Seiten an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Pfullinger Schlösslesbrücke wurde für den Verkehr gesperrt und eine Einbahnregelung in der Großen und Kleinen Ziegelstraße eingeführt: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärte Fabian Rühle vom städtischen Team Ordnung und Verkehr, welche Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes 2035 schon umgesetzt worden sind und was demnächst angegangen werden soll. Das Konzept soll die Mobilität in der Stadt und für die Bevölkerung zukunftsweisend aufstellen. Damit bildet es die Grundlage für verkehrliche Entscheidungen in den nächsten Jahren und dient somit als Orientierung und Steuerungselement für Politik, Verwaltung und Bevölkerung. Ein Überblick über einige Leitprojekte.

Leitprojekt 1 – Neue Verkehrsführung Innenstadt: Einbahnregelung Große und Kleine Ziegelstraße

Schon im April vergangenen Jahres wurde eine Einbahnregelung in der Großen und Kleinen Ziegelstraße eingeführt. Ziel sei es gewesen, die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu verbessern und den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Klar sei: Die Verkehrssituation habe sich verbessert, auch wenn die neue Regelung für manche Anwohner einen geringfügigen Umweg bedeute. Es wurden Messungen durchgeführt, die eine Reduzierung der Fahrzeugzahlen festgestellt haben. Radfahrer dürfen in beide Richtungen fahren.

Leitprojekt 1 – Neue Verkehrsführung Innenstadt: Sperrung der Schlossbrücke in beide Fahrtrichtungen

Seit dem 1. September 2025 ist die Schlossbrücke in beide Fahrtrichtungen gesperrt, einzig Fußgänger und Fahrradfahrer können sie noch nutzen. Weil die Brücke nicht sehr breit sei und zudem ein Gehweg fehle, sei die Verkehrslage dort nie ideal gewesen. Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit für Fußgänger und insbesondere für die Schülerinnen und Schüler zu steigern. Zu Beginn gab es einige Kontrollen des städtischen Vollzugsdienstes und der Polizei, die vermutlich dazu beigetragen haben, dass die Sperrung zwischenzeitlich von allen Verkehrsteilnehmern angenommen werde.

Leitprojekt 1 – Neue Verkehrsführung Innenstadt: Einbahnstraßenregelung Klemmenstraße

Auch die Klemmenstraße soll zur Einbahnstraße werden. Sie werde stark von Fußgängern frequentiert und soll sicherer werden. Sobald der Baufortschritt am Rathausergänzungsgebäude es zulässt, soll die Baustellenvorrichtung dort zurückgebaut werden. Erst dann kann die Einbahnstraßenregelung dort testweise ausprobiert werden. In welche Richtung, sei noch nicht klar. Auch wann diese Testphase beginnen könnte, sei noch nicht absehbar.

Leitprojekt 2 – Lärmaktionsplan: Verringerung des Verkehrslärms

Zum Lärmaktionsplan konnte Rühle nicht viel sagen. Nur so viel: Der Plan diene dazu, die Belastung der Bevölkerung durch Verkehrslärm systematisch zu erfassen und gesundheitsschädliche Lärmeinwirkungen zu mindern. Vermutlich im ersten Halbjahr des laufenden Jahres soll im Gemeinderat darüber beraten und ein Lärmaktionsplan für Pfullingen beschlossen werden, ergänzte Bürgermeister Stefan Wörner.

Leitprojekt 4 – Umsetzung E-Ladesäulen-Konzept: Verbesserung der Ladeinfrastruktur

Seit dem Beschluss des Mobilitätskonzepts hat ein privater Anbieter in der Hauffstraße, im Oberhaldenweg und in der Straße Auf der Mauer drei neue Standorte für E-Ladesäulen realisiert. Weitere sollen folgen, das hänge wesentlich von externen Leistungsträgern ab. Ziel sei es, die öffentliche Ladeinfrastruktur sowohl für E-Autos als auch für E-Fahrräder zu verbessern und auszubauen. Im besten Fall soll es in jedem Wohnquartier Lademöglichkeiten geben.

Eine Ladesäule für E-Autos samt dem dafür vorgesehenen Parkplatz gibt es im Oberhaldenweg. Foto: Stadt Pfullingen Eine Ladesäule für E-Autos samt dem dafür vorgesehenen Parkplatz gibt es im Oberhaldenweg. Foto: Stadt Pfullingen

Leitprojekt 5 – Sichere Schul- und Fußwege: Kaiserstraße/Burgwegschule

Aktuell führt eine störungsanfällige Ampel an der Kaiserstraße zu Problemen, sie soll durch einen Fußgängerüberweg ersetzt werden mit dem Ziel, den Schul- und Fußweg sicherer zu gestalten. Um das zu erreichen, soll zusätzlich die Straße im Bereich des Überwegs baulich eingeengt werden. Aufgrund der notwendigen Tiefbauarbeiten für Beleuchtung und Einengung sollen die Arbeiten aber erst in den Oster- oder Pfingstferien umgesetzt werden und nicht während des laufenden Schulbetriebs.

Leitprojekt 5 – Sichere Schul- und Fußwege: Seitenstraße

Bisher führt ein Fußgängerüberweg über die Friedrichstraße auf Höhe der Einmündung der Strohweiler Straße. Auf gleicher Höhe soll nun am anderen Ende des Verbindungswegs die Situation für Fußgänger mit einem weiteren Überweg verbessert werden. Der Fall Seitenstraße ist jedoch besonders: Die Umsetzung der Maßnahme muss mit dem Regierungspräsidium und dem Landratsamt Reutlingen abgestimmt werden, da es sich um eine Landesstraße handelt. Dies ist bereits passiert, der zweite Fußgängerüberwegs soll noch in diesem Jahr angebracht werden.

Leitprojekt 5 – Sichere Schul- und Fußwege: Kurze Straße/Hermannstraße

Im Kreuzungsbereich der Kurzen Straße und der Hermannstraße überqueren viele Fußgänger und auch Schüler die Straße. Weil die Kurze Straße als eine Querverbindung zwischen Markt- und Römerstraße für eine Tempo-30-Zone verhältnismäßig hoch frequentiert sei, soll auf Höhe der Kreuzung eine sichere Überquerungsmöglichkeit geschaffen werden. Die Machbarkeit wurde im Rahmen einer Verkehrsschau bereits geprüft, die Umsetzung soll spätestens 2027 erfolgen.

Leitprojekt 5 – Sichere Schul- und Fußwege: Ahlsteige/Jahnstraße

Auch im Bereich der Ahlsteige und Jahnstraße soll ein Fußgängerüberweg installiert werden, um den Schulweg dort sicherer zu gestalten. Im Fokus stehe zunächst die Prüfung, welche Querungsmöglichkeit sinnvoll sei und am besten angenommen werden könnte. Erst danach könne die Maßnahme umgesetzt werden – vermutlich 2027.

Leitprojekt 8 – Förderung des Radverkehrs: Verbesserung von Querungssituationen

Die Hauptradwegeverbindung von Norden nach Süden durch Pfullingen auf der ehemaligen Bahntrasse soll an zwei Querungen sicherer werden: Im Bereich Arbach ob der Straße wird beabsichtigt, dass der querende Radverkehr noch in diesem Jahr die Vorfahrt erhält. Für die Querung der Schulstraße am Friedhof liegen noch keine Planungen vor. Sie soll erst 2027 angegangen werden. Dort müsse der Trassenentscheid für die Regional-Stadtbahn berücksichtigt werden.

Leitprojekt 9 – Parkraummanagement für öffentliche Stellplätze

In der Innenstadt gibt es bereits eine Parkraumbewirtschaftung via Parkscheibe sowie die gebührenpflichtigen Tiefgaragen. Es sollen jedoch noch weitere Bereiche mit einbezogen werden, vor allem das Anwohnerparken. Dort könnten Einnahmen generiert und gleichzeitig der öffentliche Verkehrsraum entlastet werden. Kurzfristig werde es jedoch keine Veränderungen geben. Zunächst soll in den Jahren 2026 und 2027 rathausintern ein Konzept erarbeitet werden, das alle Vor- und Nachteile aufzeigen soll und mögliche Bereiche benennt.

Leitprojekt 10 – Verkehrsberuhigte Wörthstraße: Verkehrsversuch

Die Wörthstraße soll verkehrsberuhigt werden. Ziel ist es, den Verkehr zu reduzieren und auf andere Straßen zu verlagern. Eine Sperrung der Einfahrt in Fahrtrichtung Reutlingen soll den Verkehr zwischen der Daimlerstraße und der Römerstraße halbieren. Nur Anlieger werden in diese Richtung fahren dürfen. Dieser Abschnitt wird somit zu einer unechten Einbahnstraße. In der zweiten Jahreshälfte soll dazu ein sechsmonatiger Verkehrsversuch gestartet werden. Das Landratsamt sowie die Stadt Reutlingen werden sich daran beteiligen. (GEA)