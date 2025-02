Hitzige Debatte bei Pfullinger Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl

Konstantin Vogel (JGR-Vorsitzender, von links), Finn Schäfer (Jusos), Patrick Tobies (Junge Union), Eleanor Weber (Grüne Jugend), Len Brauneisen (Junge Liberale), Anne Zerr (Die Linke) und Paulina Sautter (JGR) teilten sich am Montagabend die Bühne. Foto: Emanuel Chatzis Konstantin Vogel (JGR-Vorsitzender, von links), Finn Schäfer (Jusos), Patrick Tobies (Junge Union), Eleanor Weber (Grüne Jugend), Len Brauneisen (Junge Liberale), Anne Zerr (Die Linke) und Paulina Sautter (JGR) teilten sich am Montagabend die Bühne. Foto: Emanuel Chatzis

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.