In Lichtenstein kommt der Glasfaserausbau zügig voran

LICHTENSTEIN. Wie eine Schlange windet sich der schwarze Asphaltstreifen auf Gehwegen und über Straßen durch Unterhausen und Honau. Sichtbares Zeichen dafür, dass der Glasfaserausbau in der Gemeinde vorankommt. Rund 20 Kilometer haben die Baukolonnen bereits aufgegraben. Weitere 30 Kilometer liegen noch vor ihnen. Armin Neuffer, im Lichtensteiner Ortsbauamt der zuständige Mann für den Glasfaserausbau, freut sich: »Das läuft super«, sagt er und lobt die gute Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma und der Straßenverkehrsbehörde.

4.638 Grundstücke in Lichtenstein sollen zukünftig die Chance haben, sich per Glasfaser ins Netz einzuklinken. 1.086 sogenannte Homepass liegen bisher im Boden. Wenn das Wetter mitspielt, Neuffer schielt da besonders auf den November, könnte noch in diesem Jahr das gesamte geplante Netz im Boden liegen. Vorausgesetzt, es wird nicht zu kalt. »Wir bauen, solange es Asphalt gibt«, sagte Neuffer. Sinkt die Temperatur unter 4 Grad Celsius, ist ein Einbau nicht mehr möglich. Und offene Gräben oder Schotterpisten auf den Gehwegen soll es über den Winter keinesfalls in der Kommune geben.

Acht Teams im Einsatz

Sechs Baukolonnen sind im Moment in der Gemeinde unterwegs, jeweils zwischen vier und sechs Arbeiter ziehen die Gräben, legen die Leerrohre oder schon die Glasfaserkabel ein und machen die rund 60 Zentimeter tiefen Gräben wieder zu. Ein Asphaltteam folgt den Trupps und stellt die Gehweg- beziehungsweise Fahrbahndecke wieder her. Mit zur Mannschaft gehört auch ein Spleißteam, dass die Glasfaserkabel miteinander verbindet.

Besonders glücklich ist Neuffer, dass die Elektrowerke Rieger ebenfalls mit von der Partei sind und im Zuge der Bauarbeiten die Stromversorgung in Unterhausen im Verlauf von rund 20 Kilometern auf den neuesten Stand bringen und für die kommenden Anforderungen rüsten. »Die spielen da wunderbar mit«, so Neuffer weiter und bauen das Netz zukunftsfähig aus.

Apropos zukunftsfähig. Bürgermeister Peter Nußbaum hatte beim Spatenstich betont, dass die laufenden Arbeiten ein wesentlicher Schritt hin zu einer flächendeckenden Gesamtversorgung, zur Glasfasergemeinde Lichtenstein sind und damit eine Investition in die Zukunft. Dabei hat die Gemeinde zwei Partner. Unsere Grüne Glasfaser (UGG) übernimmt einen großen Teil des Gemeindegebiets, in dem sich nach ihren Plänen der Ausbau für ein Privatunternehmen rechnet. Außen vor sind bei diesem sogenannten eigenwirtschaftlichen Ausbau die Siedlungen Göllesberg und Traifelberg. Dort will die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Breitband Versorgungsgesellschaft Sigmaringen ein kommunales Glasfasernetz realisieren.

Nur wenige Beschwerden

Der Netzausbau beschäftigt nicht nur die Arbeiter, sondern auch Armin Neuffer. Jeden Meter, den die Bauteams angehen, läuft der Tiefbauleiter gemeinsam mit der Fosvia, die für die UGG den Ausbau managt, ab und kontrolliert auch hinterher, ob die Arbeiten so ausgeführt worden sind, wie besprochen. »Im öffentlichen Bereich sagt die Gemeinde, wo es langgeht«, erklärt Neuffer. Das klappt bisher gut. Was sich auch an den Reaktionen aus der Bürgerschaft zeigt. Denn Klagen gibt es nur wenige. Vor allem Fragen zum Bauablauf oder zum Glasfasernetz erreichen Neuffer in seinem Büro oder bei seinen Baustellenbesuchen. Einmal sei bei den Baggerarbeiten ein Telefonkabel abgerissen worden. Das sei aber schnell behoben worden. »Wir hatten noch keine langwierigen Geschichten.« Das spiele sich alles in einem vernünftigen Rahmen ab und die Leute ließen gut mit sich schwätzen, lobt der Tiefbauchef.

Jetzt in der Ferienzeit werde vor allem entlang der Hauptstraßen gearbeitet. An eine Querung der Hauptstraßen sei trotz des geringeren Verkehrs momentan nicht zu denken. Solange die Holzelfinger Steige gesperrt sei, sei das Verkehrsaufkommen für eine Vollsperrung der B 312 und eine örtliche Umleitung nicht möglich. Darüber soll geredet werden, wenn der Verkehr auf der Steige wieder fließt. In absehbarer Zeit sollen dann die Bauarbeiten auch in Holzelfingen beginnen, und wie gesagt, diese eventuell bis zum November abgeschlossen werden. Bis die Glasfaseranschlüsse dann funktionieren, wird es gleichwohl mindestens Frühjahr werden, sagt Neuffer. Das wäre dann immer noch deutlich früher als im Juni von der UGG angekündigt. Oder wie der Tiefbauchef sagt: »Die Geschichte läuft wie am Schnürle.« (GEA)