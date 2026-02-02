Iraner aus Eningen bangt um seine Familie in Teheran

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Blut bedeckt die Straßen, immer wieder fallen Schüsse, niemand traut sich aus dem Haus: Es sind schreckliche Szenen, von denen Vahid Beheshti Moez aus dem Iran erfährt – erzählt von seiner Familie, die in Teheran lebt. Die Angst um sie ist allgegenwärtig, schlafen kann der Iraner aus Eningen kaum noch. Wie es seiner Familie im Iran geht und warum Moez nach Deutschland gekommen ist, erzählt er im GEA-Interview.

Vahid Beheshti Moez ist 42 Jahre alt und lebt seit zwei Jahren in Deutschland. »Ich arbeite gerade als Pflegehelfer in einem Seniorenheim in Eningen und mache nebenbei meine Ausbildung.« Er spricht gut Deutsch, hat das Sprachniveau B1 erfolgreich abgeschlossen und wirkt sehr offen und freundlich. »Ich konnte nicht mehr im Iran bleiben, weil ich vom Islam zum Christentum konvertiert bin.« Das sei in seiner Heimat, die eine islamische Rebublik ist, gar nicht gut angekommen. Er habe keine Jobs bekommen, habe sich immer erklären müssen, wurde bedrängt.

Konnte sich nicht mehr mit dem Islam identifizieren

Moez ist als Muslim auf die Welt gekommen. »Wer im Iran geboren wird, ist automatisch Muslim.« Das steht so auch im Pass und ist auf jedem Dokument vermerkt. Eigentlich war das für ihn kein Problem gewesen, war doch seine gesamte Familie muslimisch und einige seiner Verwandten sogar Mullah. Mullah ist ein Titel für Menschen mit einer abgeschlossenen theologischen Ausbildung, die unter anderem als Religionslehrer oder Prediger tätig sind. »Doch dann wurden im Namen des Islams immer mehr schlimme Taten verübt und Menschen ermordet.« Für Moez war klar: »Damit kann ich mich nicht identifizieren.«

Auf der Suche nach einem Ausweg und einer neuen Religion stieß er auf eine iranische Gemeinschaft in der Türkei. »Das waren alles Christen.« Er schloss sich ihnen an, lebte fast neun Monate mit ihnen und lernte so das Christentum kennen. »Am Ende meines Besuches entschied ich mich, Christ zu werden und habe mich dann auch gleich taufen lassen«, sagt der 42-Jährige mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Er sei froh gewesen, endlich einen Glauben ausleben zu können, mit dem er sich identifizieren konnte.

Regierung drängte zu einer Erklärung

Doch nach seiner Rückkehr in den Iran gab es deswegen einige Probleme: »Ich habe keinen Job mehr bekommen.« Moez hat jahrelang als Projektmanager in der Logistik gearbeitet und war auf einmal arbeitslos. »Auf der Bewerbung müssen wir angeben, welcher Religion wir angehören.« Er habe sich nicht verstecken wollen und immer ehrlich geantwortet. Auf der Suche nach Arbeit zog Moez von Teheran in eine andere Stadt und ließ seinen 14-jährigen Sohn bei seiner Ex-Frau zurück. »Ich hoffte, dass es woanders besser ist.« Doch das sollte Wunschdenken bleiben. Als dann die Regierung eine Erklärung von ihm zu seinem Religionswechsel wollte und immer aufdringlicher wurde, wusste Moez keinen anderen Ausweg: Er floh in die Türkei und von dort weiter nach Deutschland.

Dieses am 9. Januar aufgenommene und am 13. Januar via AP zur Verfügung gestellte Foto soll Iraner bei einem Protest gegen die Regierung in Teheran zeigen. Foto: Uncredited/UGC/AP/dpa Dieses am 9. Januar aufgenommene und am 13. Januar via AP zur Verfügung gestellte Foto soll Iraner bei einem Protest gegen die Regierung in Teheran zeigen. Foto: Uncredited/UGC/AP/dpa

Schließlich kam er dann nach Eningen und wohnt dort nun in einer Flüchtlingsunterkunft. »Die Arbeit im Seniorenheim ist zwar ganz anders als das, was ich gewohnt war, aber es macht mir sehr Spaß, mit den Menschen zu arbeiten«, sagt Moez. Der 42-Jährige scheint angekommen zu sein, ist Teil der Betzinger Kirchengemeinde und aktiv in seiner Freizeit, trifft sich mit Freunden. Doch vor ein paar Wochen erreichten ihn die schrecklichen Nachrichten aus dem Iran: Tausende Menschen waren bei Protesten in Teheran getötet worden (siehe Infobox).

Sorge ist ins Unermessliche gestiegen

»Ich habe große Angst um meine Familie gehabt«, sagt Moez. Er wusste nur, dass diese an den Protesten teilgenommen hatte. Doch auf einmal konnte er weder seine Eltern noch seine Geschwister und auch seine Freunde nicht mehr erreichen. Seine Sorge sei ins Unermessliche gestiegen. »Das Internet und der Empfang waren weg. Ich konnte mit niemandem schreiben oder telefonieren.« Tag und Nacht habe er die Nachrichten verfolgt, unter jedem gezeigten Leichensack vermutete er seine Verwandten. Er konnte nicht mehr schlafen, doch das Leben drehte sich in Eningen normal weiter. »Ich wollte doch nur wissen, ob meine Familie, meine Freunde, ob mein Sohn noch am Leben sind«, sagt Moez mit Tränen in den Augen.

Mehrere Tausend Menschen protestieren weltweit gegen das Regime im Iran. So auch in der Innenstadt von Frankfurt. Foto: Roessler/dpa Mehrere Tausend Menschen protestieren weltweit gegen das Regime im Iran. So auch in der Innenstadt von Frankfurt. Foto: Roessler/dpa

Tage vergingen, in denen seine Nachrichten auf WhatsApp nur einen Haken hatten. Ein Zeichen dafür, dass sie immer noch nicht bei seinen Liebsten angekommen waren. »Dieses Warten hat mich fast verrückt gemacht.« Er habe das Handy gar nicht mehr aus der Hand legen können. »Ich habe gewartet und gewartet und gewartet.« Geholfen habe ihm in der Zeit der Kontakt zu anderen Iranern aus der Region und die Mitglieder der Betzinger Kirchengemeinde. »Gemeinsam haben wir auch kleine Demos organisiert. Das hat sich wenigstens etwas gut angefühlt.«

Nicht viele wussten von den Protesten

Trotzdem habe er sich auch hilflos dabei gefühlt. »Ich hatte das Gefühl, dass hier in Deutschland niemand so richtig Bescheid wusste, was sich genau im Iran abspielt und wie schlimm die Lage wirklich war«, sagt Moez. Immer wieder seien ihm Menschen begegnet, die noch nicht einmal von den Protesten in Teheran wussten. »Ich habe mit vielen gesprochen, sie aufgeklärt. Währenddessen starben aber immer mehr Menschen im Iran.« Er wusste nicht mehr, was er machen sollte.

Eines Tages dann leuchtete sein Handy auf. Eine iranische Nummer war zu sehen, sein Freund rief ihn an. »Er hat mir dann erzählt, dass es meiner Familie gut geht, alle leben und sicher zu Hause sind.« Ein Stein sei ihm vom Herzen gefallen, endlich habe er wieder etwas leichter atmen können. »Der Anruf ging nur 30 Sekunden, länger konnten wir nicht sprechen, dann war die Verbindung wieder weg.« Doch diese 30 Sekunden waren für Moez mehr als genug.

Militär mit schweren Waffen unterwegs

Mittlerweile hat Moez immer wieder ein paar Nachrichten von seiner Familie erhalten. Zwar immer nur kurze, doch ein Zeichen, dass sie leben. »Die Szenen, von denen sie schreiben und sprechen, sind erschreckend.« Das Blut fließe auf den Straßen in Teheran, immer wieder fallen Schüsse. Das Leben soll trotzdem normal weitergehen, das verlangt jedenfalls die Regierung. »Das Militär fährt mit großen Fahrzeugen und schweren Waffen durch die Straßen.« Die Menschen leben in Angst, einige wurden festgenommen oder auf offener Straße getötet.

Wie es weitergeht, weiß Moez nicht. »Ich bin erleichtert, dass es meiner Familie und meinen Freunden gut geht, doch ich fühle mich immer noch hilflos.« Die Nachricht, dass die EU die Revolutionsgarden der Regierung als Terrororganisation eingestuft hat, habe ihm wieder Hoffnung gegeben, dass nun die westlichen Länder aktiv werden und für Frieden sorgen könnten. »Das geht aber nur, wenn die Regierung weg ist.« Darauf hofft Vahid Beheshti Moez. Denn auch wenn es ihm hier gut gefällt, möchte er eines Tages zurück in einen Iran, in dem er frei als Christ mit seiner muslimischen Familie leben kann. (GEA)