»Jugend trainiert für Olympia«: Grundschüler geben beim Kreisfinale in Pfullingen ihr Bestes

PFULLINGEN. Hannes atmet tief durch. Gerade hat der Zehnjährige von der Pfullinger Laiblinschule den 50-Meter-Lauf beim Kreisfinale »Jugend trainiert für Olympia« beendet und läuft mit seinen neun Teamkameraden zum Pausenplatz im Schönbergstadion. Sie unterhalten sich, wie toll es ist, hier dabei sein zu können. »Das Ergebnis ist nicht so wichtig«, antwortet er klar auf die Reporterfrage.

»Wir geben unser Bestes und wollen einfach Spaß haben«, sagt er und sein Teamkollege Felix ergänzt: »Vor allem freuen wir uns darüber, überhaupt so was machen zu können. Es ist ja die letzte Chance. Nächstes Jahr gehen wir auf eine höhere Schule, da klappt es vielleicht nicht mehr.« So denken viele Grundschüler, die beim Kreisfinale dabei sind. Im Schönbergstadion selbst sowie in den Anlagen daneben wuselt es am Dienstag.

Alles andere als chaotisch

Erstmals steigt das Kreisfinale von »Jugend trainiert für Olympia« in Pfullingen. Dennis Böhm von der Schloss-Schule hat es in die Echazstadt geholt und die Organisation übernommen. Es ist alles andere als chaotisch. Es läuft geordnet, sogar ruhig. Ein Beispiel: Für die digitale Zeitnahme wird eine App auf einem Tablet eingesetzt, die ein Zielfoto von jedem Läufer macht und so die exakte Zeit registriert. Die Jungs und Mädels warten geduldig auf ihren jeweiligen Bahnen, bis ihre Zeit abgespeichert ist und sie gehen dürfen. Gleichwohl jubeln sie lautstark, feuern ihre Freunde an und warten unaufgeregt, bis sie beim Weitsprung oder Schlagball, der auf dem Kunstrasenplatz stattfindet, an der Reihe sind.

34 Grundschulen haben 60 Teams angemeldet. Sie kommen aus dem ganzen Kreis Reutlingen. Auf den Wiesen zwischen den Sportplätzen haben sie ihre Pavillons aufgebaut und Rastplätze im Schatten eingerichtet. Das Gelände rund um das Schönbergstadion ist ideal, die Kinder sowie auch die rund 100 Helfer können die Infrastruktur nutzen.

Lob für die Organisation

Dennis Böhm wollte einfach nicht, dass die Kinder im Kreis Reutlingen auf dieses Ereignis verzichten müssen, nachdem es in Pliezhausen nicht mehr stattfindet. Vera Hlobil von der Hohbuchschule Reutlingen lobt denn auch Böhms Engagement und bedankt sich auch bei allen anderen, die dazu beigetragen haben, wie dem Freundeskreis der Schloss-Schule, der sich um die Verpflegung kümmert, oder dem VfL Pfullingen, oder den Freiwilligen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und der Wilhelm-Hauff-Realschule, oder dem DRK, die alle ebenfalls helfend vor Ort sind.

»Es ist sehr gut organisiert, man hat das schon im Vorfeld gemerkt, man konnte alle Informationen gut abrufen und ihn jederzeit erreichen«, hebt Grundschullehrerin Vera Hlobil hervor, die nur eine Sorge umtrieb: »Hoffentlich macht er es nächstes Jahr wieder. Es wäre so wichtig für die Kids«.

Das Gelände rund um das Schönbergstadion wurde gut genutzt. Foto: Dieter Reisner

Ergänzend zum sportlichen Wettstreit hatten Böhm und sein Team auch ein Rahmenprogramm aufgestellt: eine Hüpfburg etwa oder Hobby horsing. Diese relativ neue Modesportart, bei der ein Kind einen Stil mit einem Pferdekopf zwischen die Beine klemmt und über Hindernisse springt, kam ziemlich gut an. Lielle, Selina, Anna, Lara, Anna, Emma und Klara von der Grundschule in Grafenberg nahmen die Hindernisse auf dem Kleinfeld neben dem Kunstrasenplatz auch mit einem Meter Höhe recht lässig.

»Es ist toll, dass wir das in der Pause machen können«, sagte Klara. Und Lielle fand es »schon cool, dass man hier noch andere kennenlernen kann.« Und Außergewöhnliches erleben: Die Pfullinger Feuerwehr kam mit einem Löschfahrzeug und sorgte nicht nur für Staunen bei den Kids, sondern auch für Abkühlung, in dem sie Wasser aufs Stadiongelände spritzte. Das fand auch Dennis Böhm großartig, der am Ende sehr zufrieden war mit dem ersten Kreisfinale in Pfullingen. »Es hat alles gepasst. Bei ein paar Kleinigkeiten muss man noch nachjustieren«. Und er hatte eine gute Nachricht: Nächstes Jahr gibt es eine Neuauflage im Schönbergstadion. (GEA)