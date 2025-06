Mehr als 60 regionale Aussteller beim Eninger Kunst- und Kreativmarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Von Holzartikeln über Malereien bis hin zu selbstgemachtem Schmuck: Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher des Eninger Markts »Kunst und Kreatives« auf viele verschiedene Sachen freuen. Über 60 regionale Aussteller kommen am Samstag, 28. Juni, von 10 bis 18 Uhr in die Achalmgemeinde und zeigen ihre Werke, verraten die Organisatoren Evelyn und Arnold Hay im GEA-Gespräch. Schauplatz des Geschehens ist der Spitalplatz, die Sulzwiesenstraße und das Gelände der Baumschule Rall.

Vergangenes Jahr hatte sich das Ehepaar aus Eningen noch über mehr Aussteller gefreut - über 80 waren es gewesen. »Ich habe dann aber bemerkt, dass mir das zu viele Teilnehmer sind«, erklärt Evelyn Hay. Für sie ging der Flair des kleinen, gemütlichen Kunstmarktes verloren. »Wir haben uns dann auf etwa 60 Aussteller festgelegt, so wie es zu Anfangszeiten auch immer war.«

Immer kleiner und teurer

Obwohl die Zahl der Aussteller reduziert wurde, sei die Warteliste trotzdem nicht lang. »Wir beobachten allgemein, dass die Märkte immer kleiner werden und, dass immer weniger Besucher kommen«, sagt Arnold Hay. Das Eninger Ehepaar bezeichnet sich selbst als Marktgänger, die viel herumkommen. »Wir freuen uns dafür umso mehr, dass unser Markt wieder stattfinden kann.« Möglich würden dies aber nicht nur die Beschicker machen, sondern auch die zahlreichen Sponsoren. »Denen sind wir wirklich Jahr für Jahr dankbar, dass sie uns so unterstützten«, sagt das Ehepaar und ist sich einig: Ohne die Unterstützer würde es den Markt in dieser Form vermutlich nicht geben.

Neben den Ständen voll Handgefertigtem, wird es in diesem Jahr zwei geben, die nicht etwas mit Kunst zu tun haben: Die Gemeindeverwaltung Eningen wird mit einem Tourismusstand vertreten sein, der in Zusammenarbeit mit der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb organisiert ist. »Außerdem wird es einen kleinen Info-Stand zur Gartenschau 2027 in Bad Urach geben«, sagt Evelyn Hay. Damit wollen Vertreter einen Ausblick auf das Großprojekt, das so zum ersten Mal in einem baden-württembergischen Biosphärengebiet stattfinden wird, geben und über den aktuellen Planungsstand informieren.

TSV-Fußballer bewirten

Wenn es um das Rahmenprogramm geht (siehe Infobox), wird auf Altbewährtes zurückgegriffen: Es wird wieder einen Luftballon- und einen Seifenblasenkünstler sowie den Herzkissenverkauf für das Hospiz Eningen und Vorträge der Baumschule Rall geben. Wie auch im vergangenen Jahr werden sich die Fußballer des TSV Eningen um die Bewirtung kümmern.

»Uns geht es nicht nur darum, dass auf dem Markt Sachen verkauft werden«, sagt Evelyn Hay. Das Ehepaar möchte ihren Teil dazu beitragen, die Gemeinschaft in Eningen zu stärken. Es gehe darum, zusammenzukommen, sich auszutauschen - »gerne auch mit Leuten aus der Region« - und darum, gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen, bei dem es auch noch etwas zum Gucken gebe.

Kostenloser Eintritt

Deshalb findet der Kunst- und Kreativmarkt in der Achalmgemeinde bei jedem Wetter statt. »Wir überlassen es den Ausstellern selbst, ob sie bei Regen kommen wollen oder nicht.« Der Eintritt ist für alle kostenlos. Flyer mit weiteren Informationen gibt es in einigen Geschäften in Eningen und auch im Rathaus. Wer aufmerksam durch die Gemeinde gelaufen oder gefahren ist, dem werden vermutlich auch schon die Plakate zum Markt aufgefallen sein. »Wir freuen uns über jeden, der seinen Weg nach Eningen findet.« (GEA)