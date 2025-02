Zwei Schneekanonen machten in dieser Saison Skifahren in der Wintersport-Arena erst möglich. »Ist deren Einsatz noch zeitgemäß?«, fragte die Offene Grüne Liste.

Eine von zwei Schneekanonen, die Anfang des Jahres für Skispaß in Holzelfingen möglich machten. Foto: privat

