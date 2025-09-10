Lichtensteiner Mittagstisch für Senioren feiert Jubiläum

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Ein bisschen haben sie ja schon vorgefeiert. Im Februar gab's den großen Wechsel beim Seniorenmittagstisch der Gemeinde Lichtenstein im Bürgertreff. Damals hatte das Team rund um Friedlinde Bertsch nach 25 Jahren Einsatz den Staffelstab erfolgreich weitergegeben. Gleichwohl wurde jetzt nochmal gefeiert. Denn eigentlich startete der Mittagstisch im September 2000. Daran erinnerte Bürgermeister Peter Nußbaum in seiner Begrüßung.

Die fiel für die 41 Gäste des Mittagstischs, wie gewohnt, herzlich aus. Viele kennen sich schon seit Jahren und alle kennen Magdalena Kittl. Die ist nämlich seit dem ersten Mittagstisch dabei: »Nur einen habe ich verpasst«, sagt die 88-Jährige im Gespräch mit dem GEA. »Das ist eine schöne Sache.« Anfangs ist sie noch mit ihren Freundinnen gekommen. Inzwischen ist nur noch sie übrig geblieben. Geschwister hat sie nicht. Und immer nur allein sein, gibt sie unumwunden zu, sei nicht schön. Deshalb kommt sie mit Freude in den Bürgertreff. Ganz nach dem Motto: »Gemeinsam schmeckt's besser«, mit dem Friedlinde Bertsch einst für den Mittagstisch warb.

Dekan Hermann Friedl (links), Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck und Bürgermeister Peter Nußbaum freuen sich über und mit Magdalena Kittl: Sie kommt seit 25 Jahren zum Seniorenmittagstisch. Foto: Sautter Dekan Hermann Friedl (links), Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck und Bürgermeister Peter Nußbaum freuen sich über und mit Magdalena Kittl: Sie kommt seit 25 Jahren zum Seniorenmittagstisch. Foto: Sautter

28 Senioren kamen am 13. September 2000 im Veranstaltungsraum der Gemeindebücherei zusammen. Und das nach nur kurzer Vorbereitungszeit von wenigen Wochen. Denn der Gedanke, einen Mittagstisch aufzubauen, hatte Friedlinde Bertsch schon länger bewegt. Bei einem Gespräch mit dem Koch des Seniorenzentrums fiel die Frage dann fast beiläufig, ob er nicht eventuell das Essen liefern könnte. Und er konnte. Offene Türen rannte Bertsch bei Lichtensteins damaligen Bürgermeister Helmut Knorr ein. Die Gemeinde stellte den Veranstaltungsraum der Bücherei gerne zur Verfügung. Dort gab’s genügend Platz und eine Küche samt Spülmaschine.

Umzug in den Bürgertreff

Als die Gemeinde 2016 beschloss, in der alten Postfiliale neben dem Rathaus ein Bürgerbüro und einen Bürgertreff einzurichten, war klar, dass dort auch der Mittagstisch unterkommen wird. Denn die Treppe ins Untergeschoss der Bücherei war schon von Anfang an ein Hindernis. Der Bürgertreff dagegen ist barrierefrei zugänglich.

Mächtig Bammel hatte das Team um Bertsch vor dem ersten Mittagstisch gehabt: »Wenn zehn kommen, dann ist es gut«, war der Tenor damals. 25 Gäste meldeten sich dann an. Der Zuspruch hält sich über das Vierteljahrhundert. Für 37 Gäste ist regelmäßig bestuhlt. Fürs Jubiläum hat das neue Team, zu dem Monika Pautsch, Brigitte Klink, Ruth Knoll, Irmgard Liersch, Regina Reiff und Andrea Alle gehören, 41 Essen bestellt. Es gab Nudelsuppe, Rinderrouladen und Rote Grütze mit Vanillesauce. 10,50 Euro kostet das, über die Getränke wird nicht geredet.

Ein Prost auf die nächsten 25 Jahre

Das neue Team führe den Mittagstisch mit Engagement fort, lobte der Bürgermeister, fand, dass das einen Applaus wert ist, und fügte an: »Zusammen is(s)t man nicht alleine. Das ist eine tolle Sache.« Zwei Witze hatte der Bürgermeister auch noch parat, es waren nicht die neusten und der erste vielleicht auch heutzutage nicht mehr ganz korrekt, aber sie kamen gut an. Die evangelische Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck, frisch aus dem Urlaub zurück, freute sich ebenfalls, dass der Generationenwechsel so gut gelungen ist. »Die tolle neue Crew ist ein Grund, dankbar zu sein.« Dekan Hermann Friedl, schon etwas länger aus dem Urlaub wieder da, oblag es dann den geistlichen Part zu übernehmen. Doch zuvor dankte er vor allem Friedlinde Bertsch, ohne deren Idee »wären wir alle heute nicht hier«. Bürgermeister Nußbaum hatte noch einen Blumenstrauß für Magdalena Kittl dabei, dann stießen alle mit einem Glas in der Hand auf die nächsten 25 Jahre Seniorenmittagstisch an. (GEA)