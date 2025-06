Holzelfinger Kicker feiern 100 Jahre Sportbegeisterung

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Eine große Bande entlang des Sportheims auf dem Sportgelände beim Burgstein zeichnete am Wochenende ein Jahrhundert Holzelfinger Fußball mit allen Höhen und Tiefen nach. Nicht nur ein Stück Vereinsgeschichte, sondern auch ein Stück Dorfgeschichte, das da im Zeitraffer den Besuchern geboten wurde. Und auf dem Platz rang die C-Jugend des TSV um jeden Ball gegen die U15 des VfL Pfullingen. Das Spiel endete schließlich Remis und bildete den Auftakt zu einem Sporttag am Samstag im Rahmen des Fußball-Jubiläums. Freundschaftsspiel hin oder her, die Zuschauer feuerten ihre heimische Mannschaft an und waren ganz bei der Sache. Zum besonderen Legendenspiel trafen sich dann 40 ehemalige Top-Spieler aus den Münsinger Kreisligen unter dem Motto »Kondition ist vergänglich – Klasse bleibt«.

Gute Organisation und hoher Einsatz

1925 gegründet, hat die Begeisterung für Fußball und Sport allgemein bis heute nicht nachgelassen. Die Kicker und vor allem der Jugendfußball sind auch heute noch eine wichtige Stütze des rund 870 Mitglieder zählenden Vereins. Gut ein Drittel der Mitglieder ist jünger als 18 Jahre. Ein Selbstläufer ist der Fußball allerdings nicht. Erst recht nicht in Zeiten, in denen die Jugend von vielen anderen Freizeitangeboten abgelenkt wird und mit mehr Mühe als früher bei der Stange gehalten werden muss. Um die Vereinsarbeit müsse stets neu gerungen werden, betont TSV-Vorstand Benjamin Brändle. »Wir versuchen, zusammen mit den Jugendleitern die Jugendlichen in den Verein gut einzubinden. Möglich ist dies nur mit guter Organisation und hohem Einsatz.« Dennoch bleibe das Thema Jugendfußball stets eine der großen Herausforderungen für den Verein, sagt Brändle.

Fakt ist, dass der Verein derzeit floriert, wie Fußball-Abteilungsleiter Lars Förster in seiner Festansprache hervorhob. 100 Jahre Fußball bedeute viele Erlebnisse, Siege, Niederlagen, unvergessliche Momente, Freundschaften, die bis heute halten. »Aber wir feiern vor allem die Menschen, die dies möglich gemacht haben.« Ohne sie würde der Verein gar nicht funktionieren, ist Förster überzeugt. Genau dies sei auch am Wochenende wieder sichtbar. Viele Helfer und Ehrenamtliche haben das Fest gestemmt und die Besucher versorgt.

Drei Tage lang wurde beim TSV Holzelfingen gefeiert. Dabei stand vor allem auch das Miteinander im Zentrum. Foto: Carola Eissler Drei Tage lang wurde beim TSV Holzelfingen gefeiert. Dabei stand vor allem auch das Miteinander im Zentrum. Foto: Carola Eissler

Beim Festakt am Samstagnachmittag gab es dann auch viel Lob für die Vereinsarbeit seitens des Württembergischen Fußballverbands (WFV). Der Bezirksvorsitzende Josef Haug betonte, nicht nur fußballerisch laufe beim TSV Holzelfingen viel, sondern auch weit darüber hinaus. Haug erinnerte daran, dass der TSV vor drei Jahren den Vereins-Ehrenamtspreis von DFB und WFV erhalten hatte für sein Leitbild »Greifbar mehr«. Explizit sei damals hervorgehoben worden, dass der Verein durch seine Innovationskraft, durch gute Jugendarbeit und durch Angebote für seine Mitglieder während der Pandemiezeit überzeugt habe. »Der TSV Holzelfingen ist einer der Fußball-Hotspots in der Region.« Dank kontinuierlicher und nachhaltiger Vereinsarbeit sei der TSV als innovatives Aushängeschild überregional bekannt. »Hier wird der Sport gelebt. Und das ist gut so.« Haug überbrachte die Plakette des WFV sowie des DFB und hatte auch noch einen Scheck im Gepäck.

Nachtelfmeterturnier als Jubiläums-Abschluss

Am gesamten Wochenende trafen sich die Holzelfinger Sportgenerationen auf dem Sportgelände beim Burgstein. Denn nicht nur die Jugend war dabei, auch viele Ältere waren gekommen, um Erinnerungen auszutauschen und das Jubiläum des Vereins zu feiern, um von früher zu erzählen und so manchen Tipp an die Jugend weiterzugeben. Der TSV wartete mit einem dicken Programm über drei Tage auf, angefangen von einem schwäbischen Comedy-Abend mit dem Kabarettisten Uli Keuler am Freitagabend. Der Samstag stand ganz im Zeichen des Fußballs und der Freundschaftsspiele, am Abend gab’s Live-Musik mit der Band Moert. Nach einem Gottesdienst am Sonntag im Festzelt dominierte dann noch einmal der Schwaben-Humor mit »Hillus Herzdropfa«. Und für den Nachwuchs hatte der Verein mit Fußballdart, Schussmessanlage, Tischkicker, noch etliche Attraktionen aufgebaut.

Mit dem vergangenen Wochenende hat das Feiern aber noch kein Ende. Denn zum Abschluss der Festwoche treten am Freitag, 4. Juli, beim legendären Holzelfinger Nachtelfmeterturnier mehr als 120 Mannschaften gegeneinander an. Es sei, so heißt es in der Ankündigung des TSV Holzelfingen, das größte Nachtelfmeterturnier seiner Art. Fußball ist eben nicht nur ein Spiel. Fußball ist Leidenschaft. Da hat sich auch in 100 Jahren nichts geändert. (GEA)