Kinder voll dabei: Halbzeit beim Sommersportcamp Pfullingen

PFULLINGEN. Für Lea und ihre Freunde ist am Mittwochvormittag kicken angesagt. Doch einem großen, grünen Grashüpfer gehört für einen Moment mehr die Aufmerksamkeit der Kids beim Sommersportcamp des VfL Pfullingen. Es ist Halbzeit. Seit Montag vergnügen sich 106 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren im Jahnstadion, in der Schönberghalle und erstmals auch in der Sporthalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums.

Zehn Sportarten bietet der Verein, der gemeinsam mit der Sportschule Kiss die Aktion organisiert und umsetzt, und trifft damit einen Nerv bei den jungen Menschen. »Wir lieben es, Sport zu machen«, bringt es die siebenjährige Lea auf den Punkt. Bis zum Mittwoch hatte sich ihre Gruppe, zu der neun weitere Jungs und Mädels gehören, beim Tennis, Radfahren, Volleyball und im freien Spiel ausprobiert. So einen richtigen Favoriten haben sie nicht, »man kann halt viele Sportarten austesten«, sagt Ricca (8).

Am Abend platt

Felix freut sich daran, dass »man hier viele neue Freunde finden kann«. Der Neunjährige gibt zu, am Nachmittag, wenn um 16 Uhr Feierabend ist »platt« zu sein. »Da muss ich mich erst ausruhen.« Ob Hochsprung oder Bocksprung in der Halle, ob kicken, Handball oder Tennis, Volleyball, oder in den neuen Sportarten Boxen und Faustball - die Kids können sich verausgaben, und »am Ende meistens das machen, was wir wollen«, so Amelie (9), »es ist nicht langweilig«.

Sie machen auch beim Hochsprung eine gute Figur, auch wenn die Technik noch nicht ganz ausgereift ist. Foto: Dieter Reisner

Im Gegenteil: »Man kann sich richtig austoben«, sagt Felix und Amelie findet noch einen anderen guten Grund. »Man muss nicht zu Hause sein, wo die Eltern nerven. Wenn man elternfrei hat, dann können sie einen nicht immer anmaulen.« So erfrischend offen sind diese jungen Menschen, dass es einfach Spaß macht, dabei zu sein. 20 Übungsleiter passen auf sie auf. Auffällig bei dieser Momentaufnahme des Besuchs ist, dass es sehr diszipliniert zugeht, alle gern mitmachen, etwa bei einer so anspruchsvollen Disziplin wie Hochsprung, immerhin lag die Latte bei einem Meter.

Neue KISS-Leiterin erstmals dabei

Minou Ghané-Menconi schaut auch genau hin, sie trägt nämlich erstmals die Verantwortung. Seit Februar leitet sie KISS, die Kindersportschule des VfL Pfullingen. Gemeinsam mit David Wetzel und Emma Derad hat sie die fünf Tage organisiert. Minou Ghané-Menconi ist begeistert vom Charme des Events, sie liebt es, mit Kindern zu arbeiten, die immer wieder für Überraschungen gut sind. Das ein oder andere, was man noch besser oder anders machen könnte, ist ihr aufgefallen. »Aber im großen Ganzen find ich es klasse.«

Der Meinung waren im Übrigen auch die Kinder bei einem ganz anderen Thema. Dem Essen nämlich. In der Mittagspause hocken sie alle im Jahnhaus zusammen und bekommen »ein wirklich leckeres Mittagessen«, wie Ricca begeistert erzählt. Die anderen um die Achtjährige herum nicken ihr zustimmend zu. »Es gab bis jetzt Fleisch, Cevapcici, Nudeln mit Soße und alles hat sehr gut geschmeckt.« Da scheinen die Verantwortlichen wirklich einen Nerv getroffen zu haben. (GEA)