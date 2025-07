Mehr als 40 Angebote in Lichtensteins Ortsmitte

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Es ist jedes Mal wieder ein Stelldichein der Vereine und Organisationen, ein fröhliches Miteinander, aber auch eine Präsentations-Plattform für die einzelnen Gruppen, die um Nachwuchs und Mitglieder werben. Bereits zum 22. Mal fand am Samstag in der Unterhausener Ortsmitte der Kinder-, Jugend- und Familienaktionstag der Gemeinde Lichtenstein statt und aus allen drei Ortsteilen waren zahlreiche Familien gekommen, die sichtlich Spaß hatten. Bürgermeister Peter Nussbaum betonte, man habe wieder ein sehr gutes und buntes Programm aufstellen können. »Und natürlich bietet der Tag auch Anreize für Kinder und Familien, mal auf Tuchfühlung zu gehen mit dem Vereinsangebot.« Es sei beachtlich, was die Vereine hier leisteten, betonte Nußbaum. »Der Familienaktionstag ist eine Erfolgsgeschichte und ich freue mich sehr über alles, was wir hier anbieten können.«

»Das Engagement der Vereine ist ganz toll.«

Zusammengelaufen sind die Fäden bei Hauptamtsleiterin Beatrice Herrmann, die die 25 Vereine, Institutionen und Organisationen, die diesmal mitgemacht habe, koordinierte. Rund 40 Aktions-Angebote gab es rund um die Lichtensteinhalle und den Rathausplatz, hinzu kamen vielfältige Essensangebote. Obwohl bereits in der 22. Auflage, ist die Begeisterung der teilnehmenden Vereine und Gruppen weiterhin hoch, wie Herrmann betont. »Der Familientag ist wirklich inzwischen wie ein Selbstläufer und es ist überhaupt kein Problem, dass Vereine und Organisationen da mitmachen und wir immer ein großes Angebot liefern können. Das Engagement der Vereine ist ganz toll.« Eine Win-Win-Situation auch für die jeweiligen Angebots-Ausrichter. Denn so manches Kind und mancher Jugendlicher entdeckte da plötzlich etwas, was ihn oder sie interessiert. Für die Vereine ist es nichts weniger als Werbung in eigener Sache. Das Vereinsleben in Lichtenstein ist jedenfalls sehr breit aufgestellt.

Die Royal Rangers beim Stockbrot-Backen. Foto: Carola Eissler Die Royal Rangers beim Stockbrot-Backen. Foto: Carola Eissler

Bei so vielen Angeboten wussten manche Kinder gar nicht, wo sie anfangen sollten. Die Vereine und Organisationen waren sehr gut vorbereitet, hatten alles aufgebaut, um die Kinder zu überraschen. Da gab es eine Kletterwand, an der sich der eine oder andere erstmals in luftige Höhen wagte, natürlich nicht ohne Sicherungsseile. Die Pfadfinder »Royal Rangers« machten Feuer und luden zum Stockbrotbacken ein, der Jugendtreff bot alkoholfreie Cocktails an, an einem Stand des Musikvereins Unterhausen konnten Instrumente von der Querflöte bis zur Trompete ausprobiert werden, der türkische Elternverein überraschte mit selbstgemachten türkischen Spezialitäten.

An der Echaz wartete die DLRG mit kleinen Bootsausflügen auf und die Feuerwehr hatte gleich mehrere Angebote - von Feuerwehrfahrten durch den Ort übers Wettspritzen bis zur Mitfahrt im Korb der Drehleiter hinauf in schwindende Höhen. Auch Bücherei und VHS präsentierten sich. Es gab Pflanzaktionen, Basketball und Torwand-Schießen und natürlich noch viel mehr. Großer Andrang, insbesondere von Mädchen herrschte, beim Schmink-Stand. Die Jugendfeuerwehr zeigte zudem bei einer Übung, was sie gelernt hat, und die Tanzgruppen des TSV Oberhausen glänzten mit einigen Auftritten. Nach dem Entenrennen bildete schließlich das Musical des Jugend- und Kids-Chors des Sängerbunds den Abschluss eines erfolgreichen Tages. (GEA)