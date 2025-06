Markt im Garten von Haus Sonnenfels in Unterhausen bei Kaiserwetter

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Nach dem stürmischen Wetter im vergangenen Jahr herrschte heuer Kaiserwetter beim »Markt im Garten – klein & fein unterm Lichtenstein« von Haus Sonnenfels. Am Mittwoch und Donnerstag konnte beim Kunsthandwerkermarkt nach Herzenslust nach schönen Dingen gestöbert und in einem einzigartigen Ambiente Kulinarisches genossen werden.

»Wir haben erst am Dienstag mit dem Aufbau angefangen«, berichtet Renate Duchesnes, Eigentümerin des Anwesens. »Alles hat sehr gut geklappt.« Sie freue sich, dass wieder einige neue Ausstellende dabei seien. Viele Stände setzten auf Upcycling, die fantasievolle und praktische Wiederverwendung von Materialien. So hatte Claudia Will Wachstuchtischdecken zu wasserdichten Beuteln verarbeitet – ideal, um sie ins Schwimmbad mitzunehmen. Bärbel Schranz nähte alte Jeans zu modischen Taschen um, »Glaskunst« aus Metzingen ließ aus Omas Geschirr praktische Etageren werden.

Viele neue Ideen

Immer wieder konnte man staunen über neue Ideen. Brigitte Reuter hatte sich überlegt, wie man am leichtesten große Salatschüsseln oder Tortencontainer mit zur Gartenparty nehmen kann. In ihr Patchworksortiment mit niedlichen Kinderdecken und Kissen nahm sie selbstgenähte Taschen auf, in denen alles Platz findet und jede Autofahrt übersteht. »Claudis handmade« hatte Kulturtaschen im Angebot, die aus beschichteter Baumwolle oder Leinen bestehen und leicht zu reinigen sind.

Simon Sauer aus Meidelstetten präsentierte sein stylisches »Albleder«-Sortiment von Aktentaschen über Gürtel bis hin zu Topflappen aus besonders dickem und weichem Leder. Siggi Bernt vom Traifelberg hatte gebranntes Steinzeug mit Motiven mitgebracht, das auch nach Kundenwünschen gestaltet werden kann. Hanna Spiegler und Christian Plätz von der »Lautertalsäge« in Buttenhausen setzen ebenfalls auf Naturmaterial. In ihrem gemeinsamen Stand mit Jochen Hofhansel zeigten sie Schönes aus Wacholder-, Birken- und Eichenholz mit Bienenwachsbalsam sowie Holzskulpturen und gemaserte Tischplatten. Nebenan waren Sichtschutzelemente und reizvolle Windspiele aus Weide zu sehen. Ein Renner für die Gartendeko sind nach wie vor Objekte aus Eisen, oft in Kombination mit Steinen.

Interesse an sozialen Anliegen

Auf großes Interesse stießen auch soziale Anliegen. So gab es Informationen über das Hilfsprojekt »Mountain Spirit« in Nepal oder über den »Verein für eine solidarische Welt« zur Völkerverständigung zwischen Burkina Faso und Deutschland. Natürlich kamen auch die Kinder nicht zu kurz. Für sie gab es ein Beachvolleyballfeld, Baumklettern und V-Fly. Für Stimmung sorgte am Mittwochabend Musiker Joe Vox.

Mit einem »Das war sehr lecker!« bedankte sich ein Gast für das kulinarische Angebot von Haus Sonnenfels mit Falafel oder Gemüsecurry. Andere Anbieter hatten neuartige Hot Dog Crepes oder eine Weinprobe vorbereitet. (GEA)